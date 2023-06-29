Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: «Не вижу админресурса у «Зенита». У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура, сильные игроки»

Бывший генеральный директор «Спартака» заявил, что не видит у «Зенита» админресурса.

– Не считаете, что для того, чтобы побороться с «Зенитом», нужен такой же админресурс?

– Нет.

– То есть не видите админресурса у « ».

– Нет, не вижу. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки.

Но сейчас у « » те же цели и планы. Рассчитываю, что у Олега [Малышева] получится.

Всем нужен результат. Если он будет, все будет стабильно. «Лукойл» – консервативная компания, где не склонны к частным переменам, – сказал .