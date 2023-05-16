Месси, Мбаппе, Дэвид, Опенда и Секо Фофана номинированы на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1
Лионель Месси и Килиан Мбаппе номинированы на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1.
Профсоюз профессиональных футболистов Франции объявил списки игроков, претендующих на награды в различных категориях за выступления в сезоне-2022/23. Также награда будет вручена лучшему тренеру сезона.
Номинанты на приз лучшему игроку сезона: Джонатан Дэвид («Лилль»), Секо Фофана, Лои Опенда (оба – «Ланс»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»).
На награду лучшему тренеру претендуют: Паулу Фонсека («Лилль»), Паскаль Гастьен («Клермон»), Франк Эс («Ланс»), Филипп Монтанье («Тулуза»), Игор Тудор («Марсель»).
На приз лучшему вратарю номинированы: Люка Шевалье («Лилль»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Антони Лопеш («Лион»), Пау Лопес («Марсель»), Брис Самба («Ланс»).
Церемония награждения состоится 28 мая.
Килиан Мбаппе признавался лучшим игроком сезона три раза подряд – в 2019, 2021 и 2022 годах (в 2020-м призы не вручались). В 2022-м лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Доннарумма, приз лучшему тренеру получил Брюно Женезьо.
Психдиспансер спрашивает что там делает Месси?
Лучший по гол+пас(вместе с Мбаппе),но Месси не бьет пенальти
Лучший по ассистам
Лучший по ключевым передачам
Лучший по созданным голевым моментам
Лучший по пасам в финальную треть
Лучшиий по средней оценке за матч
Тут эксперт на эксперте же сидит.
18.12.2022 вам надо над кроватью выбить, что бы каждую ночь вы пересматривали финал и коронацию Лео.
А еще 11.12.2022 день, когда бездарь не смог даже с Марокко)
Там один партнер мирового уровня - Мбаппе.
Полузащита хуже чем у Ланса, Лилля и Лиона ибо Витинья, Солер и Руис это не топ уровень. Вератти вечно в лазарете вместе с Неймаром.
Оборона из Рамоса от которого только имя ибо Серхио пожарит и привозит на пару с Маркиньосом, ну и крайки Хакими еще можно натянуть на топ, а остальные тот же уровень что и Руис с Солером.
По факту ПСЖ на 1 месте благодаря скиллам Лео и Килиана ибо у них даже тренера нет, который смог поставить игру.
Это у Лекип повестка травить Месси, у нормальных людей подобной потребности нет, есть уважение к величию игрока.