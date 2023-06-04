Гризманн догнал Месси и де Брюйне по ассистам в топ-лигах – по 16. Антуан лидирует в Ла Лиге по «гол+пас»
Никто в топ-лигах Европы не отдал больше голевых передач, чем Антуан Гризманн.
Сегодня форвард «Атлетико» отметился двумя пасами Анхелю Корреа в игре с «Вильярреалом» в заключительном туре Ла Лиги.
Всего у француза 16 ассистов в чемпионате. Столько же среди участников ведущих лиг лишь у Лионеля Месси («ПСЖ») и Кевина де Брюйне («Манчестер Сити»).
Гризманн лидирует в Ла Лиге по количеству результативных действий. На его счету 31 очко (15 голов и 16 передач). Вторым идет Роберт Левандовски из «Барселоны» – у него 30 (23+7) очков.
Подробно со статистикой игрока «Атлетико» можно ознакомиться здесь.
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Гризман 15+16 за 38 игр это топ
Месси 16+16 за 32 игры это пешеход
🤡
Кстати, не вручали еще или я пропустил?