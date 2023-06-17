Кавазашвили про Абаскаля: «Великолепный сезон. «Спартак» в 1-м круге играл ярче «Зенита», но пошли травмы, перестановки, новые иностранцы не оправдали надежд»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Евгений Мележиков Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили похвалил «Спартак» за игру в первом круге Мир РПЛ.

«Думаю, что первый сезон и особенно первый круг был просто великолепным. В первом круге команда играла постоянно одним составом, и в большинстве своем играли россияне, свои воспитанники.

Но к концу первого круга пошли травмы, начались перестановки, потом появились новые иностранные футболисты, которые не оправдали возложенных на них надежд.

Помню, что Мележиковым после назначения Абаскаля главным тренером была высказана мысль, что «Спартак» готов занять первое место в чемпионате России, что есть амбициозная команда и надежный тренерский состав, а красно-белые смогут восхитить своей игрой. Первый круг «Спартак» начал очень мощно и проводил матчи в темповом атакующем футболе. Тогда я вспомнил слова Мележикова и подумал, что он предвидел, что команда будет очень здорово играть.

Думаю, «Спартак» в первом круге играл ярче, чем «Зенит», и все надеялись, что во втором круге красно-белые так и продолжат.

На мой взгляд, уход Мележикова из «Спартака» может сыграть отрицательную роль. У него был прекрасный контакт с Абаскалем, а когда генеральный директор и тренер имеют общие мысли, то это всегда приносит успех. Я с Мележиковым очень дружу и сожалею, что мой друг больше не работает генеральным директором «Спартака», – заявил экс-вратарь московского клуба.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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27 комментариев

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Дмитрий9779
Кто ровнее прошел сезон тот и чемпион,про первый круг очень спорно.Второй круг Абаскаль провалил.
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Данко Лазович
Очень интересное заявление))
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форест
Минус 7 в первом круге от Зенита.1-2 дома в личной встрече.3 поражения.У Зенита 0
Деду таблеток бы не помешало.
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Сергей Жарковский
Еле вскарабкались на третье место - это отличный сезон?!🤣
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Назар Игорь
Анзор Амберкович как всегда прав - если бы не уход Мележикова то Спартак стал бы чемпионом с отрывом от Зенита в 16 очков.
+4
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Андрей Шилов
Но если верить википедии то они были чемпионами 5 тура . потом все
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Данко Лазович
Ответ Сергей Жарковский
Еле вскарабкались на третье место - это отличный сезон?!🤣
ну не привычное десятое же)
+6
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CoMoBo3
Ответ Данко Лазович
Очень интересное заявление))
проверять мы его, конечно, не будем 😎
+2
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Александр Жердин
Да снимите наконец, у деда таблицу чемпионата после 5 тура! А то он никак не отойдёт от эйфории
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Данко Лазович
Ответ Иван Иванов
Да ты что... Тебе только сказки писать. Если б не судья с ВАРом,то счёт был бы зеркально противоположным... 2:3 СПАРТАК. Но вы, как бычки, будете упорно по Ослинному доказывать обратное, что не соответствует действительности
судья с ВАРом не заставлял вас играть трусливо ввосьмером в своей собственной штрафной)) Он кстати также как и ваши футболисты не мешал Мостовому с пятидесятой попытки закрутить в дальний угол))
нет бы смотреть правде в глаза, играли как дворовая команда, так нет, онли слезы онли стыд)) судья с ВАРом, загаВАРы)) смешно.
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Иван Иванов
Ответ Данко Лазович
очень привлекательно грубо играл Соболев. привлекательно забили меньше чем чемпион в первом круге и пропустили больше. да ещё и домашний матч проиграли против Зенита по делу, сидя в своей штрафной в коричневых шортах. какие же разные уровни привлекательности)
Да ты что... Тебе только сказки писать. Если б не судья с ВАРом,то счёт был бы зеркально противоположным... 2:3 СПАРТАК. Но вы, как бычки, будете упорно по Ослинному доказывать обратное, что не соответствует действительности
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Князь из Питера
Желаемое, за действительное. Весь сезон, спартаГ позорище.
Помогали судьи+рабочпй рот Заремы.
:)))
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Тайосич
Ответ SMART789
Второй бюджет в лиге 4 место, зеро титули Великолепный сезон, просто лучший, надежный...как испанские часы
Если болельщик Зенита что-то говорит, знай, - он врёт!
Спартак занял 3-е место.
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Иван Иванов
Ответ Дмитрий9779
Кто ровнее прошел сезон тот и чемпион,про первый круг очень спорно.Второй круг Абаскаль провалил.
А как по мне, осеннюю часть Спартак был привлекательнее всех своей игрой. А вот весну, конечно же, провалили... Как по игре (хотя и тут, в большинстве проигрышных матчах Спартак не устапал аппоненту), так и в настрое
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SMART789
Второй бюджет в лиге
4 место, зеро титули
Великолепный сезон, просто лучший, надежный...как испанские часы
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Зубы Дзюбы
Про какие травмы речь?
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Иван Поречный
Единственное с чем можно согласиться, так это с тем, что это великолепный сезон.
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Макс Max
Как же я люблю высказывания Анзора и Заремы, можно их почаще постить?)
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Злодей Спб
Пятитуровые чемпионы, ага -)

Думаю, в связи с перестановками в руководстве КБ, там в очередной раз поменяется вектор, но сделано это будет как всегда бестолково.

Абаскаль проведёт предсезонку, под него может купят одного-двух ноунеймов. А после пары-тройки поражений на старте сезона ему на смену придёт новый тренер не связанный с бывшим владельцем (Федуном). Неудачи спишут на старого, а новый затеет очередной поиск игровой модели. Очередной сезон профукан. Повторить.
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