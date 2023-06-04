Корнеев о «Спартаке»: «Абаскаль не отбывает номер. По бюджету с «Зенитом» тягаться тяжело, но при правильной селекции, эффективной работе тренера все реально»
Игорь Корнеев поделился мнением о результате «Спартаке» в сезоне РПЛ.
«Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:1) в матче Мир РПЛ.
– Что случилось со «Спартаком» в Самаре? Почему красно-белые вновь потеряли очки с командой, которая на бумаге заведомо их слабее?
– Трудно назвать конкретную проблему. Вроде видно, что Абаскаль работает неплохо, не отбывает номер. Однако весной почти в каждом матче наблюдалось одно и то же.
– Что именно?
– Голы даются с большим трудом. В защите вообще огромнейшие проблемы. Особенно в центре. И вот эти вот тренерские шатания, поиски не принесли своих плодов.
Менялись системы, игроки. Такое ощущение, что Абаскаль по-прежнему в поиске. Хлусевич то справа выходит, то слева. Постоянный творческий процесс.
Вот ЦСКА уже давно определился и с тактикой, и с обоймой, пришел к какому-то знаменателю и в итоге стал вторым.
Абаскаль же постоянно ротирует футболистов, меняет тактику... Зачем? Мне он как тренер нравится. Но надо уже на чем-то остановиться.
– Не считаете, что Абаскаль завалил весну?
– Почему не считаю? По результатам действительно завалил. Весенний отрезок, конечно, неудачный.
– Может ли «Спартак» занести себе третье место в актив?
– Это первый год работы Абаскаля в России, в РПЛ. В целом результат приемлемый.
Бронза – все-таки тоже медаль. Однако в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет.
– Третье место ему больше не простят?
– «Спартак» с его амбициями, возможностями должен ставить перед собой самую высокую цель – чемпионство.
Понятно, что по бюджету с «Зенитом» тягаться тяжело. Однако при правильной селекции, эффективной работе тренера все реально, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».
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Просто оно возникло после того как Путин стал главным.
Не был бы он президентом, и темы не было бы.
Потому, что Зенит до Путина это средненький клуб.
Это разве не правда?
Просто люди никак не могут понять, что бюджеты у этих команд практически одинаковые. Да, у Зенита где-то на 10% больше, но по логике Спартак всегда должен конкурировать с Питером со своим бюджетом, но на деле все по другому. Главный нюанс в профессионализме менеджмента, Зенит все делает профессиональней в отличии от Спартака. Да и у Зенит ведёт свою политику стабильно хорошо, у Спартака же все происходит отрывками( это и по таблице предыдущих сезонов видно), так что главная проблема Спартака - нестабильность.