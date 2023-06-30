Олег Романцев: «Продолжаю верить в «Спартак». Не согласен с теми, кто заранее предсказывает новую победу «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олег Романцев Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев надеется, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в новом сезоне Мир РПЛ.

– В июле начинается новый сезон. Вы согласны с теми, кто уже сейчас предрекает очередное чемпионство «Зениту»?

— Признаюсь, такие прогнозы меня не удивляют. Сегодня у «Зенита» действительно есть все, чтобы снова стать чемпионом. Самый сильный состав во главе с лучшим игроком и бомбардиром [прошлого] сезона Малкомом. А еще поставленная игра, умелый тренер и мощный экономический ресурс.

Но я не любитель заранее раздавать титулы. Ведь даже в прошедшем чемпионате были моменты, когда появлялись сомнения в золотом финише Питера. Но по весне забуксовал «Спартак», на который возлагали надежды; не хватало стабильности ЦСКА, длинной скамейки «Ростову», посыпалось «Динамо».

Я не умаляю победы «Зенита» — она безоговорочная. Но те, кого перечислил, объективно не были готовы к созданию питерцам трудностей на пути к чемпионству.

Если им удастся повысить коэффициент своей боеспособности, то новый сезон может ознаменоваться по-настоящему жесткой борьбой за золото, а не только скромной дележкой бронзы и серебра на финише.

Вот почему я не согласен с теми, кто заранее предсказывает новую победу «Зенита». Потому что продолжаю верить в свой «Спартак», – сказал экс-тренер «Спартака».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Я так понимаю, цель нашего чемпионата определена — создание как можно больших трудностей для Зенита.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Гарин
Из года в год - просто вера, а результат … Потом снова скажут, что все решают бразильцы и судейство
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Счастье жить
тоже верю в Спартак

в десятке - будет!

бгг
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Мне, как болельщику Зенита, хочется больше конкуренции, больше чемпионств, вырванных в концовках - в том числе, у Спартака. Пусть даже и ценой риска потери титула.

Другой вопрос, что для этого нет предпосылок.

Лучший состав еще может подразбежаться по тем или иным обстоятельствам. Но менеджмент ведь не исчезнет никуда. А значит, качество трансферов, медицины, организации - не упадет. Вопрос в том, смогут ли к нему подтянуться конкуренты. Прежде всего, Спартак с новым руководством.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий