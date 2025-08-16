«Штутгарт» купил форварда «Вольфсбурга» Томаша за 11+2 млн евро. Контракт – до 2029-го
«Штутгарт» купил Тиагу Томаша у «Вольфсбурга».
23-летний португальский форвард заключил соглашение до 2029 года.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Штутгарт» выплатит за игрока 11+2 млн евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги Томаш забил 6 голов в 32 матчах за «Вольфсбург». Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Штутгарта»
