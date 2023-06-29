Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: «Не вижу админресурса у «Зенита». У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура, сильные игроки»
Бывший генеральный директор «Спартака» заявил, что не видит у «Зенита» админресурса.
– Не считаете, что для того, чтобы побороться с «Зенитом», нужен такой же админресурс?
– Нет.
– То есть не видите админресурса у «Зенита».
– Нет, не вижу. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки.
Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы. Рассчитываю, что у Олега [Малышева] получится.
Всем нужен результат. Если он будет, все будет стабильно. «Лукойл» – консервативная компания, где не склонны к частным переменам, – сказал Евгений Мележиков.
Там реально в контракте прописано видеть то чего нет
не могут же миллионы краснобелых фанатов верить в мнимый загавар))
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