Гендиректор «Спартака» о посещаемости: «Предполагаем, что выйдем в лидеры в Москве после Fan ID. Рассчитываем привлекать воспитанников ДЮСШ, работаем с подопечными фондов, детдомов»

Евгений Мележиков рассказал, как «Спартак» хочет увеличить посещаемость игр.

– Со стороны кажется, что, едва ли не сильнее всех потеряв в посещаемости, « » пытается удержать доходы на прежнем уровне за счет оставшихся болельщиков.

– Это неверное представление. Наш приоритет не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом.

У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона.

– Каких именно?

– Заменим систему освещения, что значительно расширит возможности матчдэй. Нынешняя система – это старые галогеновые лампы 2012 года. Время с тех пор ушло вперед, и требования к качественной шоу-программе тоже. Планируем использовать пример лучших практик. Также проведем работы по закрытию козырька, что исключит сквозняки и сделает более комфортным пребывание внутри чаши.

Есть планы по реконструкции трибуны С. Хотим сделать премиум-зону на примере ресторанных зон на трибуне А, которые пользуются очень большим спросом, и дополнительно устроить несколько лож более доступной ценовой категории в сравнении с теми, что есть на трибуне А.

Безусловно, работаем над повышением сервиса в ложах в части улучшения питания, обслуживания, технического оснащения. Возможен ремонт с изменением дизайна. Часть работ начнем этим летом. Вероятно, к зиме успеем реконструировать трибуну С. Впрочем, и помимо планирования инфраструктурных изменений мы в целом движемся в сторону разнообразного матчдэй, проводим маркетинговые активности.

– Когда клуб представит полную билетную программу на сезон-2023/24? И будет ли повышение цен на обычные билеты?

– По срокам ориентируемся на середину июня. Повышать цены на общий сегмент не планируем. По некоторым категориям абонементов, наоборот, рассмотрим скидки.

– « » раздает бесплатные билеты, « » привлекает болельщиков. Будет ли «Спартак» активнее работать в этой сфере или посещаемость на уровне 5-10 тысяч устраивает клуб?

– Не хотелось бы комментировать работу коллег из других клубов, но, безусловно, мы ведем работу в этом направлении, и те мероприятия, о которых я вам сообщил выше, направлены в том числе на расширение аудитории. Реализуем масштабную программу в части увеличения посещаемости. Ведем работу со спортивными школами. Рассчитываем на партнерскую программу с Москомспортом, чтобы привлекать на трибуны воспитанников ДЮСШ. Продолжаем работу с подопечными фондов, детских домов. Это важная социальная активность, привлечение и воспитание новой аудитории.

К слову, некоторые результаты видим уже сейчас: предполагаем, что по итогам сезона «Спартак» выйдет в лидеры по средней посещаемости в Москве после введения паспорта болельщика, – сказал генеральный директор клуба.