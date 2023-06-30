Самюэль Жиго: «Рибальта мне каждую неделю говорит, что «Зенит» – лучший клуб России. Я отвечаю, что «Спартак»

Теги Спартак Зенит Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция Самюэль Жиго Хавьер Рибальта Футбол

Самюэль Жиго считает «Спартак» лучшим клубом России.

Жиго заявил об этом, рассказывая о совместной работе с Хавьером Рибальтой, который ранее покинул пост спортивного директора «Зенита» и перешел на аналогичную должность в «Марсель».

– Твой новый начальник.

– Да, мой новый начальник. Он же из «Зенита». И это большая проблема. Недавно он подшучивал надо мной, когда «Зенит» на последней минуте обыграл «Спартак» и стал чемпионом. Но окей. «Спартак» все равно лучше.

– Когда я готовился к интервью, он сказал: «Спроси у Самюэля, как часто я ему напоминаю, какой клуб лучший в России».

– Кажется, каждую неделю он мне об этом говорит. Но каждый раз я отвечаю, что «Спартак» – лучший клуб России, – сказал бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго, ныне выступающий за «Марсель».

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CnapTak Moscow
Наш брат Красно Белый истинный Воин и предан Спартаку искренний и честный
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyritanza
Рибалта, находясь в Зените, научился троллить Спартак, а Жиго в Спартаке разучился выкупать стёб)
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Ответ CnapTak Moscow
Наш брат Красно Белый истинный Воин и предан Спартаку искренний и честный
Я тоже истинно предан "Красное и Белое" и поэтому очень искренний и честный)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Конечно, Спартак! Только Спартак!
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Смирнов
Ответ Andre Remati
Ну что за детский сад. Лучше-хуже. Понятно, что болельщики считают свою команду лучшей. Зенит побеждает сейчас, Спартак всё выигрывал в 90-е. Какой смысл мериться - не понимаю
Не думаю, что они серьёзно это всё делают. Они оба взрослые люди и, насколько могу судить, не вели себя по-детски ни разу, чтобы всерьёз воспринимать такие слова)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andre Remati
Ну что за детский сад. Лучше-хуже. Понятно, что болельщики считают свою команду лучшей. Зенит побеждает сейчас, Спартак всё выигрывал в 90-е. Какой смысл мериться - не понимаю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
нормальное подначивание друг друга в спортивном коллективе

другое дело, что сейчас Рибалта прав)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Еvgeny one
удачи Сэму,он лучший за последние годы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Ответ Andre Remati
Ну что за детский сад. Лучше-хуже. Понятно, что болельщики считают свою команду лучшей. Зенит побеждает сейчас, Спартак всё выигрывал в 90-е. Какой смысл мериться - не понимаю
форточку открой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий