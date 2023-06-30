Самюэль Жиго: «Рибальта мне каждую неделю говорит, что «Зенит» – лучший клуб России. Я отвечаю, что «Спартак»
Самюэль Жиго считает «Спартак» лучшим клубом России.
Жиго заявил об этом, рассказывая о совместной работе с Хавьером Рибальтой, который ранее покинул пост спортивного директора «Зенита» и перешел на аналогичную должность в «Марсель».
– Твой новый начальник.
– Да, мой новый начальник. Он же из «Зенита». И это большая проблема. Недавно он подшучивал надо мной, когда «Зенит» на последней минуте обыграл «Спартак» и стал чемпионом. Но окей. «Спартак» все равно лучше.
– Когда я готовился к интервью, он сказал: «Спроси у Самюэля, как часто я ему напоминаю, какой клуб лучший в России».
– Кажется, каждую неделю он мне об этом говорит. Но каждый раз я отвечаю, что «Спартак» – лучший клуб России, – сказал бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго, ныне выступающий за «Марсель».
другое дело, что сейчас Рибалта прав)