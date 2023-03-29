Леоненко о Мудрике: «Он выглядит сырым, но виноват тот, кто покупал его за 70+30. Пишите что хотите – ему какая разница? Если он сильный, то продолжит тренироваться»

высказался о ситуации в «Челси».

«Мудрик выглядит сырым. Ну, так кто виноват, что его покупали за 70+30 [миллионов евро]? Мудрик, что ли? Или Ринат Леонидович (президент « » Ринат Ахметов – Sports.ru), или Палкин, или ? Виноваты же вы. Чего вы все на футболиста? Он пришел и не может показывать…

А что, он здесь показывал? Он даже здесь не успел себя проявить. Тут «Шахтеру» надо сказать спасибо, что продали за такие большие деньги, а там уже дело футболиста – если он проявляет себя, то хорошо. Если нет – « » будет мучиться и ждать, вот и все. Он что там, один, что ли? Там много таких, они же 600 [миллионов] потратили – и сами знаете, где они идут.

Шева (Андрей Шевченко – Sports.ru) написал, что надо подождать, – ну, ждите! Подумаешь, полмиллиарда выкинули, даже больше! Ничего страшного, подождем. Так что Мудрик тут ни при чем, виноваты те, кто покупает. Так всегда было. Пишите что хотите – ему какая разница? Если он слабый, то будет обращать на это внимание. Если он сильный, то просто будет продолжать тренироваться, и все», – сказал бывший игрок сборной Украины в своем телеграм-канале.