Гризманн догнал Месси и де Брюйне по ассистам в топ-лигах – по 16. Антуан лидирует в Ла Лиге по «гол+пас»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига рейтинги Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Анхель Корреа Футбол

Никто в топ-лигах Европы не отдал больше голевых передач, чем Антуан Гризманн.

Сегодня форвард «Атлетико» отметился двумя пасами Анхелю Корреа в игре с «Вильярреалом» в заключительном туре Ла Лиги.

Всего у француза 16 ассистов в чемпионате. Столько же среди участников ведущих лиг лишь у Лионеля МессиПСЖ») и Кевина де БрюйнеМанчестер Сити»).

Гризманн лидирует в Ла Лиге по количеству результативных действий. На его счету 31 очко (15 голов и 16 передач). Вторым идет Роберт Левандовски из «Барселоны» – у него 30 (23+7) очков.

Подробно со статистикой игрока «Атлетико» можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Roman
Ответ Фанат Лионеля Месси
Пиковый Гризманн и Де Брюйне соревнуются с 36-им Месси ,у меня на этом всё:)
Во Франции Де Брюйне под 40 голевых бы отдавал за сезон)
+27
-8
+19
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mancity111
Просто топ
+7
0
+7
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Гуркюфф
Ответ Tristan...
Лучший француз в чемпионате Испании...
Лучший игрок в чемпионате Испании!
+7
0
+7
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Барсик Юрана
Ответ mancity111
Просто топ
Не путать:

Гризман 15+16 за 38 игр это топ

Месси 16+16 за 32 игры это пешеход

🤡
+16
-10
+6
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Азиз
Ответ Roman
Во Франции Де Брюйне под 40 голевых бы отдавал за сезон)
С реализацией Мбаппе на вряд-ли)
+10
-4
+6
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Tristan...
Лучший француз в чемпионате Испании...
+5
-2
+3
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Ман Сити
У Де брюйне 30 голевых во всех турнирах. Он и в ЛЧ на 1-м месте, во всех кубках
+4
-2
+2
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Wild91688
Ответ Барсик Юрана
Не путать: Гризман 15+16 за 38 игр это топ Месси 16+16 за 32 игры это пешеход 🤡
Не путай Ла лигу и лигу фермеров
+6
-4
+2
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Aqsunqar Serikbay
Ответ Азиз
С реализацией Мбаппе на вряд-ли)
Кдб с реализацией Стерлинга под 20 отдавал
+2
0
+2
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Dowlet Gandymow
Топ Профи
+1
0
+1
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Wild91688
Почему лигу фермеров считают топ чемпом,что там такого что их называют топом
+2
-1
+1
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manchester united
Антуана всегда недооценивают, умнейший игрок
+1
0
+1
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Yavich
Ответ Roman
Во Франции Де Брюйне под 40 голевых бы отдавал за сезон)
Из серии "Месси бы в лиге 1 сотню забивал" 😅
+1
0
+1
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AnMe
Награду лучшему игроку в лиге делит с Марком.
Кстати, не вручали еще или я пропустил?
0
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udiekemen
Ответ Фанат Лионеля Месси
А игрока года во Франции выбрали алжирца:)
Лучший бомбардир и по г+п
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udiekemen
Ответ А.Э.РАСИМ
Худший сезон Месси. Все его догоняют.... Старика. Это показатель чего? Это показатель.
Лига 1 сравнил с АПЛ😂
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