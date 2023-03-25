Экс-игрок «Динамо» Киев Соль: «Разницы в 95 млн между Мудриком и Цыганковым не видно. Михаил провел лишь один хороший год, Виктор сделал гораздо больше»
Экс-игрок «Динамо» Киев Фран Соль сравнил трансферы Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова.
Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 млн евро, Цыганков – из «Динамо» Киев в «Жирону» за 5 млн евро.
«Я был очень удивлен, потому что не вижу разницы в 95 миллионов между ними. Это проблема рынка, и «Жирона» очень хорошо поработала.
Уверяю вас, что такой разницы нет, поскольку Виктор был одним из лучших бомбардиров киевского «Динамо» и сделал гораздо больше, чем Мудрик, который провел лишь один хороший год в «Шахтере».
В будущем увидим, но пока он не показал ничего подобного», – сказал нападающий «Малаги» в интервью L’Esportiu de Catalunya.
Статистику Мудрика, отдавшего одну голевую передачу в 6 матчах АПЛ, можно найти здесь. Показатели Цыганкова, забившего три гола и сделавшего 3 ассиста в 7 играх Ла Лиги, – тут.
Но Жирона маленько не Челси , надо сказать )))
Мудрик младше на 3 года и менее травматичен.
Цыганкову нужно было выбираться с Динамо ещё 3 года назад. Суркис как обычно просил 60, не продал за 25, отпустил за 5 с 6 месяцами контракта.
Последние 2 месяца просто популярно хейтить Мудрика из-за ценника, но если он со следующего сезона или даже в конце этого начнёт раскрываться - все переобуются.
Как будто Мудрик это первый не понятный чел за которого платят такие деньги..
Мудрик это политический трансфер, если бы такого же бразильца брали из Шахтера в 2021 году, он стоил бы 40 — и то с наценкой х3 для АПЛ.
Мудрик игрок мирового уровня только в голове Лукомского.