Экс-игрок «Динамо» Киев Соль: «Разницы в 95 млн между Мудриком и Цыганковым не видно. Михаил провел лишь один хороший год, Виктор сделал гораздо больше»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер премьер-лига Англия Ла Лига трансферы Малага Д2 Испания Жирона Фран Соль Виктор Цыганков Михаил Мудрик деньги Футбол

Экс-игрок «Динамо» Киев Фран Соль сравнил трансферы Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова.

Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 млн евро, Цыганков – из «Динамо» Киев в «Жирону» за 5 млн евро.

«Я был очень удивлен, потому что не вижу разницы в 95 миллионов между ними. Это проблема рынка, и «Жирона» очень хорошо поработала.

Уверяю вас, что такой разницы нет, поскольку Виктор был одним из лучших бомбардиров киевского «Динамо» и сделал гораздо больше, чем Мудрик, который провел лишь один хороший год в «Шахтере».

В будущем увидим, но пока он не показал ничего подобного», – сказал нападающий «Малаги» в интервью L’Esportiu de Catalunya.

Статистику Мудрика, отдавшего одну голевую передачу в 6 матчах АПЛ, можно найти здесь. Показатели Цыганкова, забившего три гола и сделавшего 3 ассиста в 7 играх Ла Лиги, – тут.

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18 комментариев

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Зеленый хвостик
Да и так всем понятно что это полит трансфер, сколько можно мусолить, да ещё и интервью украинских ноунеймов вставлять.
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OldRedWhite
Ответ Евгений Громов 22
Цыганков поинтереснее , к тому же был капитаном ДК , а Мудрик это ещё бабушка надвое сказала
Два гола в последнем туре положил , кстати !
Но Жирона маленько не Челси , надо сказать )))
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London.is.blue
Ответ Carver
Да там не только разницы не видно, как по мне так вообще Цыганков поинтереснее будет. Мудрик это политический трансфер, если бы такого же бразильца брали из Шахтера в 2021 году, он стоил бы 40 — и то с наценкой х3 для АПЛ. Мудрик игрок мирового уровня только в голове Лукомского.
Да ладно тебе.
Мудрик младше на 3 года и менее травматичен.

Цыганкову нужно было выбираться с Динамо ещё 3 года назад. Суркис как обычно просил 60, не продал за 25, отпустил за 5 с 6 месяцами контракта.

Последние 2 месяца просто популярно хейтить Мудрика из-за ценника, но если он со следующего сезона или даже в конце этого начнёт раскрываться - все переобуются.
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Coodesnik
Вот в этом то и вся соль, судя по всему
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Владимир Ч
65+30 мультов на ветер
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Yury Fedoseev
Ответ Carver
Да там не только разницы не видно, как по мне так вообще Цыганков поинтереснее будет. Мудрик это политический трансфер, если бы такого же бразильца брали из Шахтера в 2021 году, он стоил бы 40 — и то с наценкой х3 для АПЛ. Мудрик игрок мирового уровня только в голове Лукомского.
Лукомский свои рейтинги составляет на основе компьютерных игр.
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Кокич
А он точно Соль, а не Сіль?
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RobertR
Ответ Carver
Да там не только разницы не видно, как по мне так вообще Цыганков поинтереснее будет. Мудрик это политический трансфер, если бы такого же бразильца брали из Шахтера в 2021 году, он стоил бы 40 — и то с наценкой х3 для АПЛ. Мудрик игрок мирового уровня только в голове Лукомского.
Арсенал так же по политическим мотивам был готов отдать 80 лямов? И вообще, зачем выдумывать какие-то левые схемы чтобы дать денег Украине, если можно дать просто так, плюс тебя ещё и похвалят.

Как будто Мудрик это первый не понятный чел за которого платят такие деньги..
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Woootz
Ответ А. Мостовой
ждем мнение Сахара
Цукорского
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Mr@k
да просто Шахтёр умеет продавать
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113k
Ответ Carver
Да там не только разницы не видно, как по мне так вообще Цыганков поинтереснее будет. Мудрик это политический трансфер, если бы такого же бразильца брали из Шахтера в 2021 году, он стоил бы 40 — и то с наценкой х3 для АПЛ. Мудрик игрок мирового уровня только в голове Лукомского.
Вон пиарят Осихмена, но Итальянский чемп то днище. Лукаку не даст соврать.
+4
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Евгений Громов 22
Цыганков поинтереснее , к тому же был капитаном ДК , а Мудрик это ещё бабушка надвое сказала
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Нейтральный критик
Свежесозданное ООО "Киев Соль" передает привет составителю заголовка.
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окечуква
По мне так Цыганков пусть не такой яркий полотер, но более разноплановый игрок.
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Ростов-на-Дону
Опять это слово "мудрик"! Что оно означает? Соль то понятно: она и в Африке соль.
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DolJun
почем в 95 а не в 195? мудрика ж вроде за 200 взяли
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Carver
Да там не только разницы не видно, как по мне так вообще Цыганков поинтереснее будет.

Мудрик это политический трансфер, если бы такого же бразильца брали из Шахтера в 2021 году, он стоил бы 40 — и то с наценкой х3 для АПЛ.

Мудрик игрок мирового уровня только в голове Лукомского.
+33
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А. Мостовой
ждем мнение Сахара
+24
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