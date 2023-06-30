Олег Романцев: «Продолжаю верить в «Спартак». Не согласен с теми, кто заранее предсказывает новую победу «Зенита»
Олег Романцев надеется, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в новом сезоне Мир РПЛ.
– В июле начинается новый сезон. Вы согласны с теми, кто уже сейчас предрекает очередное чемпионство «Зениту»?
— Признаюсь, такие прогнозы меня не удивляют. Сегодня у «Зенита» действительно есть все, чтобы снова стать чемпионом. Самый сильный состав во главе с лучшим игроком и бомбардиром [прошлого] сезона Малкомом. А еще поставленная игра, умелый тренер и мощный экономический ресурс.
Но я не любитель заранее раздавать титулы. Ведь даже в прошедшем чемпионате были моменты, когда появлялись сомнения в золотом финише Питера. Но по весне забуксовал «Спартак», на который возлагали надежды; не хватало стабильности ЦСКА, длинной скамейки «Ростову», посыпалось «Динамо».
Я не умаляю победы «Зенита» — она безоговорочная. Но те, кого перечислил, объективно не были готовы к созданию питерцам трудностей на пути к чемпионству.
Если им удастся повысить коэффициент своей боеспособности, то новый сезон может ознаменоваться по-настоящему жесткой борьбой за золото, а не только скромной дележкой бронзы и серебра на финише.
Вот почему я не согласен с теми, кто заранее предсказывает новую победу «Зенита». Потому что продолжаю верить в свой «Спартак», – сказал экс-тренер «Спартака».
в десятке - будет!
бгг
Другой вопрос, что для этого нет предпосылок.
Лучший состав еще может подразбежаться по тем или иным обстоятельствам. Но менеджмент ведь не исчезнет никуда. А значит, качество трансферов, медицины, организации - не упадет. Вопрос в том, смогут ли к нему подтянуться конкуренты. Прежде всего, Спартак с новым руководством.