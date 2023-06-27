«Барса» отказалась от трансфера Амрабата. Хавбека «Фиорентины» хотели вписать в схему игры с Месси, но вернуть Лео не удалось
«Барселона» отказалась от идеи подписания Софьяна Амрабата.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Фиорентины» – приоритетная цель «Барселоны» в текущее трансферное окно. Сам Амрабат также выразил желание присоединиться к каталонскому клубу.
По информации Diario Sport, «Барселона» считала Амрабата идеальным усилением полузащиты в случае возвращения Лионеля Месси. Однако в связи с неудавшимся возвращением аргентинца, а также с подписанием Илкая Гюндогана, клуб отказался от кандидатуры марокканца.
Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в подписании игрока, способного владеть мячом и действовать на опережение в обороне.
Также появлялась информация об интересе к Амрабату со стороны «МЮ», «Баварии», «ПСЖ» и «Атлетико».
ты хотел представить это в своём комменте как что-то очень плохое, не сработало.
Или может ваш Криштиану и на воротах стоит, и выполняет роль последнего защитника? если да, то твой хейт удался, если нет то ты провалился