У «Зенита» 8 побед в последних 27 матчах с московскими клубами – сегодня ничья со «Спартаком»
«Зенит» не сумел победить в двух первых матчах против московских клубов в сезоне.
Сегодня команда Сергея Семака разделила очки со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ.
Ранее была ничья с ЦСКА в 3-м туре (1:1).
В прошлом сезоне петербуржцы выиграли лишь три из десяти матчей против столичных клубов во всех турнирах, в позапрошлом сезоне – пять из пятнадцати (в том числе два по пенальти).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
