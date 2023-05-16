Месси, Мбаппе, Дэвид, Опенда и Секо Фофана номинированы на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1

Лионель Месси и Килиан Мбаппе номинированы на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1.

Профсоюз профессиональных футболистов Франции объявил списки игроков, претендующих на награды в различных категориях за выступления в сезоне-2022/23. Также награда будет вручена лучшему тренеру сезона.

Номинанты на приз лучшему игроку сезона: («Лилль»), , (оба – «Ланс»), Килиан Мбаппе, (оба – «ПСЖ»).

На награду лучшему тренеру претендуют: Паулу Фонсека («Лилль»), Паскаль Гастьен (« »), Франк Эс («Ланс»), Филипп Монтанье («Тулуза»), Игор Тудор («Марсель»).

На приз лучшему вратарю номинированы: Люка Шевалье («Лилль»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Антони Лопеш («Лион»), Пау Лопес («Марсель»), Брис Самба («Ланс»).

Церемония награждения состоится 28 мая.

Килиан Мбаппе признавался лучшим игроком сезона три раза подряд – в 2019, 2021 и 2022 годах (в 2020-м призы не вручались). В 2022-м лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Доннарумма, приз лучшему тренеру получил Брюно Женезьо.