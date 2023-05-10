Зобнин верит, что «Зенит» снова станет «булочкой» для «Спартака»: «Времена меняются, и победители будут другие. Все мы не вечны»
Роман Зобнин верит, что «Зенит» снова станет «булочкой» для «Спартака».
– Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака». Настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»?
– Да, конечно, такие времена будут. Времена же меняются – все мы не вечны. Сейчас «Зенит», потом другая команда.
Времена меняются, и победители будут другие, – сказал полузащитник «Спартака».
КБ хорошо бы в стату за последние 10-20 игр посмотреть, чтобы понять, что СБГ дерут их уже не первое десятилетие.
в РПЛ
За 10 последний матчей - там вообще без шансов, ни одной победы КБ, при шести победах Зенита.
За 25 последних - 13 побед Зенита, 4 спартака (последний раз в 2017 году) при количестве забитых мячей 60 на 30. И всякие ужасы типо "колоколов", "7:1" и других спецэффектов.
В Кубке встреч меньше, но ничего не значащей победе КБ 3-0 на групповом этапе новой сетки 22/23, Зенит может противопоставить авторитетную победу 4-0 в Суперкубке в том же году, за которую дали красивую чашку :)
«Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе»
У мужика глисты завелись.
Ему врач посоветовал пить 6 дней кефир с булочкой,
а на 7 день только кефир.
Мужик так и сделал, a на седьмой день выпил только кефир.
Вылезает глист: "а где булочка?"