У «Спартака» 1 домашняя победа над «Зенитом» в РПЛ после 2017 года
«Спартаку» в последние годы редко удается обыграть «Зенит» в Москве.
Сегодня команды Деяна Станковича и Сергея Семака разделили очки в 5-м туре Мир РПЛ – 2:2.
С начала 2018 года клубы встречались в столице России в рамках чемпионата восемь раз. «Спартак» смог победить только в марте 2025-го, еще в четырех случаях была ничья, «Зенит» выиграл трижды.
А что теперь делать со Станковичем?250 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
