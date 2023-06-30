Самюэль Жиго: «Рибальта мне каждую неделю говорит, что «Зенит» – лучший клуб России. Я отвечаю, что «Спартак»

Самюэль Жиго считает «Спартак» лучшим клубом России.

Жиго заявил об этом, рассказывая о совместной работе с , который ранее покинул пост спортивного директора « » и перешел на аналогичную должность в « ».

– Твой новый начальник.

– Да, мой новый начальник. Он же из « ». И это большая проблема. Недавно он подшучивал надо мной, когда «Зенит» на последней минуте обыграл «Спартак» и стал чемпионом. Но окей. «Спартак» все равно лучше.

– Когда я готовился к интервью, он сказал: «Спроси у , как часто я ему напоминаю, какой клуб лучший в России».

– Кажется, каждую неделю он мне об этом говорит. Но каждый раз я отвечаю, что «Спартак» – лучший клуб России, – сказал бывший защитник « » Самюэль Жиго, ныне выступающий за « ».