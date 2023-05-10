Зобнин верит, что «Зенит» снова станет «булочкой» для «Спартака»: «Времена меняются, и победители будут другие. Все мы не вечны»

Роман Зобнин верит, что «Зенит» снова станет «булочкой» для «Спартака».

– говорил, что в их время « » был «булочкой» для «Спартака». Настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»?

– Да, конечно, такие времена будут. Времена же меняются – все мы не вечны. Сейчас «Зенит», потом другая команда.

Времена меняются, и победители будут другие, – сказал полузащитник « ».