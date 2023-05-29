Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в 4-й раз подряд. Месси претендовал на награду

Теги Лилль Ланс ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Секо Фофана Килиан Мбаппе Лои Опенда Джонатан Дэвид Футбол

Килиан Мбаппе в четвертый раз подряд признан лучшим игроком Лиги 1.

Приз лучшему игроку французского чемпионата от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) нападающий «ПСЖ» получил из рук тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Мбаппе получал приз в 2019, 2021 и 2022 годах. В 2020-м награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

Также на приз претендовали Лионель МессиПСЖ»), Джонатан ДэвидЛилль»), Секо Фофана и Лои Опенда (оба – «Ланс»).

Мбаппе забил 28 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах сезона в Лиге 1. За тур до окончания чемпионата он лидирует в списке бомбардиров, опережая форварда «Лиона» Александра Ляказетта на 1 мяч.

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46 комментариев

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Рашпель793
Ляказет даже в претендентах не был, забив на мяч меньше Черепашки? Прикольно )
+59
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+58
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Алексей Тарасюк
Ляказет разве не лучше сезон отыграл? столько же наколотил без Месси и Неймара
+33
-2
+31
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Фарид Харисов
Ответ Рашпель793
Ляказет даже в претендентах не был, забив на мяч меньше Черепашки? Прикольно )
Сколько Мбаппе будет играть в ПСЖ, столько и будет признаваться лучшим (если уж совсем не провалится)

Крутейший игрок, но вокруг него во Франции уже выстроен ненормальный культ. Как будто если уйдёт в Реал, то сразу после этого вся Лига 1 расформируется.
+28
-2
+26
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Алексей Тарасюк
Ответ Рашпель793
Ляказет даже в претендентах не был, забив на мяч меньше Черепашки? Прикольно )
Без 100-миллионных ассистентов типа Неймара и Месси
+12
0
+12
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Итачи Учиха
Если бы Неймар хотя бы на 2/3 от своей осенней формы провел отрезок, когда был травмирован, то награда точно была бы его. Жаль, что стал хрусталем после переезда во Францию
+13
-1
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VERBLYUD
Ответ Tpy6kaMerlina
Голы оценили выше голевых - вот и награда. Довольно логично, с учётом того факта, что ЗМ вручают вот уже почти двадцать лет нападающим, тем кто забивает голы. А не защитникам, или тому же Снейдеру в 2010
Снейдер не был лучшим игроком Интера, какой ЗМ?))))))
+14
-6
+8
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rigobersong
Фофана должен был стать лучшим игроком, награду полностью обесценили, Мбаппе столько моментов создавали, что он должен был 40+ забивать, вообще неудивительно, что черепашка до сих пор ЗБ не взял, довольно слабый завершитель:))
+7
-3
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Lost Sock
Ответ Universal1000
2010 один из трех-четырех лучших календарных годов по игре в карьере Месси. Не будь чм он бы там с отрывом в бесконечность бы вообще забрал все соло-награды. А вот Снейдер откуда всплыл - вопрос. Явно не смотрящие футбол могли его притянуть, а фильтрующие чисто показатели команд. Ну как с середняком жоржиньо год назад ухаха. Числился в успешных командах - значит надо голосовать.
интересно и чего же Месси в 2010 добился ?) то ты пишешь что он заслуживает награды за золото и серебро на ЧМ , но в 2010 году он еврокубки не взял на ЧМ просто дно так как же золотой мяч оказывается у него ?)
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Фарид Харисов
Ответ Traxyla
Во всех футбольных странах есть свой Культ . Как Рон для Португалии , Месси для Аргентины , Мюллер для Германии и так далее . Такими же были Зидан , Дель Пьеро , Руй Кошта и т.д
Ненормальность культа в том, что он во первых, хоть и крутой игрок, но во Франции, где целое поколение топ футболистов так сильно выделять его одного — это не круто. А тем более занижать иностранцев, играющих с ним в лиге, чтобы возвысить его.
+3
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Traxyla
Ответ Фарид Харисов
Сколько Мбаппе будет играть в ПСЖ, столько и будет признаваться лучшим (если уж совсем не провалится) Крутейший игрок, но вокруг него во Франции уже выстроен ненормальный культ. Как будто если уйдёт в Реал, то сразу после этого вся Лига 1 расформируется.
Во всех футбольных странах есть свой Культ . Как Рон для Португалии , Месси для Аргентины , Мюллер для Германии и так далее . Такими же были Зидан , Дель Пьеро , Руй Кошта и т.д
+2
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Кашшай Чакырович
Ответ Wild91688
Комментарий удален модератором
Неймар и Месси были лучше ,Ляказет был лучше !
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Lost Sock
Ответ principiante
Месси первые 4 ЗМ брал тупо на восхищении от собственной игры, там никто даже и близко не находился по уровню. Это потом уже чинуши поняли, что так бизнес не делается и началось продление голосований и прочий треш.
он восхищался собственной игрой и сам себе давал золотые мячи или как ?
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AnMe
Ответ Итачи Учиха
Если бы Неймар хотя бы на 2/3 от своей осенней формы провел отрезок, когда был травмирован, то награда точно была бы его. Жаль, что стал хрусталем после переезда во Францию
Осенняя форма у всех троих была 🔥
У Лео с Неймаром была одинаковая стата и уверен, если бы не травмировался, то чемпионство давно взяли бы и сделали бы еще 100 моментов Киллиану для его статы и все равно бы француз забрал.
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Алексей Тарасюк
Комментарий удален пользователем
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sashafan2
Ответ VERBLYUD
Снейдер не был лучшим игроком Интера, какой ЗМ?))))))
А кто был?
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Lost Sock
Ответ Universal1000
Даже в тройку не входил. По совокупности. Ну эт если на поле смотреть, на игру ага
если на поле смотреть на игру в тот год Месси и в тройку не должен был попасть
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AnMe
Ответ King_X
В чем? Самый стабильный игрок (в мире причём, если брать 2022 и половину 2023) и тащер, а не тот, кто пару месяцев провел (эт и про Неймара, и про Месси) и на Сент-Этьенах набирает почти всю стату
Неймара не в счет из-за травмы, к нему даже претензий не должно быть как бы, чего все хотят от больного?
Стату на аутсайдеров как раз набил не меньше остальных именоо Киллиан. И Лео не хуже него был весь сезон, а то и лучше гораздо. Почти по всем критериям его превзошел, и сам черепашка это прекрасно знает, что и выделил именно его в речи своей. Средняя оценка за сезон, кстати, тоже у Лео выше всех. Ты, видимо, матчи не смотришь или смотрел последние несколько.
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King_X
Ответ Alexander p.
Спорное решение конечно..
В чем? Самый стабильный игрок (в мире причём, если брать 2022 и половину 2023) и тащер, а не тот, кто пару месяцев провел (эт и про Неймара, и про Месси) и на Сент-Этьенах набирает почти всю стату
+9
-9
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Men77
Ответ Lost Sock
Снайдер был лучшим игроком года в совокупности
в какой совокупности? Он НИГДЕ в тот год не был признан лучшим игроком, не в Серии А, не в ЛЧ, не на ЧМ. Видимо настолько был "хорош", что даже во внутреннем чемпионате не признали лучшим.
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Lost Sock
Ответ Universal1000
Опозорились конечно лягуши. Тут либо Месси, либо уж поощрять кого-то из клубов остальных попроще. Но черепаха был на фоне Месси весь сезон полным дниной. До чм еще и на фоне Неймара. Столько засирать всего на поле надо уметь. Столько ассистов украл у Лео. 4-й раз подряд лол. Даже в сезон просера Лиллю отдали ухаха.
бедный Месси все то у него украли ))) может поговорим о золотых мячах и mvp чм которые для Месси воруют ?
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Tpy6kaMerlina
Голы оценили выше голевых - вот и награда. Довольно логично, с учётом того факта, что ЗМ вручают вот уже почти двадцать лет нападающим, тем кто забивает голы. А не защитникам, или тому же Снейдеру в 2010
+7
-7
0
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Любезный Коссутий
черепашка заслужил.
+4
-4
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Человек1991
Хахахаха позорище )) Месси лучший футболист Лиги 1, 16 голов 16 голевых передач, 10 голевых на Мбаппе . Мбаппе 28 голов , 5 голевых, по гол+пас равенство , но чисто по игре конечно Месси был лучше, намного больше обводок , предголевых пасов , ключевых пасов и созданных голевых моментов.
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Евгений Семенченко
вот что значит импортозамещение )))
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Artuom Batishev
Ответ Алексей Тарасюк
Без 100-миллионных ассистентов типа Неймара и Месси
В прошлом сезоне именно Мбаппе был лучшим ассистентом... и это при Неймаре и Месси в составе))

Улучшение игры Лео в этом сезоне привело к ухудшению игры Мбаппе. Парадокс 🤷🏻😅
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