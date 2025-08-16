Сакич про 2:2 с «Зенитом»: «Спартак» доминировал, но не реализовал большее количество моментов. Сейчас все идет против нас, но рано или поздно это закончится»
Ненад Сакич убежден, что «Спартак» доминировал над «Зенитом» (2:2).
«Сегодня мы провели хороший матч. Команда играла отлично, делала все, что мы готовили. «Спартак» доминировал на поле, создавал моменты.
К сожалению, не смогли реализовать большее количество моментов. Сейчас такой период, когда все идет против нас. Но уверен, что рано или поздно это закончится. Надеюсь, что как можно раньше», – сказал ассистент главного тренера «Спартака».
