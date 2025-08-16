Литвинов о двойном касании Барко: «Нога просто поехала, это случается в футболе. Самое главное – поддержать его»

Руслан Литвинов высказался об ошибке Эсекиэля Барко в момент пенальти.

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом » в 5- туре Мир РПЛ (2:2).

На 86-й минуте арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти в пользу красно-белых. Вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов парировал удар Эсекиэля Барко , на добивании Жедсон Фернандеш отправил мяч в сетку.

Однако Чистяков отменил взятие ворот после консультации с видеоассистенатми – они посчитали, что Барко дважды коснулся мяча при ударе с пенальти.

– Сегодня отдали себя на 200%, чтобы показать свой максимум. Считаю, что этот матч может стать отправной точкой. Дополнительных мотивационных речей не требовалось. Небольшие ошибки и доля невезения. С такими командами, как «Зенит», приятно играть. Они и сами играют и другим дают играть.

– Сказалась ли долгая пауза на бьющего пенальти Барко?

– Нет. Нога просто поехала. Это случается в футболе. Самое главное – поддержать Барко, – сказал защитник «Спартака ».