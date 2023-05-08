Экс-ведущая «Динамо» Полина Лысенко ответила на слухи о романе с Игорем Лещуком.

Напомним, ранее вратарь «Динамо» объявил о разводе с женой: «Это решение не связано ни с кем, кроме нас двоих. Не нужно искать скандал».

Его жена Виолетта эмоционально отреагировала на это сообщение в своем телеграм-канале: «Я никогда не выносила «сор из избы», поэтому, когда сейчас вокруг нее одна грязь, я хочу, чтобы вы знали, что эта грязь – один человек, который лез и лезет везде. Лезть в семью, где есть двое детей, у всех на глазах? Когда даже нет развода. И не было. Наверное, об этом говорится в Библии».

После публикации жены Лещука болельщики подумали, что Виолетта намекает на бывшую пресс-атташе «Динамо» Полину Лысенко, ранее покинувшую клуб. В соцсетях также распространились совместные фотографии якобы Лысенко и Лещука, с объятиями и поцелуем, сделанные, предположительно, во время зимних сборов «Динамо» в Турции, однако подлинность снимков не подтверждена.

В комментариях в своем телеграм-канале Лысенко ответила на просьбу одного из подписчиков прокомментировать слухи о романе с вратарем « ».

«Пока не планирую. Мне действительно есть, что сказать, но считаю, что оправдываться не должна – как минимум, потому что это личная жизнь», – написала Лысенко.

Полина Лысенко – ведущая «Динамо ТВ». Это она крутит волчок и бьет в гонг в «Что? Где? Когда?»

Ведущая «Динамо ТВ»: «Для меня без Бога смысла ни в чем нет. Когда говорят про алчность священников, мне это кажется информационной пропагандой»

Ведущая «Динамо ТВ»: «Я за разумный феминизм. Мужчина должен быть главным в семье, у них часто и мозги лучше работают в определенных ситуациях»