«Рома» играет с «Миланом» с надписью SPQR, означающей «Сенат и народ Рима», вместо рекламы спонсора
«Рома» играет с «Миланом» с надписью SPQR вместо рекламы спонсора.
SPQR – аббревиатура латинской фразы, означающей «Сенат и народ Рима», которую изображали на штандартах римских легионов в Древнем Риме.
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Стоит отметить, что последний раз «Рома» играла с надписью SPQR на футболке 30 апреля 2017 года в римском дерби.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
4 комментария