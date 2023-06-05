Романцев о том, что его «Спартак» мог выиграть ЛЧ при поддержке «Газпрома»: «Мы продавали игроков после каждого сезона. «Реалу» надо усилиться, «Барселоне»
Олег Романцев отреагировал на сравнения его «Спартака» с нынешним «Зенитом».
– Сейчас говорят, что «Зенит» выигрывает чемпионства как при вас «Спартак» в 90-е. Говорят, что у «Зенита» чемпионства построены на деньгах, а у «Спартака» тогда тоже были все ресурсы.
– Кто говорит? Ты говоришь? Откуда у нас ресурсы, объясни мне? Что зарабатывали продажей игроков, то и платили.
Игрока надо взять, засветить, некоторых воспитать, довести до уровня, чтобы ими заинтересовался кто-нибудь. Продать и на эти деньги содержать игроков, которые только что пришли, только что засветились, хотят прогрессировать и выигрывать. Вот так работал «Спартак» в мое время, с Николаем Петровичем Старостиным.
– Семака часто сравнивают с вами.
– И ради бога. Сергей Богданович у меня играл. Мы с ним на связи, перезваниваемся. В очень хороших отношениях.
– Вам нравится его работа в «Зените»?
– Конечно. А как может не нравиться? Чемпионства.
– Олег Иванович, наверное коллега имеет в виду, что если бы у вас в то время был такой спонсор, как «Газпром», то вы могли бы замахнуться на победу в Лиге Чемпионов.
Бы-бы-бы-бы. Нельзя жалеть о том, что уже прошло. Конечно, если бы мы сохраняли игроков, собрали лучших за несколько лет, конечно, мы могли бы. Но мы были вынуждены после каждого сезона продавать. Сезон закончился, и каждый клуб европейский смотрит. Тысячи агентов. «Реалу» усилиться надо, «Барселоне» усилиться надо.
Мы смотрели, кого бы мы могли не отдать. И не могли никого держать. Во-первых, ребята сами хотели – здесь они за копейки играли. И во-вторых, нам нужно было содержать клуб за эти деньги. Тяжелые времена были, слава богу, они закончились, – сказал бывший главный тренер «Спартака» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ярославом Сусовым.
ОИР вам время выделил, чтобы вы его о всяких стереотипах и фантазиях спрашивали? Говорят, они говорят, а эти говорят...
За то, что играешь в команде, которая щелкала Реал, играла в высших стадиях еврокубков. И был реально топовым брендом по меркам Европы. Хотя спонсоров тогда не было у команды от слова совсем. Такие были времена...