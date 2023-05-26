«Фиорентина» представила форму, вдохновленную лилиями и ДНК

«Фиорентина» представила домашнюю форму на сезон-2023/24.

Дизайн компелкта вдохновлен лилиями, символом Флоренции и «Фиорентины». Лилии олицетворяют целостность, жизненную силу и красоту клуба

«Узор простирается по всей футболке. На нем изображены переплетающиеся лилии, создающие эффект ДНК.

Эта ДНК – уникальная и безошибочная характеристика тех, кто любит «Фиорентину» и Флоренцию», – говорится в сообщении клуба.

Технический спонсор «Фиорентины» – компания Macron.

Фото: acffiorentina.com

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