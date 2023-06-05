Романцев о том, что его «Спартак» мог выиграть ЛЧ при поддержке «Газпрома»: «Мы продавали игроков после каждого сезона. «Реалу» надо усилиться, «Барселоне»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Газпром Олег Романцев Sports.ru Футбол

Олег Романцев отреагировал на сравнения его «Спартака» с нынешним «Зенитом».

– Сейчас говорят, что «Зенит» выигрывает чемпионства как при вас «Спартак» в 90-е.  Говорят, что у «Зенита» чемпионства построены на деньгах, а у «Спартака» тогда тоже были все ресурсы. 

– Кто говорит? Ты говоришь? Откуда у нас ресурсы, объясни мне? Что зарабатывали продажей игроков, то и платили.

Игрока надо взять, засветить, некоторых воспитать, довести до уровня, чтобы ими заинтересовался кто-нибудь. Продать и на эти деньги содержать игроков, которые только что пришли, только что засветились, хотят прогрессировать и выигрывать. Вот так работал «Спартак» в мое время, с Николаем Петровичем Старостиным.

Семака часто сравнивают с вами. 

– И ради бога. Сергей Богданович у меня играл. Мы с ним на связи, перезваниваемся. В очень хороших отношениях.

– Вам нравится его работа в «Зените»?

– Конечно. А как может не нравиться? Чемпионства.

– Олег Иванович, наверное коллега имеет в виду, что если бы у вас в то время был такой спонсор, как «Газпром», то вы могли бы замахнуться на победу в Лиге Чемпионов.

Бы-бы-бы-бы. Нельзя жалеть о том, что уже прошло. Конечно, если бы мы сохраняли игроков, собрали лучших за несколько лет, конечно, мы могли бы. Но мы были вынуждены после каждого сезона продавать. Сезон закончился, и каждый клуб европейский смотрит. Тысячи агентов. «Реалу» усилиться надо, «Барселоне» усилиться надо. 

Мы смотрели, кого бы мы могли не отдать. И не могли никого держать. Во-первых, ребята сами хотели – здесь они за копейки играли. И во-вторых, нам нужно было содержать клуб за эти деньги. Тяжелые времена были, слава богу, они закончились, – сказал бывший главный тренер «Спартака» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ярославом Сусовым.

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29 комментариев

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psycho
Как сейчас помню,как Рауль в "Реал" переходил из "Спартака". Эх, были времена
+24
-8
+16
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Rundatgame
Как некрасиво пытаться развести заслуженного пожилого человека на какое-нибудь жареное высказывание...
ОИР вам время выделил, чтобы вы его о всяких стереотипах и фантазиях спрашивали? Говорят, они говорят, а эти говорят...
+14
-1
+13
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Cruel Snake
А кого у «Спартака» покупали у «Реал», «Барселона». Ну так просто интересно
+13
-8
+5
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Bartez1986
что-то мне кажется слова из контекста где-то вырваны. а то, что из Спартака уезжали в Европу - ну так правда же
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Andrew Petrov
незнаю кому как,но тот футбол был в сто крат интереснее современного бейбеги и тикитаки,наверное его больше никогда не будет увы больше..
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Yo Yo
Ответ Cruel Snake
А кого у «Спартака» покупали у «Реал», «Барселона». Ну так просто интересно
Это условности. Как написал комментатор ниже, Романцева пытались развести на «жареный» комментарий. И ты, пусть и без негатива, клюнул на это
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Бронислав Каминский
Ответ Красная стрела
Давно это говорю. Сравнивают «гегемонов»😂Один чуть ли не каждый сезон команду новую строил, другой в деньгах купается, всё ему на блюдечке.
Напомни,кого спартак продавал в Барсу или Реал?Борща переели?
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charly_54
Ответ psycho
Как сейчас помню,как Рауль в "Реал" переходил из "Спартака". Эх, были времена
Когда фигу из спартака в Реал переходил такой скандал был
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Евгениий
Ну всё, началось... ну ОИР образно сказал про реал с барсой. И сразу местные петросяны повылазили
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ivannumber1
Тогда и в правду была немалая текучка. И приходили рвать и метать именно за клуб, за престиж.

За то, что играешь в команде, которая щелкала Реал, играла в высших стадиях еврокубков. И был реально топовым брендом по меркам Европы. Хотя спонсоров тогда не было у команды от слова совсем. Такие были времена...
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vendigo
Ответ Бронислав Каминский
Напомни,кого спартак продавал в Барсу или Реал?Борща переели?
в Реал Сосьедад продавали.. возможно, он просто не в курсе, что это не тот Реал
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Burel
Ответ Бронислав Каминский
Напомни,кого спартак продавал в Барсу или Реал?Борща переели?
намного хуже было. Из Спартака уходили перед четвертьфиналом ЛЧ в английский пердив, где платили в 5 раз больше
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денег не было, результат был, деньги есть результата нет...делайте выводы сами...
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Ответ Cruel Snake
А кого у «Спартака» покупали у «Реал», «Барселона». Ну так просто интересно
тут не о продаже, а просмотрах скаутов...
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Бродяга-симпатяга
Полушанс был в 95 если бы сохранили ту команду выигравшую в группе 6 матчей. Шансов против того Ювентуса в полуфинале скорее всего не было бы но Нант в 1/4 точно бы прошли
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Евгениий
Ответ La Crosse Bobcats
это же неправда. да были сезоны когда Спартак продавал ряд ключевых футболистов, начиная еще с последнего чемпионата СССР, когда в середине сезона уехали Мостовой, Кульков и Шалимов, почему видимо ЦСКА и стал последним чемпионом СССР, но после весны 96 (да и то говоря тогда вроде был продан только Онопко, а Юран, Кульков и Черчесов были взяты в аренду вроде как), во второй половине 90-х Спартак продал только одного Аленичева в 98, в остальном состав был стабильным и лидеры типа Титова, Тихонова, Цимбаларя оставались в команды всю вторую половину 90х. но нет, постоянно эта шарманка про продажи ПОСЛЕ КАЖДОГО сезона. я не пойду ОИРа в Википедии забанили? )) если он все забыл, может зайти и освежить память
Из состава 95 игроки ушли, а продали или не смогли выкупить не столь важно. В 96 продали Никифорова - ключевой игрок.
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babajaro
Ответ La Crosse Bobcats
это же неправда. да были сезоны когда Спартак продавал ряд ключевых футболистов, начиная еще с последнего чемпионата СССР, когда в середине сезона уехали Мостовой, Кульков и Шалимов, почему видимо ЦСКА и стал последним чемпионом СССР, но после весны 96 (да и то говоря тогда вроде был продан только Онопко, а Юран, Кульков и Черчесов были взяты в аренду вроде как), во второй половине 90-х Спартак продал только одного Аленичева в 98, в остальном состав был стабильным и лидеры типа Титова, Тихонова, Цимбаларя оставались в команды всю вторую половину 90х. но нет, постоянно эта шарманка про продажи ПОСЛЕ КАЖДОГО сезона. я не пойду ОИРа в Википедии забанили? )) если он все забыл, может зайти и освежить память
https://zinaida-zidan.livejournal.com/142371.html
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Burel
Ответ Rundatgame
Как некрасиво пытаться развести заслуженного пожилого человека на какое-нибудь жареное высказывание... ОИР вам время выделил, чтобы вы его о всяких стереотипах и фантазиях спрашивали? Говорят, они говорят, а эти говорят...
еще и в заголовке вырвали из клнтекста, хотя имел в виду он совсем не это, а была лишь условная фраза
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Slavnov
Ответ Бродяга-симпатяга
Полушанс был в 95 если бы сохранили ту команду выигравшую в группе 6 матчей. Шансов против того Ювентуса в полуфинале скорее всего не было бы но Нант в 1/4 точно бы прошли
а в 91 году?полуфинал,с марселем вроде,не самым топовым клубом,хотя там вроде папен играл
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