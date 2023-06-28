Канчельскис о юморе Слуцкого: «Уникальные» руководители команд могут и повестись на его деятельность. У нас в стране все может быть»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис допустил, что Леониду Слуцкому поможет его юмористическая деятельность.

Бывший главный тренер сборной России спародировал интимное видео Артема Дзюбы в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева.

– Не видел этого шоу, даже желания смотреть нет. Зачем мне это? Но если ему нравится, то пускай занимается такими делами.

Может, он еще вернется в футбол. Он все-таки ЦСКА и сборную тренировал. Выигрывал чемпионат, Кубок. Если интерес к нему будет, наверное, сможет тренировать. Для меня это не будет удивлением.

– Могут ли у него после такого быть достойные предложения?

– У нас в стране все может быть. «Уникальные» руководители могут и повестись на его высказывания и деятельность.

Может быть, Слуцкий действительно нашел свою нишу и хочет участвовать в шоу. А если не будет достойных предложений, зачем ему возвращаться в футбол? Он уже самодостаточный человек, заработал на пенсию, – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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4 комментария

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Джиза
Слуцкий ужасен в своем юморе. Прям днище. Одни комплексы во всем - в нападках на других, в самих шутках. Видно, что его очень долго травили и он только сейчас из-за статуса почувствовал какую-то уверенность.
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Фан Рубина
Слуцкому осталось только вторую лигу тренировать. Деградировал после дауншифтинга по днищам европки.
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