Алаев о матче «Спартак» – «Зенит»: «Шикарная игра, лучшая в сезоне. Надеюсь, будут еще лучше»
Глава РПЛ назвал матч «Спартака» и «Зенита» лучшим в текущем сезоне.
Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 5-м туре чемпионата России.
«Шикарная игра. Думаю, на данный момент это лучшая игра сезона. Надеюсь, будут еще лучше.
Судейство комментировать пока не буду», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
А что теперь делать со Станковичем?181 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости