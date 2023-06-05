Месси, Мбаппе, Кабелла и Данте – в сборной Лиги 1 по версии WhoScored. У Лео лучшая оценка

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Лионель Месси стал лучшим игроком Лиги 1 по версии WhoScored.

Форвард «ПСЖ» оказался единственным футболистом, который в среднем за сезон получил больше 8 баллов.

Символическая сборная сезона, составленная из лучших футболистов на соответствующих позициях, выглядит следующим образом:

вратарь: Йеванн ДиуфРеймс», средняя оценка – 6,94);

защитники: Вандерсон де Оливейра («Монако», 6,93), Андрей Жиротто («Нант», 7,09), Данте («Ницца», 6,94), Кайо Энрике («Монако», 6,92);

полузащитники: Бенжамен Бурижо («Ренн», 7,15), Энцо Ле Фе («Лорьян», 7,26), Тежи Саванье («Монпелье», 7,28), Реми Кабелла («Лилль», 7,38);

нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», 8,28), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,80).

Месси нет, из «ПСЖ» только двое. Сборная сезона Лиги 1

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52 комментария

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TAGAY
что тут удивительного, вускоред оценивает абсолютно все движение, добавляя очки за дриблинг,ключевые передачи, за созданные голевые моменты и т.д. аа по этим показателям Лео почти всегда в топе. это вам не голосование просто тупо за что то а чистая статистика полезных действии !
+69
-8
+61
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haykblaugrana
По оценке космос между Мбаппе и остальными, как и космос между Месси и Мбаппе
+24
-4
+20
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BZB
Куда им до Франс футбола и мнения Ротена.
+18
-1
+17
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Пирс Морган
35-летний раскатал 20-летних
+18
-2
+16
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Caterina
Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
Месси вообще открыл некоторым людям много нового в футболе: ттд - ерунда, пасы не важны, дриблинг бесполезен, ЧМ - проходной турнирчик из 7 игр, итд итп. Поистине великий игрок - он изменил у многих восприятие футбола))
+16
0
+16
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atomio
Ответ TAGAY
что тут удивительного, вускоред оценивает абсолютно все движение, добавляя очки за дриблинг,ключевые передачи, за созданные голевые моменты и т.д. аа по этим показателям Лео почти всегда в топе. это вам не голосование просто тупо за что то а чистая статистика полезных действии !
Хейтерам этого не понять) так и будут кричать в итоге про то что он отобрал ЗМ у Холланда) ЧМ же ему шейхи купили 🤡 Ну а по факту уже много раз говорил: если давать лучшего игрока тупо за статистику - то Лео получал бы его ежегодно. Это понимают все проф тренеры и специалисты.
+17
-2
+15
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AnMe
Говорю же, Лео лучший игрок лиги 1, но ему бы награду не отдали. Расширенная статистика не врет, по ней собственно и поставлены эти оценки.
+15
-1
+14
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2vdhrvmmzf
Ну ничего, сейчас какой нибудь французский журналист поставит Месси в сборную худших, и местная орава хейтеров его смело поддержит, доверившись больше чем оценкам компьютерной программы
+13
-2
+11
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Peter Parker
Мбаппе еще повезло, что Лео и Кришу уже под 40. Если бы они были ровесники, его бы вообще всерьез никто не воспринимал.
+11
-1
+10
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Пирс Морган
Ответ igls54
Месси выше Мбаппе по итогам сезона в Лиге1. Теперь я видел все
Победил в финале ЧМ, победил по оценкам в Лиге 1, настоящий Шредер для черепаха
+13
-4
+9
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Игорь Климов
Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
Эти же самые хейтеры недавно решили, что ЛЧ превосходит ЧМ по важности.
+7
0
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igls54
Месси выше Мбаппе по итогам сезона в Лиге1. Теперь я видел все
+14
-7
+7
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Redmurza
Симптоматично, что от ПСЖ в сборной лишь 2 игрока атаки.
+7
-1
+6
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Игорь Климов
Несомненно Лео Месси лучший игрок Лиги1.
+6
-1
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Redmurza
Ответ Роман
Хускорд эта та программа, где за 8 минут матча также ставят 8 баллов. Ни где больше такого нет. Всё что нужно знать о Хускорде.
Роман любит Реал и Криштиану Роналду
Это всё, что нужно знать о Романе
+8
-3
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Никита Смолов
Местные эксперты негодуют
+4
0
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Пирс Морган
Ответ Redmurza
Симптоматично, что от ПСЖ в сборной лишь 2 игрока атаки.
Ну, учитывая, что там остальные не могут дать пас на метр и защитники смотрят, как их обкатывают со всех флангов, то все верно
+4
0
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Джамал Арипов
Всё теперь снова начнут некоторые шейхи купили Месси 1 место в версии WhoScored
+5
-1
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Пирс Морган
Ответ atomio
Хейтерам этого не понять) так и будут кричать в итоге про то что он отобрал ЗМ у Холланда) ЧМ же ему шейхи купили 🤡 Ну а по факту уже много раз говорил: если давать лучшего игрока тупо за статистику - то Лео получал бы его ежегодно. Это понимают все проф тренеры и специалисты.
Благодаря Месси добрали много очков, включая гол на последней минуте с Лиллем. Месси виноват, что Мбаппе порол весь сезон выходы один на один с его передач.
+5
-1
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Экспертное мнение
Ответ TAGAY
что тут удивительного, вускоред оценивает абсолютно все движение, добавляя очки за дриблинг,ключевые передачи, за созданные голевые моменты и т.д. аа по этим показателям Лео почти всегда в топе. это вам не голосование просто тупо за что то а чистая статистика полезных действии !
Штука в том, что по любыми критериями Месси лучший. В голосованиях тоже побеждает, по объективным показателям современных технологий снова лучший. Поэтому хейтеры выглядят как посмешища.
+3
0
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Iamliam
Ответ Caterina
Месси вообще открыл некоторым людям много нового в футболе: ттд - ерунда, пасы не важны, дриблинг бесполезен, ЧМ - проходной турнирчик из 7 игр, итд итп. Поистине великий игрок - он изменил у многих восприятие футбола))
Точнее они пишут так: «как можно давать ЗМ за 5 матчей в году?»))

Мне кажется такие люди с идеальной карьерой, становятся зеркалом для других. И конечно другим больно видеть, что они то не такие идеальные, и отсюда вся эта злость и даже ненависть.
Вся эта местная $ек ta жалкое зрелище конечно)
+3
0
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Arman Markosyan 25
Ответ Роман
Хускорд эта та программа, где за 8 минут матча также ставят 8 баллов. Ни где больше такого нет. Всё что нужно знать о Хускорде.
На софаскор Месси тоже лучше Мбаппе
+4
-1
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atomio
Ответ Redmurza
Симптоматично, что от ПСЖ в сборной лишь 2 игрока атаки.
Ты что, ведь по мнению глоров арабского скакуна ПСЖ - команда полностью из супер-звезд, должна была катком по всем пройтись в ЛЧ
+4
-1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Chyngyz Orozaliev
whoscored пора переименовать в messiscored
А sofascore тоже? У них Месси тоже лучший с отрывом от остальных.
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Философ Востока
Ответ TAGAY
что тут удивительного, вускоред оценивает абсолютно все движение, добавляя очки за дриблинг,ключевые передачи, за созданные голевые моменты и т.д. аа по этим показателям Лео почти всегда в топе. это вам не голосование просто тупо за что то а чистая статистика полезных действии !
Более того, Месси лучший игрок сезона по версии sofascore, whoscore скорее всего тоже. Не Лиги 1, а вообще. У него средняя оценка по ходу сезона лучшая в мире.
+2
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