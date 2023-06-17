Кавазашвили про Абаскаля: «Великолепный сезон. «Спартак» в 1-м круге играл ярче «Зенита», но пошли травмы, перестановки, новые иностранцы не оправдали надежд»
Анзор Кавазашвили похвалил «Спартак» за игру в первом круге Мир РПЛ.
«Думаю, что первый сезон и особенно первый круг был просто великолепным. В первом круге команда играла постоянно одним составом, и в большинстве своем играли россияне, свои воспитанники.
Но к концу первого круга пошли травмы, начались перестановки, потом появились новые иностранные футболисты, которые не оправдали возложенных на них надежд.
Помню, что Мележиковым после назначения Абаскаля главным тренером была высказана мысль, что «Спартак» готов занять первое место в чемпионате России, что есть амбициозная команда и надежный тренерский состав, а красно-белые смогут восхитить своей игрой. Первый круг «Спартак» начал очень мощно и проводил матчи в темповом атакующем футболе. Тогда я вспомнил слова Мележикова и подумал, что он предвидел, что команда будет очень здорово играть.
Думаю, «Спартак» в первом круге играл ярче, чем «Зенит», и все надеялись, что во втором круге красно-белые так и продолжат.
На мой взгляд, уход Мележикова из «Спартака» может сыграть отрицательную роль. У него был прекрасный контакт с Абаскалем, а когда генеральный директор и тренер имеют общие мысли, то это всегда приносит успех. Я с Мележиковым очень дружу и сожалею, что мой друг больше не работает генеральным директором «Спартака», – заявил экс-вратарь московского клуба.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Деду таблеток бы не помешало.
нет бы смотреть правде в глаза, играли как дворовая команда, так нет, онли слезы онли стыд)) судья с ВАРом, загаВАРы)) смешно.
Помогали судьи+рабочпй рот Заремы.
:)))
Спартак занял 3-е место.
4 место, зеро титули
Великолепный сезон, просто лучший, надежный...как испанские часы
Думаю, в связи с перестановками в руководстве КБ, там в очередной раз поменяется вектор, но сделано это будет как всегда бестолково.
Абаскаль проведёт предсезонку, под него может купят одного-двух ноунеймов. А после пары-тройки поражений на старте сезона ему на смену придёт новый тренер не связанный с бывшим владельцем (Федуном). Неудачи спишут на старого, а новый затеет очередной поиск игровой модели. Очередной сезон профукан. Повторить.