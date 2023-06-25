Смолов стал крестным отцом сына Мамаева. Форвард «Динамо» выложил фото свидетельства о крещении, но затем удалил

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Павел Мамаев соцсети религия Футбол

Федор Смолов стал крестным отцом сына Павла Мамаева.

В воскресенье, 25 июня, Павел Мамаев и Надежда Санько крестили сына Тимофея, родившегося в июне прошлого года.

В инстаграме Смолов сделал репост публикации Надежды Санько, выложившей фотографии с крещения – форвард «Динамо» также присутствует на кадрах.

Также Смолов опубликовал в сторис фотографию свидетельства о крещении, в котором он указан крестным отцом ребенка, однако затем история была удалена.

Ранее Федор Смолов и Павел Мамаев открыли футбольную академию в Дубае.

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7 комментариев

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wadwill13
Ответ свинья в лесу
вот тут удалять для чего, вообще? если это правда
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свинья в лесу
вот тут удалять для чего, вообще?
если это правда
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Сергей48
Теперь вопрос?…Кто первую тату сынуле подарит, папа или крёстный?
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Владимир Баранов
Федя, сваливай до своего кума.
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charly_54
Ответ свинья в лесу
вот тут удалять для чего, вообще? если это правда
Может лицо забыли смайлом прикрыть?
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