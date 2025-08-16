У «Спартака» 1 домашняя победа над «Зенитом» в РПЛ после 2017 года

«Спартаку» в последние годы редко удается обыграть «Зенит» в Москве.

Сегодня команды Деяна Станковича и Сергея Семака разделили очки в 5-м туре Мир РПЛ – 2:2.

С начала 2018 года клубы встречались в столице России в рамках чемпионата восемь раз. «Спартак» смог победить только в марте 2025-го, еще в четырех случаях была ничья, «Зенит» выиграл трижды.