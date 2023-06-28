Селюк о видео Слуцкого: «Это распространение ЛГБТ по закону, принятому Госдумой. Ощущение, что он совершил каминг-аут. Реально сошел с ума, тронулся»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Селюк Государственная дума ЛГБТ агенты Здоровье Футбол

Дмитрий Селюк раскритиковал Леонида Слуцкого за пародию на Артема Дзюбу.

«По закону, принятому Госдумой, это распространение ЛГБТ. Слуцкого можно за это привлечь к ответственности. Ощущение, что он совершил сегодня каминг-аут.

Мне кажется, скажи ему за деньги или ради славы удовлетворить орально Дзюбу, Слуцкий бы и это сделал.

Он реально сошел с ума, тронулся. И этот человек тренировал сборную России. Если показать видео в нормальном месте, люди подумают, что он должен находиться в психиатрической больнице», – заявил агент.

Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы в «Большом шоу» Мусагалиева

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11 комментариев

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Peter Parker
Ответ Ivchev
Слуцкий докатился аж до того, что мнение Селюка ближеи приходится с ним согласиться
Ну или ты докатился аж до того, что мнение Селюка тебе ближе. Одно из двух
+15
-5
+10
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Альберт Багаутдинов
Успокойтесь) это ржач! Посмотрите большое шоу! Все поймете! С ума не сходите, разберитесь сначала)))
+11
-4
+7
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noti22
Когда Борю Моисеева показывали по федеральным каналам, за ТАТУшек всей страной болели на Евровидении, всем было плевать на пропаганду ЛГБТ. Но сейчас вдруг до них дошло
+7
-4
+3
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Георгий Большаков
Ответ noti22
Когда Борю Моисеева показывали по федеральным каналам, за ТАТУшек всей страной болели на Евровидении, всем было плевать на пропаганду ЛГБТ. Но сейчас вдруг до них дошло
Тогда это не было незаконно
+4
-2
+2
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Ivchev
Слуцкий докатился аж до того, что мнение Селюка ближеи приходится с ним согласиться
+8
-8
0
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bostonKG
На минуточку, это главный тренер сборной России, хоть и бывший, аналогов нет в мире
+2
-2
0
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Фут.Боль
Селюк знает, что такое ЛГБТ вообще?
0
0
0
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Рус Киссенжер
Ответ Peter Parker
Ну или ты докатился аж до того, что мнение Селюка тебе ближе. Одно из двух
👍
+1
-1
0
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#SharkTeam
Ответ noti22
Когда Борю Моисеева показывали по федеральным каналам, за ТАТУшек всей страной болели на Евровидении, всем было плевать на пропаганду ЛГБТ. Но сейчас вдруг до них дошло
Дык тогда пропитывались духом с запада. Но в итоге одумались
0
0
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