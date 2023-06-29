Уткин о Слуцком: «Он ищет внимания любой ценой и платит за это репутацией. Это путь к онлифанс, но там вряд ли будет долгий успех. Шоумейкеры, прекратите его эксплуатировать»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий Василий Уткин премьер-лига Россия Футбол

Василий Уткин высказался о том, как Леонид Слуцкий привлекает к себе внимание.

Бывший главный тренер сборной России спародировал интимное видео Артема Дзюбы в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева.

«В деятельности Леонида Слуцкого в последние полгода, а на самом деле и раньше, в наше время легко не заметить одной детали, и кто знает – возможно, она главная.

Он определенно не может без внимания. И он привлекает его к себе всеми способами. А способов мало. Ну, вот посмотрите. Леонид Викторович одинок. С женой/подругой в свет не выйдешь. Потому что не с кем. Образ жизни? Тренерский образ жизни очень интересен, но примерно для пятидесяти человек.

Леонид ищет внимания. Видимо, давно, но теперь уже любого. Характерно, что он не смог найти в этом вопросе товарищей лучше Дзюбы.

И футбол он давно не смотрит. Вспомните наш эфир в «Коммент-Соответственно», когда он уверял, что одна команда играла в Х защитников. Его спокойно опровергли снимками с экрана. Он не признал ошибки.

Да и не в признании дело. Все ошибаются. Вот, например, перед эфиром той программы в «Коммент-Шоу» с подсчетом защитников мы общались, что-то даже снято, но суть в том, что как раз накануне играли товарняк ЦСКА и 2Дротс. Леонид прямо говорил нам, что он не смотрел и его это не интересует. Потом пришел на эфир к Паше Чепурину и рассказал, что ЦСКА там играл с преимуществом и мало ли что бывает, захотите – посмотрите.

Я как-то не верю, что Леонид смотрел запись. А по игре – там ЦСКА раз двенадцать подавал с краю в штрафную, где был один свой нападающий и защитников человек 5. Не может таким быть тренерский анализ. При этом я совершенно не думаю, что результат того матча чего-то стоит. Стоит процесс, дорого стоит антураж. А результат – конечно, нет.

К чему эти примеры? Да к тому, что Леонид врет. Не смотрел он ни того, ни другого.

Ему просто очень одиноко. В чем-то на старом багаже, в чем-то эксплуатируя свою – полностью заслуженную – славу. Он ищет внимания. Любой ценой. А когда ты чего-то хочешь, у этого есть цена. За внимание к себе Слуцкий платит репутацией. Это путь к онлифанс, но там вряд ли будет долгий успех.

Ему не помочь. Только сам. Но – шоумейкеры, прекратите его эксплуатировать. Когда вы это делаете, вы продаете человеку губительную дурь. Хорошему человеку, которому на самом деле просто очень одиноко.

Надо ему помочь, но вот как…» – написал журналист и блогер. 

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22 комментария

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v.belorussky
Ну, футбол он смотрит. И очень классно комментировал для Окко некоторые матчи Ла Лиги этой весной. Я давно таких профессиональных и качественных комментариев не слышал.

А вот про то, что шоумейкеры эксплуатируют и про одиночество - всё верно. По-человечески жаль Викторыча. И не надо тут писать про уровень его доходов. Пустоту в душе никакими деньгами не заткнёшь.
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qiqe
уткин прям себя описал
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Поцелуй Оздоева
Иронично, что это пишет Василий.
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damondiamond
но костюм Обеликса это другое
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Red_Marlboro_
Главное чтобы тебя Вася никто не увидил на онлифансе,психику многим дзюберам сломал бы полностью
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Фрэнк Канистра
Уткин просто как ни кто другой его понимает, так как львиная доля того что он сказал может быть и к самому Уткину применима. Но он все таки совсем уж до кринжа и позора пока не скатился, в отличии от Лени.
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Aleksey Yashin
Уткин, отойди от зеркала
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Montenegro Serbian
Так это.....это же вроде как раз нормально что ОДИНОКИЙ человек начинает вписываться в различный движ (даже не совсем характерный для него), чтобы разнообразить свою жизнь, не сидеть на месте и не бронзоветь. Это явно лучше чем горестно бухать съедаемым одиночеством.
А так Слуцкий как минимум развлекается. Это раз. Неплохо на этом зарабатывает. Это два.
Ну и чего греха таить: медийным людям известным в интернете, проще найти спутниц для заполнения физических и душевных пустот. Это три.

То что Слуцкий уже не будет тренером, это да.
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Malcom Y
Уткин как бы "ищет" способы помочь одинокому Слуцкому, призывает шоумейкеров, но всё это с очень неприятным душком, свойственным Васе.
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DanielCarvalho
Собрались психологи уже и диагноз Лёне поставили)) у него дохрена денег, он делает что хочет, откуда вы знаете может ему футбол, просто надоел. Я конечно не одобряю последнее его видео, это не смешно даже, выглядит просто тупо, но кто вдруг решил, что он одинок, поэтому себя так ведёт?))
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юра георгиевский
Ответ Born is the King
Онлифанс довольно таки интересный ресурс хорошего уровня. А Слуцкий смешит на нелепых и клоунских "шоу" на Ютубе
Ну, понятно. Для тебя это интересный ресурс. Ещё и про какой-то «уровень» написал. Ты в каком классе учишься ... ? !
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dimamak10
Ответ v.belorussky
Ну, футбол он смотрит. И очень классно комментировал для Окко некоторые матчи Ла Лиги этой весной. Я давно таких профессиональных и качественных комментариев не слышал. А вот про то, что шоумейкеры эксплуатируют и про одиночество - всё верно. По-человечески жаль Викторыча. И не надо тут писать про уровень его доходов. Пустоту в душе никакими деньгами не заткнёшь.
По любому смотрит как бы его тогда приглашали в коммент. превью.
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schwein
В смысле? А разве не тем же самым занимается Васюткин?
Конкурента топит?
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Анатолий Дмитриевич
то есть в этой стыдобе виноваты продюсеры шоу, а не Слуцкий, который во все это вписывается? какая интересная у Уткина позиция, много говорит о его позиции и принципах по другим вопросам))
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Брэд Либил
вообще хорошая пара бы из этих двоих вышла
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e_kot
То же самое можно и про Васю сказать. Вроде как они со Слуцким приятели, но ради хайпа неважно кого мочить и по какому поводу.
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Алексей Филиппов
Сказал Уткин который ради внимания постоянно критикует кого то, и набрасывает на вентилятор продукт своей жизнедеятельности
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Demedieu
Почуствовал некую зависть в словах Василия
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