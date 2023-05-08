Экс-ведущая «Динамо» Лысенко о слухах, что Лещук бросил семью из-за нее: «Оправдываться не должна. Мне есть что сказать, но пока не планирую»
Экс-ведущая «Динамо» Полина Лысенко ответила на слухи о романе с Игорем Лещуком.
Напомним, ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук объявил о разводе с женой: «Это решение не связано ни с кем, кроме нас двоих. Не нужно искать скандал».
Его жена Виолетта эмоционально отреагировала на это сообщение в своем телеграм-канале: «Я никогда не выносила «сор из избы», поэтому, когда сейчас вокруг нее одна грязь, я хочу, чтобы вы знали, что эта грязь – один человек, который лез и лезет везде. Лезть в семью, где есть двое детей, у всех на глазах? Когда даже нет развода. И не было. Наверное, об этом говорится в Библии».
После публикации жены Лещука болельщики подумали, что Виолетта намекает на бывшую пресс-атташе «Динамо» Полину Лысенко, ранее покинувшую клуб. В соцсетях также распространились совместные фотографии якобы Лысенко и Лещука, с объятиями и поцелуем, сделанные, предположительно, во время зимних сборов «Динамо» в Турции, однако подлинность снимков не подтверждена.
В комментариях в своем телеграм-канале Лысенко ответила на просьбу одного из подписчиков прокомментировать слухи о романе с вратарем «Динамо».
«Пока не планирую. Мне действительно есть, что сказать, но считаю, что оправдываться не должна – как минимум, потому что это личная жизнь», – написала Лысенко.
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- "В мире сейчас так много распущенности. Распространены измены, свободные отношения — может, это и не норма, но никого не удивляет. Семейные идеалы сейчас рушатся из-за соблазнов современного мира. А я считаю брак и венчание обязательными. В православии семья — святое. Она для меня всегда на первом месте. Петр и Феврония, покровители семьи, любви и верности — идеал супружеских отношений."
Очень праваславна, очень па хрестянске
Но целый раздел про них - это уже слишком!
Вторая серия подъехала