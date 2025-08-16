Станкович не пришел на пресс-конференцию после ничьей с «Зенитом» по личным причинам

Деян Станкович пропустил пресс-конференцию после ничьей с «Зенитом».

Главный тренер «Спартака » не пришел на мероприятие после матча 5-го тура Мир РПЛ , завершившегося со счетом 2:2.

«Извиняюсь, что мистер не смог присутствовать сегодня здесь. У него есть определенные личные обстоятельства. Приношу свои извинения», – объяснил ассистент Станковича Ненад Сакич.

«Спартак» выиграл 1 из 9 последних матчей против «Зенита»