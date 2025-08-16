  • Спортс
  Станкович не пришел на пресс-конференцию после ничьей с «Зенитом» по личным причинам
Станкович не пришел на пресс-конференцию после ничьей с «Зенитом» по личным причинам

Деян Станкович пропустил пресс-конференцию после ничьей с «Зенитом».

Главный тренер «Спартака» не пришел на мероприятие после матча 5-го тура Мир РПЛ, завершившегося со счетом 2:2.

«Извиняюсь, что мистер не смог присутствовать сегодня здесь. У него есть определенные личные обстоятельства. Приношу свои извинения», – объяснил ассистент Станковича Ненад Сакич.

«Спартак» выиграл 1 из 9 последних матчей против «Зенита»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
