Гендиректор «Спартака»: «Задачи догнать «Зенит» нет, есть задача всегда находиться наверху»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Евгений Мележиков Гильермо Абаскаль Футбол

Гендиректор «Спартака» рассказал о планах клуба на ближайшее будущее.

– Какой спортивный проект хочет видеть Абаскаль применительно к составу «Спартака»?

– Мы на сборах достаточно долго разговаривали, какой «Спартак» хотим строить. Отрадно, что его цели и желания совпадают с нашими. Мы делаем акцент на российских игроках и хорошо, что тренеру нравится работать с молодыми. Он просит провести определенную работу на российском рынке среди молодых игроков.

– То есть он хочет русский костяк?

– Да. В перспективе двигаемся в этом направлении.

– Есть ли задача догнать «Зенит» в чемпионате?

– Нет задачи догнать «Зенит», есть задача всегда находиться наверху. А цели вы наши знаете, они не меняются, – сказал Евгений Мележиков.

После 18 туров «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Зенит» опережает красно-белых на 8 очков.

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48 комментариев

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naspartaks ru
задачи изменились! хахаха
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Nikitooki
Ответ Mixet.spb
А, ну теперь все встало на свои места😂
Одной ничьей ребятам хватило для понимания 😂🤣
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NIK7478
Задача "быть наверху" - ответ неправильный. У Спартака должна быть одна задача - чемпионство, за него и бороться. А не просто "быть наверху". Те же задачи должны быть всегда и у Локо, у ЦСКА и у Зенита.
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Metaphrast
А до русского костяка эту мысль довели? А то они по незнанию продолжают "8 очков не отрыв, Зенит еще потеряет"
В раздевалке вот мощно с ноября по февраль "чувствовали, что могут стать чемпионами"
Мне слышится какой-то диссонанс
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Dan Kennedy
Ответ Deca
Это вы вопросы Мешкову задавайте. Зато все видели как Иванов убивал Локо в кубке. Так там вас все устраивало!
Да вас послушать нам в каждом матче подсуживают.

Сначала Локо убили, потом убивали Урал... и бац, перед ударом Соболева свисток, который все испортил.
Вот засчитали бы гол, так сразу бы кричали что судьи убили Урал, Спартак тянут к чемпионству и т.д. и т.п.
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Влад Яшнов
Ответ Сергей Илюшенков
Зенит тоже решил играть русским костяком из Бразилии?В следующем году ещё 4-х оформят и вот он готов этот костяк!
В зените как минимум не пытаются всем доказать "народность" своей команды
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Олимпионик
Госпроект не в счет!
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Shamarin
Женя знает свое место. Заодно и место своего клуба.

"Когда научитесь плавать - нальём воду в бассейн".
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KOTOV71
Не,ну он скорее всего имел ввиду что задача не " борьба именно с Зенитом" , тогда всё верно.
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Deca
Ответ murzzzzzilka
Все уже поняли, что по-честному бороться с зенитом невозможно. Достаточно одного Мешкова, чтоб амбиции любого клуба рассеять, как дым.
Это вы вопросы Мешкову задавайте.
Зато все видели как Иванов убивал Локо в кубке. Так там вас все устраивало!
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murzzzzzilka
Ответ Deca
А главное, как амбициозно! 😊
Все уже поняли, что по-честному бороться с зенитом невозможно.
Достаточно одного Мешкова, чтоб амбиции любого клуба рассеять, как дым.
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Red&black
Так сказать Плавать ближе на поверхности.
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Сергей Илюшенков
Ответ Влад Яшнов
Перспектива получения "русского костяка" разве что паспорт уголовнику
Зенит тоже решил играть русским костяком из Бразилии?В следующем году ещё 4-х оформят и вот он готов этот костяк!
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Валерий Анташов
Короче - Хотим быть наверху, но под Зенитом.
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Данко Лазович
десятое место, это достаточно наверху?
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Назар Игорь
Ответ Dan Kennedy
Главное, чтобы опять не заявили ничего здравого, а то придется повторяться. Вы вот эту свою цитату скопируйте и вставьте в блокнот, чтобы не пришлось заново писать, а можно было скопировать и вставить.
Кто на ком стоял?
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Dan Kennedy
Ответ Назар Игорь
Первое здравое заявление с начала сезона от Спартака. Спустились с небес на грешную землю.
Главное, чтобы опять не заявили ничего здравого, а то придется повторяться.

Вы вот эту свою цитату скопируйте и вставьте в блокнот, чтобы не пришлось заново писать, а можно было скопировать и вставить.
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Катя СПб
Ответ Dan Kennedy
Расскажите нам про амбиции Зенита времен СССР, интересно послушать.
Ну у Зенита в СССР впереди была целая группа команд. Бороться с группой практически невозможно. Сейчас все с точностью до наоборот - одна команда впереди группы. Победить проще.
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Злодей Спб
Встатие спартака после завоевания кубка МатчТВ не выдержало встречу с объективной реальностью.
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Спартак-лучшая команда России
Ответ Dan Kennedy
Расскажите нам про амбиции Зенита времен СССР, интересно послушать.
Да какие амбиции при СССР ? Им же после Куусюси запретили выезжать в Европу.
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Катя СПб
Ответ VvvSevervvV
Существует только первое место...
Спартак там уже после 5 тура был.
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Deca
Ответ Dan Kennedy
Расскажите нам про амбиции Зенита времен СССР, интересно послушать.
Во времена СССР тебя ещё не было, знаток.
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Назар Игорь
Первое здравое заявление с начала сезона от Спартака. Спустились с небес на грешную землю.
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Valentin Kompaneytsev
Вероятно он имел в виду этот сезон.
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иван кочубей
ещё на сборах "чемпионская игра" и как-то сразу "держаться на- верху", запутано всё.
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