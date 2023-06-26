Месси признан лучшим иностранным игроком сезона в Лиге 1

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Футбол

Лионель Месси получил приз по итогам выступлений в Лиге 1.

Аргентинец, выступавший за «ПСЖ», признан лучшим иностранным игроком Лиги 1 в минувшем сезоне.

Месси был номинирован на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1, но уступил Килиану Мбаппе, который получил эту награду в 4-й раз подряд.

В минувшем сезоне Лионель забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 32 матчах Лиги 1. Полную статистику 36-летнего футболиста, который покинул «ПСЖ» на правах свободного агента и перешел в «Интер Майами», можно найти здесь.

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25 комментариев

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Борис Александрович
Ответ Луизао фром мексика
Мбаппе был лучше, месси должен быть где-то в районе 25 места
Лучшего ИНОСТРАННОГО игрока. Читать учись.
+17
0
+17
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Борис Александрович
Лучшего ИНОСТРАННОГО игрока. Читать учись.
Это бот-хейтер, забей)
+4
0
+4
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Геннадий Тимченко
Ответ noti22
Зачем нам новости, кто стал лучшим иностранцем в 6-й лиге? Пишите лучше про Голландию, со следующего сезона это есть топ-5 лига
ушёл Великий и сразу Франция вылетела из ТОП 5⚽
+5
-2
+3
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Сергей Довлатов
Если Месси-наяриватели соединятся с домохозяйками из фан клуба Загитовой, то это будет посильнее не только Фауста Гетте, но и похода Пригожина.
+2
-1
+1
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Алексей Фирстов
ВЕЛИЧАЙШИЙ ИГРОК В ИСТОРИИ ФУТБОЛА!
+3
-3
0
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Александр Северный
что ни день то праздник для поклонников таланта Месси, что ни день то страдания для секты аль насральца.
+7
-7
0
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Игорь Климов
Объективное признание лучшим Лео Месси!
+3
-3
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Александр
Везде аутиста тащат
+1
-1
0
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mr kovalsky
Ответ ZamoRano
Со следующего сезона топ-5 лига это млс, ты не в курсе?)
А правда что интер майами топ 10 клуб мира?
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mr kovalsky
Ответ Плакса Джон ушел налево
Фофана ограбили 🥲
Будто бы новость, когда грабят кого то в угоду пешехода
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Игорь Климов
Ответ savik-A.M.
Роналду играет во Франции? Что за бред одни пишут а другие плюсуют
Так он и в дворовом чемпионате Саудовской Аравии был не лучшим.
+2
-2
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Ришад Хайруллин
Ответ noti22
Пусть в 37 лет попадёт в команду года лучшего чемпионата мира (АПЛ), тогда можно будет говорить о весомом достижении
в 36 лучший игрок чемпионата мира, это не 0+0в плей оф одного нарциса
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