Смолов стал крестным отцом сына Мамаева. Форвард «Динамо» выложил фото свидетельства о крещении, но затем удалил

Федор Смолов стал крестным отцом сына Павла Мамаева.

В воскресенье, 25 июня, и Надежда Санько крестили сына Тимофея, родившегося в июне прошлого года.

В инстаграме Смолов сделал репост публикации Надежды Санько, выложившей фотографии с крещения – форвард « » также присутствует на кадрах.

Также Смолов опубликовал в сторис фотографию свидетельства о крещении, в котором он указан крестным отцом ребенка, однако затем история была удалена.

Ранее Федор Смолов и Павел Мамаев открыли футбольную академию в Дубае.