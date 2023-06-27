«Барса» отказалась от трансфера Амрабата. Хавбека «Фиорентины» хотели вписать в схему игры с Месси, но вернуть Лео не удалось

«Барселона» отказалась от идеи подписания Софьяна Амрабата.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Фиорентины» – приоритетная цель «Барселоны» в текущее трансферное окно. Сам Амрабат также выразил желание присоединиться к каталонскому клубу.

По информации Diario Sport, « » считала Амрабата идеальным усилением полузащиты в случае возвращения . Однако в связи с неудавшимся возвращением аргентинца, а также с подписанием Илкая Гюндогана, клуб отказался от кандидатуры марокканца.

Сообщается, что главный тренер «Барселоны» заинтересован в подписании игрока, способного владеть мячом и действовать на опережение в обороне.

Также появлялась информация об интересе к Амрабату со стороны «МЮ», «Баварии», «ПСЖ» и «Атлетико».