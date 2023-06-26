Месси признан лучшим иностранным игроком сезона в Лиге 1

Лионель Месси получил приз по итогам выступлений в Лиге 1.

Аргентинец, выступавший за «ПСЖ», признан лучшим иностранным игроком Лиги 1 в минувшем сезоне.

Месси был номинирован на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1, но уступил Килиану Мбаппе, который получил эту награду в 4-й раз подряд.

В минувшем сезоне забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 32 матчах Лиги 1. Полную статистику 36-летнего футболиста, который покинул « » на правах свободного агента и перешел в «Интер Майами», можно найти здесь.