Экс-судья не поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом».

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 5-м туре Мир РПЛ.

На 86-й минуте полузащитник гостей Густаво Мантуан высоко поднял ногу, пытаясь дотянуться до мяча, и сбил Наиля Умярова в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти , ВАР подтвердил его решение.

Эсекиэль Барко не реализовал 11-метровый. Он дважды коснулся мяча при ударе, из-за чего гол Жедсона Фернандеша после добивания был отменен.

«89-я минута. Пенальти в ворота «Зенита». Финал матча, градус напряжения на пределе, и тут арбитр Чистяков решается на ключевое действие – ставит пенальти в ворота гостей. Но в данном эпизоде я не вижу оснований для такого решения. Чистяков находился совсем рядом, у него был идеальный угол обзора, и тем более непонятно, почему он трактовал этот момент как нарушение.

Игроки одновременно тянутся к мячу, ноги сходятся в одной точке, возникает легкий контакт – вскользь, без удара, без наступа, без жесткого стыка. Это естественный игровой эпизод, классическая борьба на секунду опередившего соперника. Тут нет ни одного признака для 11-метрового. Чистейший игровой момент.

Что касается уже последующего эпизода с двойным касанием – здесь бригада ВАР отработала безупречно. Новые правила четко регламентируют: если после двойного касания мяч залетает в ворота – пенальти перебивается. Если вратарь отражает удар, то назначается свободный удар. Все сделано верно и в строгом соответствии с регламентом.

Но главный вопрос в другом: пенальти в принципе не должен был быть назначен. Этот эпизод – не про правила ВАР и не про тонкости трактовки новых норм, а про саму суть футбола. Это был обычный игровой контакт, и решение Чистякова стало, по сути, лишним вмешательством в судьбу матча. Не первым по счету в этой игре», – сказал экс-арбитр и бывший глава Департамента судейства РФС Александр Егоров.

