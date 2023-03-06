Гендиректор «Спартака»: «Задачи догнать «Зенит» нет, есть задача всегда находиться наверху»

Гендиректор « » рассказал о планах клуба на ближайшее будущее.

– Какой спортивный проект хочет видеть применительно к составу «Спартака»?

– Мы на сборах достаточно долго разговаривали, какой «Спартак» хотим строить. Отрадно, что его цели и желания совпадают с нашими. Мы делаем акцент на российских игроках и хорошо, что тренеру нравится работать с молодыми. Он просит провести определенную работу на российском рынке среди молодых игроков.

– То есть он хочет русский костяк?

– Да. В перспективе двигаемся в этом направлении.

– Есть ли задача догнать «Зенит» в чемпионате?

– Нет задачи догнать « », есть задача всегда находиться наверху. А цели вы наши знаете, они не меняются, – сказал .

После 18 туров «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир . «Зенит» опережает красно-белых на 8 очков.