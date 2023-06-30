Самюэль Жиго: «Федун – легенда «Спартака». Он дал этому клубу все, сделал его чемпионом»

Теги Спартак Марсель Леонид Федун премьер-лига Россия Самюэль Жиго Футбол

Самюэль Жиго назвал Леонида Федуна легендой «Спартака».

– Большой босс! Хочу его поблагодарить. Он дал мне возможность играть за «Спартак». Он всегда был с нами, поддерживал, давал клубу максимум.

Просто хочу сказать ему большое спасибо за все. Он легенда «Спартака». Он дал этому клубу все. Сделал «Спартак» чемпионом. Желаю ему всего самого лучшего.

– Он же ушел из «Спартака».

– Да-да, я знаю, что он ушел. Конечно, это грустно. Но это его выбор. Надеюсь, и без него «Спартак» тоже сможет выиграть титул, – сказал бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго, ныне выступающий за «Марсель»

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27 комментариев

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Dmitry Aqf
Ответ Marina_Greta
Главное, построил классный стадион, за это ему спасибо, но как управленец он не справлялся.
Это да, или перестарался. Принимал участие там, где следовало отойти в сторону и наоборот найти компетентных людей, но посчитал себя самым умным.
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Ничего Смешного
Всё же Гинер посильнее, как управленец. Федун меня тренеров, как перчатки, не было стратегии развития, как в условном Краснодаре или ЦСКА. Может из-за больших ожиданий и коротких результатов так получилось, я не знаю, но факт остаётся фактом. Каждый год сказки, а результат бублик(по сравнению с ожиданиями)
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Marina_Greta
Главное, построил классный стадион, за это ему спасибо, но как управленец он не справлялся.
+5
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+3
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Алексей Иванов
Ответ Руслан Ганбаров
Если Федун по мнению болел был якорем, что то пароход под названием Спартак, с его уходом не поплыл на всех узлах. Как бы в батискаф не превратился
А времени много прошло с этого момента? Меньше года против 18 лет
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Юсуп Асхабов
А Зарема тогда кто?))
+1
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TresModiosVir
Ответ Spaten
Жиго два гола уже за Марсель забил
И это сезон еще не начался!
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Marina_Greta
Ответ Dmitry Aqf
Это да, или перестарался. Принимал участие там, где следовало отойти в сторону и наоборот найти компетентных людей, но посчитал себя самым умным.
Я о том же имела ввиду + подключил Зарему, и пошло поехало) Ещё я заметила, что собрал команду профеепригодную, то трансферы непонятные, то распилы, то Газизовы.
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Честный контроль
Чемпионом этот клуб сделал Мутко и юбилей Симоняна, а не Федун.
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angry horse
Цирком окончательно тоже стал при Федуне☝️
+3
-2
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TresModiosVir
Ответ Алексей Иванов
А времени много прошло с этого момента? Меньше года против 18 лет
Лол, что?! 3е место! Должен был сразу 1е занимать?!
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Marina_Greta
Ответ Юрий Р.
Если спросить болельщика Спартака, что для него важнее стадион или чемпионства. Думаю 99% выберут чемпионства. И если бы не он купил Спартак, то уверен нашлись бы другие люди, которые его купили. А вот так бездарно руководить лучшей командой страны на протяжении 20 лет, я думаю никто бы не смог кроме Федуна, даже специально.
Посмотрим, как будет без него, пока +/- все тоже самое, но на все время надо конечно же.
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Лжетрофеич
это ж, кажется, Алекперов насосал то чемпионство по кабинетам, никак не Федун.
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Konstantin Zorin
Теперь и Федун легенда, и сам Жиго. Кстати, не плохо Самуэль играет в Марселе, даже забивает иногда.
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damondiamond
его вышли или он ушёл?
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luciferr
Мы рассуждаем с точки зрения болельщиков, а он как его работник. И как директор Федун может реально был крут, самодуром вроде не был. Поэтому мы его эпоху оцениваем количеством титулов и постоянными метаниями среди тренеров, менеджеров и прочих... а для футболистов, видимо, он был вполне адекватным руководителем. Тем более примеров безумных президентов ФК полно.
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dmitry.tchidakin
Жиго - авторитетнейший игрок Спартака
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Руслан Ганбаров
Если Федун по мнению болел был якорем, что то пароход под названием Спартак, с его уходом не поплыл на всех узлах. Как бы в батискаф не превратился
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Spaten
Жиго два гола уже за Марсель забил
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