Петржела о «Спартаке»: «Надо к «Зениту» обратиться при выборе нового гендиректора. Петербуржцы умеют распоряжаться деньгам, красно-белые – нет»

Властимил Петржела считает менеджмент «Зенита» лучшим в России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» расторг контракт с генеральным директором Евгением Мележиковым.

«При выборе нового гендиректора « » надо обратиться за помощью к руководству «Зенита». Может, посоветуют хорошего специалиста. У сине-бело-голубых лучший менеджмент в российском футболе, поэтому клуб стабильно выигрывает все российские трофеи.

Деньги играют большую роль в успехах футбольных клубов, но они есть многих, а результат только у единиц. «Спартак» не намного беднее «Зенита», но красно-белые не умеют правильно распоряжаться деньгами, а петербуржцы умеют», – сказал бывший главный тренер « ».

Эшуорт может покинуть «Спартак». Клуб ищет нового спортивного директора (Metaratings)