Селюк о видео Слуцкого: «Это распространение ЛГБТ по закону, принятому Госдумой. Ощущение, что он совершил каминг-аут. Реально сошел с ума, тронулся»
Дмитрий Селюк раскритиковал Леонида Слуцкого за пародию на Артема Дзюбу.
«По закону, принятому Госдумой, это распространение ЛГБТ. Слуцкого можно за это привлечь к ответственности. Ощущение, что он совершил сегодня каминг-аут.
Мне кажется, скажи ему за деньги или ради славы удовлетворить орально Дзюбу, Слуцкий бы и это сделал.
Он реально сошел с ума, тронулся. И этот человек тренировал сборную России. Если показать видео в нормальном месте, люди подумают, что он должен находиться в психиатрической больнице», – заявил агент.
Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы в «Большом шоу» Мусагалиева
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