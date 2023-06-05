Месси, Мбаппе, Кабелла и Данте – в сборной Лиги 1 по версии WhoScored. У Лео лучшая оценка
Лионель Месси стал лучшим игроком Лиги 1 по версии WhoScored.
Форвард «ПСЖ» оказался единственным футболистом, который в среднем за сезон получил больше 8 баллов.
Символическая сборная сезона, составленная из лучших футболистов на соответствующих позициях, выглядит следующим образом:
– вратарь: Йеванн Диуф («Реймс», средняя оценка – 6,94);
– защитники: Вандерсон де Оливейра («Монако», 6,93), Андрей Жиротто («Нант», 7,09), Данте («Ницца», 6,94), Кайо Энрике («Монако», 6,92);
– полузащитники: Бенжамен Бурижо («Ренн», 7,15), Энцо Ле Фе («Лорьян», 7,26), Тежи Саванье («Монпелье», 7,28), Реми Кабелла («Лилль», 7,38);
– нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», 8,28), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,80).
Месси нет, из «ПСЖ» только двое. Сборная сезона Лиги 1
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Мне кажется такие люди с идеальной карьерой, становятся зеркалом для других. И конечно другим больно видеть, что они то не такие идеальные, и отсюда вся эта злость и даже ненависть.
Вся эта местная $ек ta жалкое зрелище конечно)