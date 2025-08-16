  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Зенита» 8 побед в последних 27 матчах с московскими клубами – сегодня ничья со «Спартаком»
7

У «Зенита» 8 побед в последних 27 матчах с московскими клубами – сегодня ничья со «Спартаком»

«Зенит» не сумел победить в двух первых матчах против московских клубов в сезоне.

Сегодня команда Сергея Семака разделила очки со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ

Ранее была ничья с ЦСКА в 3-м туре (1:1). 

В прошлом сезоне петербуржцы выиграли лишь три из десяти матчей против столичных клубов во всех турнирах, в позапрошлом сезоне – пять из пятнадцати (в том числе два по пенальти).

А что теперь делать со Станковичем?228 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoСергей Семак
logoЛокомотив
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» отстает от лидирующего в РПЛ «Локомотива» на 7 очков после 5 матчей, «Спартак» – на 8
55сегодня, 16:42
Чистяков назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом» за фол Мантуана на Умярове. Барко дважды коснулся мяча и не забил, гол Жедсона после добивания отменили
228сегодня, 16:34
«Спартак» не побеждает 4 матча. Из семи игр сезона команда Станковича выиграла две – в июле
30сегодня, 16:33
Главные новости
Егор Титов: «Станковича нужно оставлять, дайте человеку время. Я доволен тем, что «Спартак» доминировал и не проиграл «Зениту»
83 минуты назад
Суперкубок Германии. «Бавария» в гостях у «Штутгарта». Кейн и Вольтемаде играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:30
145 минут назад
Соболев отказался общаться с журналистами после матча со «Спартаком»: «Ни в коем случае»
1710 минут назад
Станкович про 2:2 с «Зенитом»: «Я наслаждался игрой «Спартака», не хватило удачи с пенальти. Анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над исправлением этого»
2113 минут назад
Экс-судья Егоров о пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом»: «Чистейший игровой момент. Был легкий контакт – вскользь, без удара, без наступа, без жесткого стыка»
2716 минут назад
«Мальорка» – «Барселона». 0:1 – Рафинья забил с паса Ямаля! Онлайн-трансляция
7318 минут назадLive
Ла Лига стартовала! «Барселона» в гостях у «Мальорки», «Валенсия» примет «Сосьедад» Захаряна, «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
6819 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» и «Зенит» сыграли 2:2, «Локо» и «Балтика» поделили очки, «Ахмат» против «Крыльев»
202720 минут назадLive
Семак о 2-й желтой Дугласа в матче со «Спартаком»: «Не согласен абсолютно, не было акцентированного надавливания. Удаление в таком матче – кому оно нужно?»
5432 минуты назад
Болельщики «Спартака» скандировали «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» во время игры с петербуржцами
7236 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Холанд стал лучшим бомбардиром «Сити» при Гвардиоле в АПЛ – 86 голов. Норвежец обошел Стерлинга, сыграв на 96 матчей меньше
47 минут назад
«Ахмат» – «Крылья Советов». 1:0 – Касинтура забил на 5-й! Онлайн-трансляция
615 минут назадLive
«Говорил судье: «Не имеешь права». Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях у Барко. «Зенит» приобрел очко, как бы плохо это ни звучало». Адамов про 2:2 со «Спартаком»
718 минут назад
Литвинов о двойном касании Барко: «Нога просто поехала, это случается в футболе. Самое главное – поддержать его»
1926 минут назад
«Штутгарт» купил форварда «Вольфсбурга» Томаша за 11+2 млн евро. Контракт – до 2029-го
135 минут назадФото
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд и Рейндерс забили. Онлайн-трансляция
943 минуты назадLive
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина играет с «Гавром», «Лион» победил «Ланс», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
2849 минут назадLive
Алаев о матче «Спартак» – «Зенит»: «Шикарная игра, лучшая в сезоне. Надеюсь, будут еще лучше»
1652 минуты назад
Товарищеские матчи. «Интер» сыграет с «Олимпиакосом», «Ювентус» в гостях у «Аталанты»
53 минуты назад
Первая лига. «Ротор» и «Сокол» сыграли вничью, «Факел» встретится с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
1154 минуты назад