Гризманн догнал Месси и де Брюйне по ассистам в топ-лигах – по 16. Антуан лидирует в Ла Лиге по «гол+пас»

Никто в топ-лигах Европы не отдал больше голевых передач, чем Антуан Гризманн.

Сегодня форвард «Атлетико» отметился двумя пасами Анхелю Корреа в игре с «Вильярреалом» в заключительном туре .

Всего у француза 16 ассистов в чемпионате. Столько же среди участников ведущих лиг лишь у (« ») и Кевина де (« »).

Гризманн лидирует в Ла Лиге по количеству результативных действий. На его счету 31 очко (15 голов и 16 передач). Вторым идет Роберт Левандовски из «Барселоны» – у него 30 (23+7) очков.

Подробно со статистикой игрока «Атлетико» можно ознакомиться здесь.

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