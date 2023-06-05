Месси, Мбаппе, Кабелла и Данте – в сборной Лиги 1 по версии WhoScored. У Лео лучшая оценка

Лионель Месси стал лучшим игроком Лиги 1 по версии WhoScored.

Форвард «ПСЖ» оказался единственным футболистом, который в среднем за сезон получил больше 8 баллов.

Символическая сборная сезона, составленная из лучших футболистов на соответствующих позициях, выглядит следующим образом:

– вратарь: (« », средняя оценка – 6,94);

– защитники: Вандерсон де Оливейра («Монако», 6,93), Андрей Жиротто (« », 7,09), Данте (« », 6,94), Кайо Энрике («Монако», 6,92);

– полузащитники: Бенжамен Бурижо («Ренн», 7,15), Энцо Ле Фе («Лорьян», 7,26), Тежи Саванье («Монпелье», 7,28), Реми Кабелла («Лилль», 7,38);

– нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», 8,28), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,80).

Месси нет, из «ПСЖ» только двое. Сборная сезона Лиги 1

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