Смолов стал крестным отцом сына Мамаева. Форвард «Динамо» выложил фото свидетельства о крещении, но затем удалил
Федор Смолов стал крестным отцом сына Павла Мамаева.
В воскресенье, 25 июня, Павел Мамаев и Надежда Санько крестили сына Тимофея, родившегося в июне прошлого года.
В инстаграме Смолов сделал репост публикации Надежды Санько, выложившей фотографии с крещения – форвард «Динамо» также присутствует на кадрах.
Также Смолов опубликовал в сторис фотографию свидетельства о крещении, в котором он указан крестным отцом ребенка, однако затем история была удалена.
Ранее Федор Смолов и Павел Мамаев открыли футбольную академию в Дубае.
если это правда