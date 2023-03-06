Гендиректор «Спартака»: «Задачи догнать «Зенит» нет, есть задача всегда находиться наверху»
Гендиректор «Спартака» рассказал о планах клуба на ближайшее будущее.
– Какой спортивный проект хочет видеть Абаскаль применительно к составу «Спартака»?
– Мы на сборах достаточно долго разговаривали, какой «Спартак» хотим строить. Отрадно, что его цели и желания совпадают с нашими. Мы делаем акцент на российских игроках и хорошо, что тренеру нравится работать с молодыми. Он просит провести определенную работу на российском рынке среди молодых игроков.
– То есть он хочет русский костяк?
– Да. В перспективе двигаемся в этом направлении.
– Есть ли задача догнать «Зенит» в чемпионате?
– Нет задачи догнать «Зенит», есть задача всегда находиться наверху. А цели вы наши знаете, они не меняются, – сказал Евгений Мележиков.
После 18 туров «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Зенит» опережает красно-белых на 8 очков.
В раздевалке вот мощно с ноября по февраль "чувствовали, что могут стать чемпионами"
Мне слышится какой-то диссонанс
Сначала Локо убили, потом убивали Урал... и бац, перед ударом Соболева свисток, который все испортил.
Вот засчитали бы гол, так сразу бы кричали что судьи убили Урал, Спартак тянут к чемпионству и т.д. и т.п.
"Когда научитесь плавать - нальём воду в бассейн".
Зато все видели как Иванов убивал Локо в кубке. Так там вас все устраивало!
Достаточно одного Мешкова, чтоб амбиции любого клуба рассеять, как дым.
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