Корнеев о «Спартаке»: «Абаскаль не отбывает номер. По бюджету с «Зенитом» тягаться тяжело, но при правильной селекции, эффективной работе тренера все реально»

Теги Спартак Зенит Игорь Корнеев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Корнеев поделился мнением о результате «Спартаке» в сезоне РПЛ.

«Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:1) в матче Мир РПЛ.

– Что случилось со «Спартаком» в Самаре? Почему красно-белые вновь потеряли очки с командой, которая на бумаге заведомо их слабее?

– Трудно назвать конкретную проблему. Вроде видно, что Абаскаль работает неплохо, не отбывает номер. Однако весной почти в каждом матче наблюдалось одно и то же.

– Что именно?

– Голы даются с большим трудом. В защите вообще огромнейшие проблемы. Особенно в центре. И вот эти вот тренерские шатания, поиски не принесли своих плодов.

Менялись системы, игроки. Такое ощущение, что Абаскаль по-прежнему в поиске. Хлусевич то справа выходит, то слева. Постоянный творческий процесс.

Вот ЦСКА уже давно определился и с тактикой, и с обоймой, пришел к какому-то знаменателю и в итоге стал вторым.

Абаскаль же постоянно ротирует футболистов, меняет тактику... Зачем? Мне он как тренер нравится. Но надо уже на чем-то остановиться.

– Не считаете, что Абаскаль завалил весну?

– Почему не считаю? По результатам действительно завалил. Весенний отрезок, конечно, неудачный.

– Может ли «Спартак» занести себе третье место в актив?

– Это первый год работы Абаскаля в России, в РПЛ. В целом результат приемлемый.

Бронза – все-таки тоже медаль. Однако в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет.

– Третье место ему больше не простят?

– «Спартак» с его амбициями, возможностями должен ставить перед собой самую высокую цель – чемпионство.

Понятно, что по бюджету с «Зенитом» тягаться тяжело. Однако при правильной селекции, эффективной работе тренера все реально, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».

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10 комментариев

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Николай Новиков
Причём тут бюджет??
Ну, сравните бюджет Оренбурга и Динамо и их положение в турнирной таблице
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Fatty Toni
Ещё один про бюджеты ноет. А что, бензиновые деньги лукойла у спартака уже отобрали? Теперь на подножном корме, как Факел с Крыльями? Ну что ж, на таланте рыжего теперь выезжать будете, без грязных нефтяных денег - ближе к народу будете, "народная" команда.
+4
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А.Э.РАСИМ
Ответ Erhff
Когда сравнивают Зенит и Спартак, всегда приписывают бюджет и выкладывают так, как будто у Спартака практически нет денег, а Зениту Газпром все купил. Просто люди никак не могут понять, что бюджеты у этих команд практически одинаковые. Да, у Зенита где-то на 10% больше, но по логике Спартак всегда должен конкурировать с Питером со своим бюджетом, но на деле все по другому. Главный нюанс в профессионализме менеджмента, Зенит все делает профессиональней в отличии от Спартака. Да и у Зенит ведёт свою политику стабильно хорошо, у Спартака же все происходит отрывками( это и по таблице предыдущих сезонов видно), так что главная проблема Спартака - нестабильность.
Отличное мнение.
Просто оно возникло после того как Путин стал главным.
Не был бы он президентом, и темы не было бы.
Потому, что Зенит до Путина это средненький клуб.

Это разве не правда?
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KOTOV71
Ответ Fatty Toni
Ещё один про бюджеты ноет. А что, бензиновые деньги лукойла у спартака уже отобрали? Теперь на подножном корме, как Факел с Крыльями? Ну что ж, на таланте рыжего теперь выезжать будете, без грязных нефтяных денег - ближе к народу будете, "народная" команда.
Всё просто! В Зените если и " пилят", то не в ущерб,а в Спартаке наверняка " хапают" не глядя.
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Сергей48
Следующий год думаю будет определяющий, для дальнейшей карьеры Абаскаля в команде, но не для Спартака конечно)
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Erhff
Ответ Николай Новиков
Причём тут бюджет?? Ну, сравните бюджет Оренбурга и Динамо и их положение в турнирной таблице
Когда сравнивают Зенит и Спартак, всегда приписывают бюджет и выкладывают так, как будто у Спартака практически нет денег, а Зениту Газпром все купил.
Просто люди никак не могут понять, что бюджеты у этих команд практически одинаковые. Да, у Зенита где-то на 10% больше, но по логике Спартак всегда должен конкурировать с Питером со своим бюджетом, но на деле все по другому. Главный нюанс в профессионализме менеджмента, Зенит все делает профессиональней в отличии от Спартака. Да и у Зенит ведёт свою политику стабильно хорошо, у Спартака же все происходит отрывками( это и по таблице предыдущих сезонов видно), так что главная проблема Спартака - нестабильность.
+1
-1
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А.Э.РАСИМ
Ответ Николай Новиков
Причём тут бюджет?? Ну, сравните бюджет Оренбурга и Динамо и их положение в турнирной таблице
И сравните бюджет Динамо и Зенита и их положение в турнирной таблице.
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