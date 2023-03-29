Леоненко о Мудрике: «Он выглядит сырым, но виноват тот, кто покупал его за 70+30. Пишите что хотите – ему какая разница? Если он сильный, то продолжит тренироваться»
Виктор Леоненко высказался о ситуации Михаила Мудрика в «Челси».
«Мудрик выглядит сырым. Ну, так кто виноват, что его покупали за 70+30 [миллионов евро]? Мудрик, что ли? Или Ринат Леонидович (президент «Шахтера» Ринат Ахметов – Sports.ru), или Палкин, или Срна? Виноваты же вы. Чего вы все на футболиста? Он пришел и не может показывать…
А что, он здесь показывал? Он даже здесь не успел себя проявить. Тут «Шахтеру» надо сказать спасибо, что продали за такие большие деньги, а там уже дело футболиста – если он проявляет себя, то хорошо. Если нет – «Челси» будет мучиться и ждать, вот и все. Он что там, один, что ли? Там много таких, они же 600 [миллионов] потратили – и сами знаете, где они идут.
Шева (Андрей Шевченко – Sports.ru) написал, что надо подождать, – ну, ждите! Подумаешь, полмиллиарда выкинули, даже больше! Ничего страшного, подождем. Так что Мудрик тут ни при чем, виноваты те, кто покупает. Так всегда было. Пишите что хотите – ему какая разница? Если он слабый, то будет обращать на это внимание. Если он сильный, то просто будет продолжать тренироваться, и все», – сказал бывший игрок сборной Украины в своем телеграм-канале.
То что 70 не стоит факт. Покупка была необдуманной. Может тупо хотели Арсенал уделать. Но пока уделали лишь себя. Бывает. Может заиграет еще.
Классика развода))
Будем откровенны
Мудрак те саме, що мудрець.
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