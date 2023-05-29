Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в 4-й раз подряд. Месси претендовал на награду

Килиан Мбаппе в четвертый раз подряд признан лучшим игроком Лиги 1.

Приз лучшему игроку французского чемпионата от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) нападающий «ПСЖ» получил из рук тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Мбаппе получал приз в 2019, 2021 и 2022 годах. В 2020-м награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

Также на приз претендовали (« »), (« »), и Лои Опенда (оба – «Ланс»).

Мбаппе забил 28 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах сезона в Лиге 1. За тур до окончания чемпионата он лидирует в списке бомбардиров, опережая форварда «Лиона» Александра Ляказетта на 1 мяч.

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