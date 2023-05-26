«Фиорентина» представила форму, вдохновленную лилиями и ДНК
«Фиорентина» представила домашнюю форму на сезон-2023/24.
Дизайн компелкта вдохновлен лилиями, символом Флоренции и «Фиорентины». Лилии олицетворяют целостность, жизненную силу и красоту клуба
«Узор простирается по всей футболке. На нем изображены переплетающиеся лилии, создающие эффект ДНК.
Эта ДНК – уникальная и безошибочная характеристика тех, кто любит «Фиорентину» и Флоренцию», – говорится в сообщении клуба.
Технический спонсор «Фиорентины» – компания Macron.
Фото: acffiorentina.com
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Это Kappa