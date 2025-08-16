Семак о судействе: «Вопросов много. 7 ошибок против «Зенита» по справедливой статистике в прошлом сезоне, у «Краснодара» – наоборот. Пенальти «Спартака» очень спорный»

Сергей Семак недоволен отношением судей к «Зениту».

– Скорее заработали одно очко или потеряли два?

– Это футбол. Такие эмоциональные качели… Не пропусти быстрый мяч, игра была бы другой в плане психологии. Двоякое впечатление. Любая потеря очков – это не то, на что мы надеемся, независимо от любого соперника.

– Как вам работа судьи?

– Есть много вопросов. Посмотрите статистику прошлых сезонов. Где‑то эмоционально давит, что все боятся ошибиться. В прошлом сезоне семь ошибок против «Зенита» по справедливой статистике. То, что говорит ЭСК, – это достаточно странные комментарии. По ошибкам тот же «Краснодар » плюс 7, а «Зенит» – минус 7, это достаточно большая разница.

По пенальти не могу точно сказать. Очень спорный момент. У обоих игроков ноги на весу. Нет никакого акцентированного движения.

По карточке не согласен абсолютно, – сказал главный тренер «Зенита» после ничьей со «Спартаком» (2:2) в Мир РПЛ .

Матч обслуживала бригада судей под руководством Артема Чистякова.

Дуглас удален в матче со «Спартаком». Защитник «Зенита» получил вторую желтую, наступив на ногу Угальде на 50-й минуте

Чистяков назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом» за фол Мантуана на Умярове. Барко дважды коснулся мяча и не забил, гол Жедсона после добивания отменили