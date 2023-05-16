Месси, Мбаппе, Дэвид, Опенда и Секо Фофана номинированы на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1

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Лионель Месси и Килиан Мбаппе номинированы на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1.

Профсоюз профессиональных футболистов Франции объявил списки игроков, претендующих на награды в различных категориях за выступления в сезоне-2022/23. Также награда будет вручена лучшему тренеру сезона. 

Номинанты на приз лучшему игроку сезона: Джонатан Дэвид («Лилль»), Секо Фофана, Лои Опенда (оба – «Ланс»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»).

На награду лучшему тренеру претендуют: Паулу Фонсека («Лилль»), Паскаль Гастьен («Клермон»), Франк Эс («Ланс»), Филипп Монтанье («Тулуза»), Игор Тудор («Марсель»). 

На приз лучшему вратарю номинированы: Люка Шевалье («Лилль»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Антони Лопеш («Лион»), Пау Лопес («Марсель»), Брис Самба («Ланс»).

Церемония награждения состоится 28 мая. 

Килиан Мбаппе признавался лучшим игроком сезона три раза подряд – в 2019, 2021 и 2022 годах (в 2020-м призы не вручались). В 2022-м лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Доннарумма, приз лучшему тренеру получил Брюно Женезьо.

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64 комментария

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AnMe
Неужели Лео номинировали)) думал проигнорируют. По сути делят с Мбаппе приз. Но я бы отдал Лео. Куда результативнее игрок и разносторонний в игре. И стата такая же с меньшем количеством матчей без пенок, но отдадут французу к сожалению.
+56
-22
+34
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Oleg
Ответ stas_ta
что в списке делает Месси))
15 + 15 в лиге, 20 + 19 с учетом всех соревнований, 36 + 24 по сезону с учетом сборной.
Психдиспансер спрашивает что там делает Месси?
+30
-8
+22
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Фанат Лионеля Месси
Тут без вариантов Месси
Лучший по гол+пас(вместе с Мбаппе),но Месси не бьет пенальти
Лучший по ассистам
Лучший по ключевым передачам
Лучший по созданным голевым моментам
Лучший по пасам в финальную треть
Лучшиий по средней оценке за матч
+34
-15
+19
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SaH4r.
приз должен получать Лео, дотащил пэсэже до чемпионства. А так черепаха тоже достоин, но он очень много моментов запорол. Стоит отметить и Ляказета.
+21
-7
+14
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Евгений Смирнов
Сектанты гнома , в своем стиле)
Я написал факты,так что гуляй:)
+18
-6
+12
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Oleg
Ответ Edwin_Hubble
Местные говорили Месси бесполезное днище, а его номинировали на приз лучшему игроку сезона. И кому верить - профсоюзу профессиональных футболистов или клоунам со спортс(
Клоунам со спорст ру коненчо)
Тут эксперт на эксперте же сидит.
+13
-2
+11
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Edwin_Hubble
Местные говорили Месси бесполезное днище, а его номинировали на приз лучшему игроку сезона. И кому верить - профсоюзу профессиональных футболистов или клоунам со спортс(
+13
-7
+6
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кто-то
Ответ AnMe
Неужели Лео номинировали)) думал проигнорируют. По сути делят с Мбаппе приз. Но я бы отдал Лео. Куда результативнее игрок и разносторонний в игре. И стата такая же с меньшем количеством матчей без пенок, но отдадут французу к сожалению.
Согласен. Это французская награда, Лео там ничего не светит, а так по делу он заслужил её не меньше Мбаппе
+14
-8
+6
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SaH4r.
Месси? как же так? ведь тут эксперты в комментах обьясняли нам, что он пешеход🤡
+9
-4
+5
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Oleg
Ответ stas_ta
что в списке делает Месси))
Фанат бездаря из аль насры, ясно)
18.12.2022 вам надо над кроватью выбить, что бы каждую ночь вы пересматривали финал и коронацию Лео.

А еще 11.12.2022 день, когда бездарь не смог даже с Марокко)
+7
-3
+4
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Oleg
Ответ Hovhannes
фан Месси но ржу, ржал и с фифа бест и спортсмен года
Тоесть по мнению психдиспансера ФИФА Зе Бест не должен был выиграть ПОБЕДИТЕЛЬ ФИФА ЧМ?)))
+6
-3
+3
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AnMe
Ответ кто-то
Согласен. Это французская награда, Лео там ничего не светит, а так по делу он заслужил её не меньше Мбаппе
Он заслужил ее больше, чем Киллиан, я бы сказал. Если брать форвардов, то у Киллиана тоже есть соперник, второй лучший бомбардир в лиге 1. Делает стату без таких игроков, как Месси и Верратти. (Ляказет)
+8
-5
+3
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Overkiller
Ответ Muhammad Juraev
У поклонников верблюда сейчас пуканы 🔥
У них это давно уже перманентное состояние ) Особенно с декабря 2022 )))
+3
0
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KS8 FIFA
где Ляказет?????
+4
-1
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Wesley
Я за Секо Фофана, и не потому что против Месси, а потому что он реально проводит топовый сезон и заслуживает награду
+2
0
+2
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Евгений Смирнов
Ответ mag rus
Гном? Ахаххахахахахах
Тупой гном. Аххххххххх
+2
0
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Greatest Of All Time
Ответ Hovhannes
фан Месси но ржу, ржал и с фифа бест и спортсмен года
фан рюналду, но считаю что он самый позорный футболист в истории.
+4
-3
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Greatest Of All Time
Не думаю что Французы отдадут этот приз Аргентинцу, у них теперь на него комплексы.
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Oleg
Ответ Wild Plum
При чем тут сезон? Награда даётся за игру в Лиге 1. И вот вопрос: что ценнее, 21 4 Дэвида, играющего за Лиль, или 15 15 Месси, играющего за ПСЖ? У Месси и партнёры намного сильнее, и гораздо чаще реализуют его передачи, и голевые ему чаще раздают. Если предоставить только холодные данные, со статисткой и названиями команд, за которые играют претенденты, но без имен, все отдали бы победу герою Лиля, а не Месси или Мбаппе
А какие партнеры у Месси сильнее?
Там один партнер мирового уровня - Мбаппе.
Полузащита хуже чем у Ланса, Лилля и Лиона ибо Витинья, Солер и Руис это не топ уровень. Вератти вечно в лазарете вместе с Неймаром.
Оборона из Рамоса от которого только имя ибо Серхио пожарит и привозит на пару с Маркиньосом, ну и крайки Хакими еще можно натянуть на топ, а остальные тот же уровень что и Руис с Солером.
По факту ПСЖ на 1 месте благодаря скиллам Лео и Килиана ибо у них даже тренера нет, который смог поставить игру.
+1
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Иван Иванов
Ответ Oleg
Фанат бездаря из аль насры, ясно) 18.12.2022 вам надо над кроватью выбить, что бы каждую ночь вы пересматривали финал и коронацию Лео. А еще 11.12.2022 день, когда бездарь не смог даже с Марокко)
Здравствуйте, Олег! Сегодня на спортсе прошёл слух, что вы - Марина Горячкина, это так? 😳
+2
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muchinmuchinmuchin
Ответ Евгений Смирнов
Сектанты гнома , в своем стиле)
Если, вы не согласны с ним, что имеет место быть, то прошу на всеобщий взор факты или какую-нибудь доказательную базу, а не просто детский лепет
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SaH4r.
а где Ляказетт?
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Muhammad Juraev
У поклонников верблюда сейчас пуканы 🔥
+5
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Oleg
Ответ AnMe
Неужели Лео номинировали)) думал проигнорируют. По сути делят с Мбаппе приз. Но я бы отдал Лео. Куда результативнее игрок и разносторонний в игре. И стата такая же с меньшем количеством матчей без пенок, но отдадут французу к сожалению.
Ну тут же не Лекип будет решать, а игроки голосовать, поэтому вполне Чемпион Мира Месси может выиграть.
Это у Лекип повестка травить Месси, у нормальных людей подобной потребности нет, есть уважение к величию игрока.
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Егор Горчагов
Ответ Oleg
15 + 15 в лиге, 20 + 19 с учетом всех соревнований, 36 + 24 по сезону с учетом сборной. Психдиспансер спрашивает что там делает Месси?
Но тогда вопрос где Ляказзет
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