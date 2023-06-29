Журавель о пародии Слуцкого на Дзюбу: «РПЛ для него закрылась. Он заплыл за буйки, кажется»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Тимур Журавель Футбол

Тимур Журавель высказался о пародии Леонида Слуцкого на Артема Дзюбу.

«Ни один тренер, ходящий на разные эфиры, никогда не забывает о своей главной профессии. Карпин, в свое время возглавив комментаторскую банду на «Матч ТВ», сразу нам сказал: я хочу тренировать и вернусь в футбол, как только будет предложение.

Так говорили и Непомнящий, и Рахимов – да все. На ТВ они просто поддерживали реноме квалифицированных тренеров, которые находятся в контексте.

Но у Слуцкого этот процесс, к сожалению, серьезно дал сбой. По грубым подсчетам, каждый трэш-эфир Леонида Викторовича вычеркивает из списка потенциальных работодателей по паре клубов.

После последнего, думаю, РПЛ закрылась. Тренерский авторитет оказался брошен в топку развлекательности и кринжа. Его уже не затушить. И это очень печально.

В отличие от многих, я всегда считал Слуцкого крутым тренером. Но кажется, он заплыл за буйки», – написал комментатор.

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7 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Журавель это дно журналистики. Куда лезешь?
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Kit244098
Ага. Если посчитать всё случаи придури и глупостей Журавеля, то он наверное не за буйками, а в маркизовой луже давно бултыхается. Лёня - приколист, надевший на себя маску раскованного чувака. Имеет право. Тем паче, что всё отлично понимают, что он просто хохмит. А дураки надувают щеки и пытаются его обсуждать на полном серьёзе))
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kaka10
Журавель своим непрофессионализмом и глупостью давно там за буйками обитает. Знает о чём говорит
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Мосгорсуд
Лёня дно пробил окончательно....
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Алексей Петров
Никому не интересно!
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balander09
любой комментарий Журавлев по делу или нет сразу поливается помоями
хотя в этом случае он сказал по делу
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Алексей Петров
Ответ Kit244098
Ага. Если посчитать всё случаи придури и глупостей Журавеля, то он наверное не за буйками, а в маркизовой луже давно бултыхается. Лёня - приколист, надевший на себя маску раскованного чувака. Имеет право. Тем паче, что всё отлично понимают, что он просто хохмит. А дураки надувают щеки и пытаются его обсуждать на полном серьёзе))
Лицо прд маской!!!
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