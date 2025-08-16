У «Зенита» 8 побед в последних 27 матчах с московскими клубами – сегодня ничья со «Спартаком»

«Зенит» не сумел победить в двух первых матчах против московских клубов в сезоне.

Сегодня команда Сергея Семака разделила очки со «Спартаком » (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ .

Ранее была ничья с ЦСКА в 3-м туре (1:1).

В прошлом сезоне петербуржцы выиграли лишь три из десяти матчей против столичных клубов во всех турнирах, в позапрошлом сезоне – пять из пятнадцати (в том числе два по пенальти).