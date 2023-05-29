Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в 4-й раз подряд. Месси претендовал на награду
Килиан Мбаппе в четвертый раз подряд признан лучшим игроком Лиги 1.
Приз лучшему игроку французского чемпионата от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) нападающий «ПСЖ» получил из рук тренера сборной Франции Дидье Дешама.
Мбаппе получал приз в 2019, 2021 и 2022 годах. В 2020-м награду не вручали из-за пандемии коронавируса.
Также на приз претендовали Лионель Месси («ПСЖ»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Секо Фофана и Лои Опенда (оба – «Ланс»).
Мбаппе забил 28 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах сезона в Лиге 1. За тур до окончания чемпионата он лидирует в списке бомбардиров, опережая форварда «Лиона» Александра Ляказетта на 1 мяч.
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Крутейший игрок, но вокруг него во Франции уже выстроен ненормальный культ. Как будто если уйдёт в Реал, то сразу после этого вся Лига 1 расформируется.
У Лео с Неймаром была одинаковая стата и уверен, если бы не травмировался, то чемпионство давно взяли бы и сделали бы еще 100 моментов Киллиану для его статы и все равно бы француз забрал.
Стату на аутсайдеров как раз набил не меньше остальных именоо Киллиан. И Лео не хуже него был весь сезон, а то и лучше гораздо. Почти по всем критериям его превзошел, и сам черепашка это прекрасно знает, что и выделил именно его в речи своей. Средняя оценка за сезон, кстати, тоже у Лео выше всех. Ты, видимо, матчи не смотришь или смотрел последние несколько.
Улучшение игры Лео в этом сезоне привело к ухудшению игры Мбаппе. Парадокс 🤷🏻😅