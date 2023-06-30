«Фиорентина» показала форму с узорами из лилий

Теги Фиорентина серия А Италия фото игровая форма стиль Футбол

«Фиорентина» представила выездную форму с узорами из лилий.

Дизайн вдохновлен уникальностью флорентийских цветов.

Технический спонсор «Фиорентины» – итальянский бренд Kappa.

Фото: acffiorentina.com

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13 комментариев

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Spaten
То есть почему не Кокорин на фото вопросов не вызывает?))
+10
-1
+9
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Игорь Новиков
Ответ Los Galácticos
Почему узоры из лилий а не фиалок :)
Потому что их символ лилия, а не фиалка)
+9
-2
+7
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Smoke2101
Насколько же экипировка от Каппы и Пумы красивее безвкусицы от Адидаса и Найка
+4
0
+4
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Los Galácticos
Почему узоры из лилий а не фиалок :)
+9
-6
+3
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CoTTo
выглядит норм
+2
0
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Лёня Великий
Нельзя свотографировать футболистов?
+1
0
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D-oh!
Красота!
У Фиорентины самые крутые домашний и выездной комплекты формы на следующий сезон из презентованных в топ-5 лиг. И из не презентованных, думаю, тоже. Kappa супер
+1
0
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Valik Slovo
Пушка !
0
0
0
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<~Inter~>
Ответ Los Galácticos
Почему узоры из лилий а не фиалок :)
потому что в Италии их называют лилии или фиолетовые, а не фиалки
+2
-2
0
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D-oh!
Ответ Spaten
То есть почему не Кокорин на фото вопросов не вызывает?))
Он рядом на стуле отдыхает
0
0
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vdm23
Ответ Арсен Талант-Уулу
Без Кокорина не такая красивая
"ага", только его дебильной рожи с ямочками не хватает
+1
-1
0
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zarik18
Ответ Smoke2101
Насколько же экипировка от Каппы и Пумы красивее безвкусицы от Адидаса и Найка
особенно от каппы
0
0
0
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