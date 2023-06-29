Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: «Не вижу админресурса у «Зенита». У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура, сильные игроки»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Лукойл Евгений Мележиков Олег Малышев Футбол

Бывший генеральный директор «Спартака» заявил, что не видит у «Зенита» админресурса.

– Не считаете, что для того, чтобы побороться с «Зенитом», нужен такой же админресурс?

– Нет.

– То есть не видите админресурса у «Зенита».

– Нет, не вижу. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки.

Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы. Рассчитываю, что у Олега [Малышева] получится.

Всем нужен результат. Если он будет, все будет стабильно. «Лукойл» – консервативная компания, где не склонны к частным переменам, – сказал Евгений Мележиков

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21 комментарий

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Алексей Минин
Инъекции борща прекратились, и вот результат
+26
-6
+20
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Vićtor Diaź
Выписан из сектантов)
+18
-2
+16
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SMART789
Ушел из Спартака и выздоровел

Там реально в контракте прописано видеть то чего нет
+15
-4
+11
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Ru Ru
🤣🤣🤣
+10
0
+10
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KOTOV71
Ответ Алексей Минин
Инъекции борща прекратились, и вот результат
" отпустило"!
+9
0
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Зелёный гопник
Выздоровел или давно борщ не ел ?😅
+6
0
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Голубой лев
Ого. А так бывает? О_о
+4
0
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Andrey Yaroslavtsev
Поднимите ему веки.
+3
0
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Данко Лазович
если не видите, посмотрите ещё раз.
не могут же миллионы краснобелых фанатов верить в мнимый загавар))
+3
0
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munhin
Ответ Данко Лазович
если не видите, посмотрите ещё раз. не могут же миллионы краснобелых фанатов верить в мнимый загавар))
у церозных видеоблогеров кузмича с барзыкиеным какждый второй ролик об админресурса вот уж сколько лет, понятно беследно это не проходит ))
+2
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Злодей Спб
В завершении интервью господин Мележиков сложил Зенитовскую стрелку и подмигнул.

Прогиб засчитан, высылайте резюме.
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munhin
"Не туда воюешь!" ))) бедные конспирологи из мск, и зенитовские зарплаты им засветили, и в календаре красную дорожку сделали спартаку, а тут еще дирестор говорит что нет админресурса у Зенита, как страшно жить )))
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kokakoka
С исцелением!
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Дмитрий9779
...где нет склонности к переменам...

Все гендиректора и тренеры за 20 лет-:"Подержите наше пиво"
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Вован Азаров
а как же наступы
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prus_3
Ни одна секта не примет трезвомыслящего человека. Нужны мысли иррациональные, где-то безумные. Подождите выступления Заремы.
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Deca
Ответ Vićtor Diaź
Выписан из сектантов)
На проходить плановую аттестацию раз в пол года!
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Владимир Смирнов
опечатка на лицо. правильно СКЛОННЫ
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