«Фиорентина» показала форму с узорами из лилий
«Фиорентина» представила выездную форму с узорами из лилий.
Дизайн вдохновлен уникальностью флорентийских цветов.
Технический спонсор «Фиорентины» – итальянский бренд Kappa.
Фото: acffiorentina.com
«Фиорентина» представила выездную форму с узорами из лилий.
Дизайн вдохновлен уникальностью флорентийских цветов.
Технический спонсор «Фиорентины» – итальянский бренд Kappa.
Фото: acffiorentina.com
У Фиорентины самые крутые домашний и выездной комплекты формы на следующий сезон из презентованных в топ-5 лиг. И из не презентованных, думаю, тоже. Kappa супер