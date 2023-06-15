Петржела о «Спартаке»: «Надо к «Зениту» обратиться при выборе нового гендиректора. Петербуржцы умеют распоряжаться деньгам, красно-белые – нет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия бизнес Властимил Петржела Евгений Мележиков деньги Футбол

Властимил Петржела считает менеджмент «Зенита» лучшим в России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» расторг контракт с генеральным директором Евгением Мележиковым.

«При выборе нового гендиректора «Спартаку» надо обратиться за помощью к руководству «Зенита». Может, посоветуют хорошего специалиста. У сине-бело-голубых лучший менеджмент в российском футболе, поэтому клуб стабильно выигрывает все российские трофеи.

Деньги играют большую роль в успехах футбольных клубов, но они есть многих, а результат только у единиц. «Спартак» не намного беднее «Зенита», но красно-белые не умеют правильно распоряжаться деньгами, а петербуржцы умеют», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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2 комментария

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Дед Щукарь порожняк не гонит
лучший менеджмент, скромничать не буду, в Ростове. С приходом Арташеса.
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