«Барса» отказалась от трансфера Амрабата. Хавбека «Фиорентины» хотели вписать в схему игры с Месси, но вернуть Лео не удалось

Теги Фиорентина МЛС Барселона Хави Лионель Месси серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Софьян Амрабат Интер Майами Футбол

«Барселона» отказалась от идеи подписания Софьяна Амрабата.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Фиорентины» – приоритетная цель «Барселоны» в текущее трансферное окно. Сам Амрабат также выразил желание присоединиться к каталонскому клубу.

По информации Diario Sport, «Барселона» считала Амрабата идеальным усилением полузащиты в случае возвращения Лионеля Месси. Однако в связи с неудавшимся возвращением аргентинца, а также с подписанием Илкая Гюндогана, клуб отказался от кандидатуры марокканца.

Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в подписании игрока, способного владеть мячом и действовать на опережение в обороне.

Также появлялась информация об интересе к Амрабату со стороны «МЮ», «Баварии», «ПСЖ» и «Атлетико».

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13 комментариев

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Экспертное мнение
Ответ Любезный Коссутий
Амрабат возил мостками по газону всех этих Педри и Гави, на ЧМ, а Барса от него отказалась))
А кого не возил Амрабат на ЧМ? И Де Брюйне, и Модрича, и Альфонсо Дэвиса, и Бруну, и Бернарду, и Криштика...
+17
-6
+11
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Blaumerc
Ответ David Aprasidze
Искали кто бы бегал за двоих в схеме с пешеходом
опорник-разрушитель, позиция Амрабата именно это и подразумевает, подчищать за своими и разрушать атаки сопреника.
ты хотел представить это в своём комменте как что-то очень плохое, не сработало.
Или может ваш Криштиану и на воротах стоит, и выполняет роль последнего защитника? если да, то твой хейт удался, если нет то ты провалился
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Cearvm
Как Гюндоган вообще мешает трансферу Амрабата? По сути Барселоне как раз и нужен такой чистильщик под игроками типа Гюндогана, Де Йонга и Педри, разве нет?
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Ya Tolik
Амрабат мог стать тем дядькой для молодых. К тому же до сих пор опорника и нет в команде. Роберто, Френки, Педри, Гави - это проходной двор в защите. Надежда на Кэссье?
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WESTERN-
Ответ зак
Жёстко они кидают игроков, Ольмо Лаутаро и др. теперь еще и Софьян, более мерзкого клуба мир еще не видел.
А их как они кинули можно узнать. Интересовавшись и не купив ?
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