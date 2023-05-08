Экс-ведущая «Динамо» Лысенко о слухах, что Лещук бросил семью из-за нее: «Оправдываться не должна. Мне есть что сказать, но пока не планирую»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва Игорь Лещук соцсети девушки и спорт Полина Лысенко Футбол

Экс-ведущая «Динамо» Полина Лысенко ответила на слухи о романе с Игорем Лещуком.

Напомним, ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук объявил о разводе с женой: «Это решение не связано ни с кем, кроме нас двоих. Не нужно искать скандал».

Его жена Виолетта эмоционально отреагировала на это сообщение в своем телеграм-канале: «Я никогда не выносила «сор из избы», поэтому, когда сейчас вокруг нее одна грязь, я хочу, чтобы вы знали, что эта грязь – один человек, который лез и лезет везде. Лезть в семью, где есть двое детей, у всех на глазах? Когда даже нет развода. И не было. Наверное, об этом говорится в Библии».

После публикации жены Лещука болельщики подумали, что Виолетта намекает на бывшую пресс-атташе «Динамо» Полину Лысенко, ранее покинувшую клуб. В соцсетях также распространились совместные фотографии якобы Лысенко и Лещука, с объятиями и поцелуем, сделанные, предположительно, во время зимних сборов «Динамо» в Турции, однако подлинность снимков не подтверждена.

В комментариях в своем телеграм-канале Лысенко ответила на просьбу одного из подписчиков прокомментировать слухи о романе с вратарем «Динамо».

«Пока не планирую. Мне действительно есть, что сказать, но считаю, что оправдываться не должна – как минимум, потому что это личная жизнь», – написала Лысенко.

Полина Лысенко – ведущая «Динамо ТВ». Это она крутит волчок и бьет в гонг в «Что? Где? Когда?»

Ведущая «Динамо ТВ»: «Для меня без Бога смысла ни в чем нет. Когда говорят про алчность священников, мне это кажется информационной пропагандой»

Ведущая «Динамо ТВ»: «Я за разумный феминизм. Мужчина должен быть главным в семье, у них часто и мозги лучше работают в определенных ситуациях»

29 комментариев

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Кирилл Овчинников
Т.е., православная, воцерковленная, Полина, с которой в каждом интервью обсуждают религию, мораль и прочее, навела смуту в брак Лещука, у которого два маленьких ребенка. Забавно.
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+38
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Новый тренер ФК Спартак
может отдельный раздел сделаете для эскортниц? увела ну увела , наверно ради его бабок делает выкрутасы п#же женушки, та наверно уже зажралась))
+37
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+35
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Dr. Heisenberg
Удивительная, конечно, дамочка. Как она все успевает - и на ДинамоТВ работать, и Лещука соблазнять, и волчок в Что?Где?Когда? крутить и в церковь ходить?
+21
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+21
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Кирилл Овчинников
Ответ Кирилл Овчинников
Т.е., православная, воцерковленная, Полина, с которой в каждом интервью обсуждают религию, мораль и прочее, навела смуту в брак Лещука, у которого два маленьких ребенка. Забавно.
- "Все сразу поняли: я пришла в «Динамо» не мужа-футболиста искать, а работать."
- "В мире сейчас так много распущенности. Распространены измены, свободные отношения — может, это и не норма, но никого не удивляет. Семейные идеалы сейчас рушатся из-за соблазнов современного мира. А я считаю брак и венчание обязательными. В православии семья — святое. Она для меня всегда на первом месте. Петр и Феврония, покровители семьи, любви и верности — идеал супружеских отношений."
+18
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dreamstep
Что эта новость делает в главных футбольных?
+17
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+16
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Иван Новиков
Мне есть что сказать, но пока ещё не придумала.
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Ален Делон
У Игоря Лещука тоже две звезды
+15
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Archi_27
Вот вы шутите и смеетесь, а это очень тяжелая история.
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turantoulalan
Самый смак в том, что по её словам она очень религиозна, молится каждый день и соблюдает пост: https://www.sports.ru/football/1100321439-vedushhaya-dinamo-tv-dlya-menya-bez-boga-smysla-ni-v-chem-net-kogda-go.html

Очень праваславна, очень па хрестянске
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Proline
Так вот какие взгляды на жизнь и семью сформировались у Полины под влиянием РПЦ. Ясно-понятно.
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Саша Пушкин
Ответ Новый тренер ФК Спартак
может отдельный раздел сделаете для эскортниц? увела ну увела , наверно ради его бабок делает выкрутасы п#же женушки, та наверно уже зажралась))
Например, у Заремы уже давно есть свой тег на Спортсе.
Но целый раздел про них - это уже слишком!
+10
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Кирилл Голивец
Ответ Кирилл Овчинников
Т.е., православная, воцерковленная, Полина, с которой в каждом интервью обсуждают религию, мораль и прочее, навела смуту в брак Лещука, у которого два маленьких ребенка. Забавно.
Да там по глазам понятно, что попсовая глуповатая вертихвостка.
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Кирилл Овчинников
Ответ Dr. Heisenberg
Удивительная, конечно, дамочка. Как она все успевает - и на ДинамоТВ работать, и Лещука соблазнять, и волчок в Что?Где?Когда? крутить и в церковь ходить?
Всевышний помогает
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ygcn5c2ty9
Личная жизнь людей. Зачем в ней копаться и выносить на главную? Уровень жёлтой газетенки.
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Сергей Кондратьев
Дело Марины из Краснодара живёт!
Вторая серия подъехала
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Красная стрела
Держите в курсе.
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donatodonatore
Аааааа. Вот она псевдоподруга.
+4
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justbored
Когда подписывался на "новости моей команды" как-то не предполагал, что они будут включать Это. Но держите в курсе, блудодеяния Лещука и бывшего пресс-атташе, посты в телеграмчике, это очень интересно.
+3
0
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Ка Ман
Вот те раз! Лещук морально разложился? В ворота не ставить и фан айди отнять.
+3
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Леония
Разве пресс-атташе не могла найти холостого футболиста?Напоминает историю Барановской,опять безумная страсть,причина которой может быть в обычном привороте.Срок такой прелестной страсти недолгий.
+3
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Metalloid
Ответ Кирилл Голивец
Да там по глазам понятно, что попсовая глуповатая вертихвостка.
Да я даже загуглил, вроде выглядит нормально, даже утиных губ нет, удивительно для футболиста.
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Айхалец
сотни тысяч таких ситуаций, почто пристали то?
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Andrey Andreev
И то правда: ну пришла ты найти мужа-футболиста, и ладно. Но зачем мужика из семьи уводить, неужто свободных тебе мало было?
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Виталий Желтоусов
Не ходите девки замуж за футболистов
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qwaza
Позор п#####м! Это так, без персоналий. За всё хорошее и против всего плохого!
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