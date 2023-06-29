Журавель о пародии Слуцкого на Дзюбу: «РПЛ для него закрылась. Он заплыл за буйки, кажется»

Тимур Журавель высказался о пародии Леонида Слуцкого на Артема Дзюбу.

«Ни один тренер, ходящий на разные эфиры, никогда не забывает о своей главной профессии. Карпин, в свое время возглавив комментаторскую банду на «Матч ТВ», сразу нам сказал: я хочу тренировать и вернусь в футбол, как только будет предложение.

Так говорили и Непомнящий, и Рахимов – да все. На ТВ они просто поддерживали реноме квалифицированных тренеров, которые находятся в контексте.

Но у Слуцкого этот процесс, к сожалению, серьезно дал сбой. По грубым подсчетам, каждый трэш-эфир Леонида Викторовича вычеркивает из списка потенциальных работодателей по паре клубов.

После последнего, думаю, закрылась. Тренерский авторитет оказался брошен в топку развлекательности и кринжа. Его уже не затушить. И это очень печально.

В отличие от многих, я всегда считал Слуцкого крутым тренером. Но кажется, он заплыл за буйки», – написал комментатор.

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