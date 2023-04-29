«Рома» играет с «Миланом» с надписью SPQR, означающей «Сенат и народ Рима», вместо рекламы спонсора

«Рома» играет с «Миланом» с надписью SPQR вместо рекламы спонсора.

SPQR – аббревиатура латинской фразы, означающей «Сенат и народ Рима», которую изображали на штандартах римских легионов в Древнем Риме.

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Стоит отметить, что последний раз « » играла с надписью SPQR на футболке 30 апреля 2017 года в римском дерби.

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