  • Алаев о матче «Спартак» – «Зенит»: «Шикарная игра, лучшая в сезоне. Надеюсь, будут еще лучше»
16

Алаев о матче «Спартак» – «Зенит»: «Шикарная игра, лучшая в сезоне. Надеюсь, будут еще лучше»

Глава РПЛ назвал матч «Спартака» и «Зенита» лучшим в текущем сезоне.

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 5-м туре чемпионата России. 

«Шикарная игра. Думаю, на данный момент это лучшая игра сезона. Надеюсь, будут еще лучше.

Судейство комментировать пока не буду», – сказал президент РПЛ Александр Алаев. 

А что теперь делать со Станковичем?181 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
