Гендиректор «Спартака» о посещаемости: «Предполагаем, что выйдем в лидеры в Москве после Fan ID. Рассчитываем привлекать воспитанников ДЮСШ, работаем с подопечными фондов, детдомов»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия бизнес болельщики Динамо Москва Открытие Банк Арена Евгений Мележиков Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Евгений Мележиков рассказал, как «Спартак» хочет увеличить посещаемость игр.

– Со стороны кажется, что, едва ли не сильнее всех потеряв в посещаемости, «Спартак» пытается удержать доходы на прежнем уровне за счет оставшихся болельщиков.

– Это неверное представление. Наш приоритет не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом.

У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона.

– Каких именно?

– Заменим систему освещения, что значительно расширит возможности матчдэй. Нынешняя система – это старые галогеновые лампы 2012 года. Время с тех пор ушло вперед, и требования к качественной шоу-программе тоже. Планируем использовать пример лучших практик. Также проведем работы по закрытию козырька, что исключит сквозняки и сделает более комфортным пребывание внутри чаши.

Есть планы по реконструкции трибуны С. Хотим сделать премиум-зону на примере ресторанных зон на трибуне А, которые пользуются очень большим спросом, и дополнительно устроить несколько лож более доступной ценовой категории в сравнении с теми, что есть на трибуне А.

Безусловно, работаем над повышением сервиса в ложах в части улучшения питания, обслуживания, технического оснащения. Возможен ремонт с изменением дизайна. Часть работ начнем этим летом. Вероятно, к зиме успеем реконструировать трибуну С. Впрочем, и помимо планирования инфраструктурных изменений мы в целом движемся в сторону разнообразного матчдэй, проводим маркетинговые активности.

– Когда клуб представит полную билетную программу на сезон-2023/24? И будет ли повышение цен на обычные билеты?

– По срокам ориентируемся на середину июня. Повышать цены на общий сегмент не планируем. По некоторым категориям абонементов, наоборот, рассмотрим скидки.

– «Зенит» раздает бесплатные билеты, «Динамо» привлекает болельщиков. Будет ли «Спартак» активнее работать в этой сфере или посещаемость на уровне 5-10 тысяч устраивает клуб?

– Не хотелось бы комментировать работу коллег из других клубов, но, безусловно, мы ведем работу в этом направлении, и те мероприятия, о которых я вам сообщил выше, направлены в том числе на расширение аудитории. Реализуем масштабную программу в части увеличения посещаемости. Ведем работу со спортивными школами. Рассчитываем на партнерскую программу с Москомспортом, чтобы привлекать на трибуны воспитанников ДЮСШ. Продолжаем работу с подопечными фондов, детских домов. Это важная социальная активность, привлечение и воспитание новой аудитории.

К слову, некоторые результаты видим уже сейчас: предполагаем, что по итогам сезона «Спартак» выйдет в лидеры по средней посещаемости в Москве после введения паспорта болельщика, – сказал генеральный директор клуба.

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30 комментариев

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Юрий Кечко
В открытую то есть говорит кого «добровольно-принудительно» сгонять будут ?)
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Сергей Жарковский
Значит посещение будут повышать за счёт привоза на матчи воспитанников детских домов и детских спортшкол, а простите зачем тогда возвращать пиво, достаточно мороженого.
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Алексей Александрович
Скоро из зоны начнут привозить людей на матчи...
+14
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+10
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Алексей Крапивкин
Те, кто клеймил за это же Зенит - ваш выход!
+11
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+7
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Sinister Kid
Ответ Lionel Andres Messi 10
А зарабатывать на билетах они вообще собираются?
А зачем? Футбол в России, явно не про деньги. Пока спонсор или бюджет деньги даёт, всё в порядке и делать ничего не надо.
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Михаил Савченко
Чел из Зенита хотя бы прямо заявил, что они будут делать картинку людей на трибунах любым способом и им всё равно, кто что об этом думает. Мележиков же юлит и размывает тему изо всех сил, хотя по сути они то же самое собираются делать.

Ну и KPI он себе веселый придумал - лидеры в Москве по средней посещаемости. Ко всем будет ходить 5к, а на Спартак 7к, опа, уже победа, можно себе бонус выписать.
+4
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Lionel Andres Messi 10
А зарабатывать на билетах они вообще собираются?
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+2
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Konstantin Zorin
Ну всё, футбол становится семейной забавой для многодетных отцов и домохозяек с детьми, ДЮСШ, и детдомов. А фанаты займут их места за телевизорами.
+2
0
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Страна силовиков, оков и кабаков
Ответ Lionel Andres Messi 10
А зарабатывать на билетах они вообще собираются?
курс на то, чтобы воспитать новый пласт лояльных болельщиков, судя по всему
+2
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grom55
То, что в Питере типа зашквар, то в Москве типа ноу - хау?
Так что там о двойных стандартах то?
+5
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Mechel**
С мигрантами ещё поработайте, потенциал огромный
+2
-1
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Злодей Спб
Сейчас подвезут "разъяснительную бригаду" из Этодругинска и они обоснуют в чем разница в подходах Зенита и Спартака по обеспечению заполняемости стадиона. Я такой разницы не вижу.

Спартак пытается это подать как социальную активность, но по факту это та же раздача билетов спортивным обществам, школьникам/молодым спортсменам. А Зенит школьников-пенсионеров водил и это подали прямо как преступление и нарушение регламента.
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Циник Петербургский
Ответ Mechel**
С мигрантами ещё поработайте, потенциал огромный
Паспорт РФ при получении фан-уйди? Сильно...
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Jacek Suomilinen
Ответ Алексей Крапивкин
Те, кто клеймил за это же Зенит - ваш выход!
Вы Не Понимаете — Это Другое!
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schwein
Ответ Алексей Крапивкин
Те, кто клеймил за это же Зенит - ваш выход!
Пфф, не дождетесь
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art_ural
Ответ Сергей Жарковский
Значит посещение будут повышать за счёт привоза на матчи воспитанников детских домов и детских спортшкол, а простите зачем тогда возвращать пиво, достаточно мороженого.
Нормальный ход. Работа на перспективу
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Pok_Toholo
Ответ Дмитрий
В колониях есть сидельцы, которым разрешено свободное перемещение даже за пределы. В колониях поселениях тоже могут отпуска давать. Занес руководству фсин и торсида шумит.
За пачку заварки могут и пошуметь на фанатке
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avAngard
Ответ Алексей Александрович
Скоро из зоны начнут привозить людей на матчи...
Представил)))пол стадиона в чёрных робах
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Древний спартач
Вообще-то , болельщик идёт на стадион не лампочками любоваться и не техническим отношением , да и не из-за питания . Народ идёт смотреть на игру команды и если болельщик видит убожество в виде матча с Акроном , Химками и тд , то никакие технические ухищрения не затащат его на стадион . Да ещё и этот Фануйди .. Помню , в Лужу ходил на Спартак и меня не волновали облупленные деревянные сиденья и по фигу был холод . Интересовала игра команды . Хочется ощущать энергию фанатской трибуны , а не видеть зевающие "семейные лица" и пустые трибуны с убогой игрой команды .
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jonnysilverhand01
Такой тролль конечно этот тип
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