Канчельскис о юморе Слуцкого: «Уникальные» руководители команд могут и повестись на его деятельность. У нас в стране все может быть»

Андрей Канчельскис допустил, что Леониду Слуцкому поможет его юмористическая деятельность.

Бывший главный тренер сборной России спародировал интимное видео в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева.

– Не видел этого шоу, даже желания смотреть нет. Зачем мне это? Но если ему нравится, то пускай занимается такими делами.

Может, он еще вернется в футбол. Он все-таки ЦСКА и сборную тренировал. Выигрывал чемпионат, Кубок. Если интерес к нему будет, наверное, сможет тренировать. Для меня это не будет удивлением.

– Могут ли у него после такого быть достойные предложения?

– У нас в стране все может быть. «Уникальные» руководители могут и повестись на его высказывания и деятельность.

Может быть, действительно нашел свою нишу и хочет участвовать в шоу. А если не будет достойных предложений, зачем ему возвращаться в футбол? Он уже самодостаточный человек, заработал на пенсию, – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».