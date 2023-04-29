«Рома» играет с «Миланом» с надписью SPQR, означающей «Сенат и народ Рима», вместо рекламы спонсора

Теги Рома Милан серия А Италия фото игровая форма стиль Футбол

«Рома» играет с «Миланом» с надписью SPQR вместо рекламы спонсора.

SPQR – аббревиатура латинской фразы, означающей «Сенат и народ Рима», которую изображали на штандартах римских легионов в Древнем Риме.

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Стоит отметить, что последний раз «Рома» играла с надписью SPQR на футболке 30 апреля 2017 года в римском дерби.

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4 комментария

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Tigo_Volchara93
Forza Roma 🇮🇹❤️
+7
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+6
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Дмитрий
Депутаты ГосДумы: ерунда какая-то, так не бывает.
+6
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