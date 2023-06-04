Корнеев о «Спартаке»: «Абаскаль не отбывает номер. По бюджету с «Зенитом» тягаться тяжело, но при правильной селекции, эффективной работе тренера все реально»

Игорь Корнеев поделился мнением о результате «Спартаке» в сезоне РПЛ.

«Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:1) в матче Мир РПЛ.

– Что случилось со « » в Самаре? Почему красно-белые вновь потеряли очки с командой, которая на бумаге заведомо их слабее?

– Трудно назвать конкретную проблему. Вроде видно, что Абаскаль работает неплохо, не отбывает номер. Однако весной почти в каждом матче наблюдалось одно и то же.

– Что именно?

– Голы даются с большим трудом. В защите вообще огромнейшие проблемы. Особенно в центре. И вот эти вот тренерские шатания, поиски не принесли своих плодов.

Менялись системы, игроки. Такое ощущение, что Абаскаль по-прежнему в поиске. Хлусевич то справа выходит, то слева. Постоянный творческий процесс.

Вот ЦСКА уже давно определился и с тактикой, и с обоймой, пришел к какому-то знаменателю и в итоге стал вторым.

Абаскаль же постоянно ротирует футболистов, меняет тактику... Зачем? Мне он как тренер нравится. Но надо уже на чем-то остановиться.

– Не считаете, что Абаскаль завалил весну?

– Почему не считаю? По результатам действительно завалил. Весенний отрезок, конечно, неудачный.

– Может ли «Спартак» занести себе третье место в актив?

– Это первый год работы Абаскаля в России, в . В целом результат приемлемый.

Бронза – все-таки тоже медаль. Однако в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет.

– Третье место ему больше не простят?

– «Спартак» с его амбициями, возможностями должен ставить перед собой самую высокую цель – чемпионство.

Понятно, что по бюджету с «Зенитом» тягаться тяжело. Однако при правильной селекции, эффективной работе тренера все реально, – сказал бывший спортивный директор « ».

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