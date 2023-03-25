Экс-игрок «Динамо» Киев Соль: «Разницы в 95 млн между Мудриком и Цыганковым не видно. Михаил провел лишь один хороший год, Виктор сделал гораздо больше»

Экс-игрок «Динамо» Киев Фран Соль сравнил трансферы и

Мудрик перешел из « » в « » за 70+30 млн евро, Цыганков – из « » Киев в «Жирону» за 5 млн евро.

«Я был очень удивлен, потому что не вижу разницы в 95 миллионов между ними. Это проблема рынка, и «Жирона» очень хорошо поработала.

Уверяю вас, что такой разницы нет, поскольку Виктор был одним из лучших бомбардиров киевского «Динамо» и сделал гораздо больше, чем Мудрик, который провел лишь один хороший год в «Шахтере».

В будущем увидим, но пока он не показал ничего подобного», – сказал нападающий «Малаги» в интервью L’Esportiu de Catalunya.

Статистику Мудрика, отдавшего одну голевую передачу в 6 матчах АПЛ, можно найти здесь. Показатели Цыганкова, забившего три гола и сделавшего 3 ассиста в 7 играх Ла Лиги, – тут.