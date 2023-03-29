Леоненко о Мудрике: «Он выглядит сырым, но виноват тот, кто покупал его за 70+30. Пишите что хотите – ему какая разница? Если он сильный, то продолжит тренироваться»

Теги Челси Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия Ринат Ахметов Сергей Палкин Виктор Леоненко Михаил Мудрик деньги Футбол

Виктор Леоненко высказался о ситуации Михаила Мудрика в «Челси».

«Мудрик выглядит сырым. Ну, так кто виноват, что его покупали за 70+30 [миллионов евро]? Мудрик, что ли? Или Ринат Леонидович (президент «Шахтера» Ринат Ахметов – Sports.ru), или Палкин, или Срна? Виноваты же вы. Чего вы все на футболиста? Он пришел и не может показывать…

А что, он здесь показывал? Он даже здесь не успел себя проявить. Тут «Шахтеру» надо сказать спасибо, что продали за такие большие деньги, а там уже дело футболиста – если он проявляет себя, то хорошо. Если нет – «Челси» будет мучиться и ждать, вот и все. Он что там, один, что ли? Там много таких, они же 600 [миллионов] потратили – и сами знаете, где они идут.

Шева (Андрей Шевченко – Sports.ru) написал, что надо подождать, – ну, ждите! Подумаешь, полмиллиарда выкинули, даже больше! Ничего страшного, подождем. Так что Мудрик тут ни при чем, виноваты те, кто покупает. Так всегда было. Пишите что хотите – ему какая разница? Если он слабый, то будет обращать на это внимание. Если он сильный, то просто будет продолжать тренироваться, и все», – сказал бывший игрок сборной Украины в своем телеграм-канале.

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17 комментариев

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rb
Максимально адекватное мнение.
То что 70 не стоит факт. Покупка была необдуманной. Может тупо хотели Арсенал уделать. Но пока уделали лишь себя. Бывает. Может заиграет еще.
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Grime Font
Ответ Дядя ТУРА
по телевизору сказали или в одноклассниках?
в твиттере либералы мне это нашептали.
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aml7
да, жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот кто крикнул из ветвей "жираф большой - ему видней"
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Н.Ф.
Ответ Дядя ТУРА
по телевизору сказали или в одноклассниках?
А тебе лично никакие мысли, пусть даже самые парадоксальные, в голову сами не приходят? Всё только черпаешь извне?
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prosto D.
Зачем же женились? Не надо было жениться©
Классика развода))
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joker72
а Леоненко футболист ? или ананист
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Дядя ТУРА
Ответ Grime Font
Никто их не развёл. Это изначальный план американских владельцев. Купить самого хайпового украинца, чтоб "очистить имя клуба" перед всеми "неравнодушными" после российского владельца.
по телевизору сказали или в одноклассниках?
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Камбоджа Иванов
Ответ tyuiop tyuiop
ты можешь задавать этот вопрос хоть как украинец, хоть как россиян, хоть как чукча, вопрос от этого не изменится
Чукчи и украинцы тоже могут быть россиянами, потому тут логическая ошибка.
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prus_3
Сырой он... Короче, надо жарить Мудрика хорошенько.
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AdekvaT
Возможно эта история будет похожа на трансфер Эдегора в Реал. Рано Мудрик в Челси оказался - хотя от таких трансферов не отказываются. Через год в аренду уйдет - практики наберется и всё наладится.
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Grime Font
Ответ Максим Анаркулов
Развели Челси по полной) Будем откровенны
Никто их не развёл. Это изначальный план американских владельцев. Купить самого хайпового украинца, чтоб "очистить имя клуба" перед всеми "неравнодушными" после российского владельца.
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Val Smith
Клуб который настоял на переходе в Челси вместо Арсенала не причем.
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tyuiop tyuiop
Ответ Камбоджа Иванов
Как украинец, задам лишь один вопрос: судя по прочитанному, виноваты все, кроме украинцев и Срны (который не получил паспорт из-за невозможности иметь двойное гражданство в Украине)?
ты можешь задавать этот вопрос хоть как украинец, хоть как россиян, хоть как чукча, вопрос от этого не изменится
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Пирс Морган
Поток бессвязного бреда, виноваты те, кто покупал, Рафик (Мудрик) не уинават
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Максим Анаркулов
Развели Челси по полной)
Будем откровенны
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Кокич
Мудрик те саме, що мудрак.
Мудрак те саме, що мудрець.
©
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Камбоджа Иванов
Как украинец, задам лишь один вопрос: судя по прочитанному, виноваты все, кроме украинцев и Срны (который не получил паспорт из-за невозможности иметь двойное гражданство в Украине)?
+2
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