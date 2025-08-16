Алаев о матче «Спартак» – «Зенит»: «Шикарная игра, лучшая в сезоне. Надеюсь, будут еще лучше»

Глава РПЛ назвал матч «Спартака» и «Зенита» лучшим в текущем сезоне.

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 5-м туре чемпионата России.

«Шикарная игра. Думаю, на данный момент это лучшая игра сезона. Надеюсь, будут еще лучше.

Судейство комментировать пока не буду», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.