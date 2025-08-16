  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о судействе: «Вопросов много. 7 ошибок против «Зенита» по справедливой статистике в прошлом сезоне, у «Краснодара» – наоборот. Пенальти «Спартака» очень спорный»
42

Семак о судействе: «Вопросов много. 7 ошибок против «Зенита» по справедливой статистике в прошлом сезоне, у «Краснодара» – наоборот. Пенальти «Спартака» очень спорный»

Сергей Семак недоволен отношением судей к «Зениту».

– Скорее заработали одно очко или потеряли два?

– Это футбол. Такие эмоциональные качели… Не пропусти быстрый мяч, игра была бы другой в плане психологии. Двоякое впечатление. Любая потеря очков – это не то, на что мы надеемся, независимо от любого соперника.

– Как вам работа судьи?

– Есть много вопросов. Посмотрите статистику прошлых сезонов. Где‑то эмоционально давит, что все боятся ошибиться. В прошлом сезоне семь ошибок против «Зенита» по справедливой статистике. То, что говорит ЭСК, – это достаточно странные комментарии. По ошибкам тот же «Краснодар»  плюс 7, а «Зенит» – минус 7, это достаточно большая разница.

По пенальти не могу точно сказать. Очень спорный момент. У обоих игроков ноги на весу. Нет никакого акцентированного движения.

По карточке не согласен абсолютно, – сказал главный тренер «Зенита» после ничьей со «Спартаком» (2:2) в Мир РПЛ.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Артема Чистякова.

Дуглас удален в матче со «Спартаком». Защитник «Зенита» получил вторую желтую, наступив на ногу Угальде на 50-й минуте

Чистяков назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом» за фол Мантуана на Умярове. Барко дважды коснулся мяча и не забил, гол Жедсона после добивания отменили

А что теперь делать со Станковичем?24 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Артем Чистяков судья
logoКраснодар
logoМатч ТВ
logoСергей Семак
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чистяков назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом» за фол Мантуана на Умярове. Барко дважды коснулся мяча и не забил, гол Жедсона после добивания отменили
223сегодня, 16:34
Семак ни разу не обыграл Станковича – 2 ничьих и поражение
36сегодня, 16:32
🔥 «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью – 2:2! Гол Жедсона отменили из-за двойного касания Барко при пенальти, Дугласа удалили, Соболев забил
1277сегодня, 16:27
Главные новости
Соболев отказался общаться с журналистами после матча со «Спартаком»: «Ни в коем случае»
82 минуты назад
Станкович про 2:2 с «Зенитом»: «Я наслаждался игрой «Спартака», не хватило удачи с пенальти. Анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над исправлением этого»
75 минут назад
Экс-судья Егоров о пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом»: «Чистейший игровой момент. Был легкий контакт – вскользь, без удара, без наступа, без жесткого стыка»
238 минут назад
«Мальорка» – «Барселона». 0:1 – Рафинья забил с паса Ямаля! Онлайн-трансляция
6510 минут назадLive
Ла Лига стартовала! «Барселона» в гостях у «Мальорки», «Валенсия» примет «Сосьедад» Захаряна, «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
6011 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» и «Зенит» сыграли 2:2, «Локо» и «Балтика» поделили очки, «Ахмат» против «Крыльев»
202012 минут назадLive
Семак о 2-й желтой Дугласа в матче со «Спартаком»: «Не согласен абсолютно, не было акцентированного надавливания. Удаление в таком матче – кому оно нужно?»
4324 минуты назад
Болельщики «Спартака» скандировали «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» во время игры с петербуржцами
6628 минут назад
Сакич про 2:2 с «Зенитом»: «Спартак» доминировал, но не реализовал большее количество моментов. Сейчас все идет против нас, но рано или поздно это закончится»
2335 минут назад
Соболев снова выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» – форвард забил «Спартаку» в РПЛ. «Зенит» репостнул
2439 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Крылья Советов». 1:0 – Касинтура забил на 5-й! Онлайн-трансляция
57 минут назадLive
«Говорил судье: «Не имеешь права». Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях у Барко. «Зенит» приобрел очко, как бы плохо это ни звучало». Адамов про 2:2 со «Спартаком»
510 минут назад
Литвинов о двойном касании Барко: «Нога просто поехала, это случается в футболе. Самое главное – поддержать его»
1518 минут назад
«Штутгарт» купил форварда «Вольфсбурга» Томаша за 11+2 млн евро. Контракт – до 2029-го
127 минут назадФото
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд и Рейндерс забили. Онлайн-трансляция
935 минут назадLive
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина играет с «Гавром», «Лион» победил «Ланс», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
2841 минуту назадLive
Алаев о матче «Спартак» – «Зенит»: «Шикарная игра, лучшая в сезоне. Надеюсь, будут еще лучше»
1644 минуты назад
Товарищеские матчи. «Интер» сыграет с «Олимпиакосом», «Ювентус» в гостях у «Аталанты»
45 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Сокол» сыграли вничью, «Факел» встретится с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
1146 минут назад
У «Зенита» 8 побед в последних 27 матчах с московскими клубами – сегодня ничья со «Спартаком»
7сегодня, 16:42