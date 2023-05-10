Зобнин верит, что «Зенит» снова станет «булочкой» для «Спартака»: «Времена меняются, и победители будут другие. Все мы не вечны»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олег Романцев Роман Зобнин Чемпионат.com Футбол

Роман Зобнин верит, что «Зенит» снова станет «булочкой» для «Спартака».

Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака». Настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»?

– Да, конечно, такие времена будут. Времена же меняются – все мы не вечны. Сейчас «Зенит», потом другая команда.

Времена меняются, и победители будут другие, – сказал полузащитник «Спартака». 

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62 комментария

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Abriel
пока ромка именно ты булочка
+70
-11
+59
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Рашпель793
Забавно, как спартачи сами себя убеждают, что Зенит вообще никакой не принципиальный соперник, но каждый раз укакиваются в комментах и на поле в матчах с Зенитом и одна победа в кубке там вспоминается месяцами, а "испорченный праздник" в 2012-м они и по сей день вспоминают так, будто кубок УЕФА тогда взяли, бггг ))
+60
-7
+53
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Саша Пушкин
Ответ Abriel
пока ромка именно ты булочка
Беспонтовый пирожок.
+34
-1
+33
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Данко Лазович
Ответ Abriel
пока ромка именно ты булочка
скорее Ромовая баба))
+24
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Злодей Спб
Всякое может быть, но спартак для Зенита по нынешним временам - "няш-мяш беляш".

КБ хорошо бы в стату за последние 10-20 игр посмотреть, чтобы понять, что СБГ дерут их уже не первое десятилетие.

в РПЛ
За 10 последний матчей - там вообще без шансов, ни одной победы КБ, при шести победах Зенита.

За 25 последних - 13 побед Зенита, 4 спартака (последний раз в 2017 году) при количестве забитых мячей 60 на 30. И всякие ужасы типо "колоколов", "7:1" и других спецэффектов.

В Кубке встреч меньше, но ничего не значащей победе КБ 3-0 на групповом этапе новой сетки 22/23, Зенит может противопоставить авторитетную победу 4-0 в Суперкубке в том же году, за которую дали красивую чашку :)
+21
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Мужик из рекламы
"Великое несчастье когда спартак еще не в пердиве!" Эдгар Аллан По
+24
-5
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Мужик из рекламы
статистика говорит об обратном. спартак всегда унижается в матчтах против Зенита в любые времена
+31
-13
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fil_spb
Ответ Мужик из рекламы
"Великое несчастье когда спартак еще не в пердиве!" Эдгар Аллан По
Продолжая тогда литературную минутку, ответим Роману словами Некрасова:

«Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе»
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Кирилл.С-Пб
Вас на рогалике каждый раз вертят)
+9
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Zenith forever
Специально посмотрел статистику личных встреч Спартака и Зенита за 1989 - 2003 гг., когда Романцев был тренером, короткие уходы в сборную не учитывал, т.к. реально он продолжал быть президентом Спартака, а Ярцев был так, марионетка. Так вот, Спартак выиграл 10 матчей, Зенит - 8 матчей при 5 ничьих. Совсем Романцев в деменции находится.
+10
-1
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Бедякович
Ответ Данко Лазович
скорее Ромовая баба))
Тогда уж, ромбовая)
+8
0
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chernika from S-Pb
Анекдот:
У мужика глисты завелись.
Ему врач посоветовал пить 6 дней кефир с булочкой,
а на 7 день только кефир.
Мужик так и сделал, a на седьмой день выпил только кефир.
Вылезает глист: "а где булочка?"
+9
-1
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Бродяга-симпатяга
Боюсь Рома Зобнин уже закончит карьеру и будет экспертом на матч тв
+7
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Cst Cap
Романцев наврал, и у тебя не выйдет
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xomamb
похоже что у них с Заремой один дилер
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Мужик из рекламы
Зобнин это вообще уровень даже не пердива.
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Senchas
ну вот и пошла в массы булочка) под новостью с Романцевым уже приводили статистику, что никакой булочкой в его годы не был, но кому теперь это интересно)
+6
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Саша Пушкин
Ответ Бедякович
Тогда уж, ромбовая)
Так ромбовая баба это Зуxра!
+4
0
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Рашпель793
Забавно, как спартачи сами себя убеждают, что Зенит вообще никакой не принципиальный соперник, но каждый раз укакиваются в комментах и на поле в матчах с Зенитом и одна победа в кубке там вспоминается месяцами, а "испорченный праздник" в 2012-м они и по сей день вспоминают так, будто кубок УЕФА тогда взяли, бггг ))
Да, при чем тот матч в 2012 тогда настолько до фени был, сидел и бухал и не сразу понял, что мы проиграли оказывается.
+5
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Abriel
Ответ BeastI666I
путин с тобой не согласен ))) после него, да... зенит сдуется.
хату забомбишь?
+3
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Hong Kil
Другие времена увидят другие люди.
+3
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Pok_Toholo
Его пас Сафонову уже приравнивается к легендарному пасу Адамова Хиддинку?
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Abriel
пока ромка именно ты булочка
Чесночная, к борщу🥰
+3
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Abriel
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Чесночная, к борщу🥰
оДухЪотворённая пампушка!
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Bashibuzuck
Вот вы то как раз и не вечны😁
+3
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