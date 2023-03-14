Гендиректор «Шахтера» о том, что УАФ не критикует ФИФА за пророссийскую позицию: «Они не могут с одной стороны убивать их, а с другой просить ЧМ для Украины»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер ФИФА Сергей Палкин УАФ Футбол

Генеральный директор «Шахтера» объяснил, почему УАФ не ввязывается в конфликт с ФИФА.

– После финала ЧМ в Катаре, когда зарубили речь Зеленского, вы довольно жестко высказались о ФИФА, назвав ее пророссийской организацией. В то же время УАФ от таких высказываний и от такой критики ФИФА воздерживается до сих пор. Как вы относитесь к тому, что родная федерация не поддерживает «Шахтер» в вашем конфликте с международным органом в частности и не реагирует на реверансы ФИФА в сторону России в целом?

– Здесь все понятно, почему это происходит. УАФ сейчас работает над тем, чтобы привезти ЧМ в Украину. С кем они работают? С ФИФА. Они же не могут с одной стороны убивать их, а с другой просить чемпионат мира.

С точки зрения цели, которую УАФ хочет достичь, я понимаю их. С точки зрения самой ситуации... бывает обидно, – сказал Сергей Палкин в интервью Tribuna.com.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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37 комментариев

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Только Крылья
Ответ Антон Ивонов
УАФ сейчас работает над тем, чтобы привезти ЧМ в Украину. == запретите им галоперидол миксовать с клеем
какой президент, такой и уаф)
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dakota01
Ответ tyuiop tyuiop
хм, помнится когда пошли новости о чм в Украине Петросяны тут юсорили что чм будет в России за полгода реальность немного вставила мозги на место. но не до конца
Простите, а что сильно поменялась? ЧМ если и будет то только не в разрушенной войной стране.
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Andrew Chepaylo
Ответ san ra
Ну в интернете просто надо сидеть. Уже есть все пруфы участников из Грузии,Британии, Эстонии, Франции и США
Тебя не смущает, что они поставляют экипировку всу ? Свою, натовскую🤔
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Болельщик Биатлона
Да-да, та самая пророссийская организация, выкинувшая Россию из стыков к ЧМ, да-да...
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san ra
Ответ Andrew Chepaylo
Почему кроме фанатов Соловьева этих наемников никто не видел?
Ну в интернете просто надо сидеть. Уже есть все пруфы участников из Грузии,Британии, Эстонии, Франции и США
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andrej shabanov
пророссийская позиция незаконно устранять клубы и сборные от турниров, поддавшись на шантаж ляхов??

Пророссийская позиция разрешать легионерам посылать клуб и валить бесплатно?
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tyuiop tyuiop
Ответ Max Zhomkov
вы это к чему вообще написали? к комментарию выше это не имеет никакого отношения. Речь про то что фифа забанила сборную России, т.е. априори это не проросийская организация
ну, она не забанили а приостановила, вы же сами видите что от фифа требуют более жёстких санкций к исборной
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Chucky
Как же задолбал этот украинский скулеж......
P.S Нет войне
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Gornostaev
ЧМ на Украину!? 😲 После 100-миллионной продажи Мудрика у людей в Шахтере крыша совсем потекла, Палкин думает, наверное,, что в этом мире уже нет ничего невозможного 😂🤣😭...
УАФ, да и вся Украина совсем порвали все связи с реальностью, полет фантазии по всем фронтам просто запредельный... Возвращаться в реальный мир будет невероятно тяжело, это будет идеологический и культурный астенический синдром...
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BananaMama
Ответ yurist Cherchesova
Организация которая отстранила сборную и клубы и разрешила легионерам приостанавливаться контракт называют пророссийской. Ясненько
Легам из УПЛ тоже разрешили приостанавливать контракты
Палкин возмущался этим буквально в прошлой новости)
Но что поделать, форс-мажор
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Max Zhomkov
Ответ tyuiop tyuiop
ну так а какие проблемы для России в этом? из зенита никто не ушел, кто ж им ещё такие деньги заплатит. в лч не играет даже лучше, меньше позора а остальные клубы... кого в правительстве России они волнуют?
вы это к чему вообще написали? к комментарию выше это не имеет никакого отношения. Речь про то что фифа забанила сборную России, т.е. априори это не проросийская организация
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Лучезарный
Ответ tyuiop tyuiop
хм, помнится когда пошли новости о чм в Украине Петросяны тут юсорили что чм будет в России за полгода реальность немного вставила мозги на место. но не до конца
Украина то никуда не денется. Ее оставят, вопрос в каком виде. Долги то должны будут вернуть. 2-3 поколения и свободны
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Andrew Chepaylo
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну, учитывая количество и состав наёмников на Украине, то ЧМ там уже давно начался🤓 Правда, в качестве трофеев забирают игроков команды-хозяйки...по частям💀
Почему кроме фанатов Соловьева этих наемников никто не видел?
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Фан Рубина
Почему не могут? Это нормальное "украинское" состояние души - ругать кого-то и тут же просить у него плюшек.

Другое дело, что ЧМ на "Украине" не нужен. Да и сама "Украина", в сущности, не нужна.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Антон Ивонов
УАФ сейчас работает над тем, чтобы привезти ЧМ в Украину. == запретите им галоперидол миксовать с клеем
Ну, учитывая количество и состав наёмников на Украине, то ЧМ там уже давно начался🤓
Правда, в качестве трофеев забирают игроков команды-хозяйки...по частям💀
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avAngard
Ответ Фут.Боль
Да и футбол придумали чисто для Украины.
Украинцы родоначальники футбола.В новой истории)
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tyuiop tyuiop
Ответ yurist Cherchesova
Организация которая отстранила сборную и клубы и разрешила легионерам приостанавливаться контракт называют пророссийской. Ясненько
ну так а какие проблемы для России в этом? из зенита никто не ушел, кто ж им ещё такие деньги заплатит. в лч не играет даже лучше, меньше позора
а остальные клубы... кого в правительстве России они волнуют?
+1
-6
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Amalfitano
Палкин вроде был адекватным в футбольных делах. Ну какой чм на Украине? Они даже чемпионат Евррпы по доению коз на скорость сейчас не смогут принять.
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Hong Kil
Похоже России придется проводить еще один Чемпионат Мира.
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tyuiop tyuiop
Ответ Лучезарный
ЧМ на Украине тоже будет в Польше проводиться?
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WelcomeBackPURE
Ну вот как Евровидение нарик проведет В Мариуполе, так сразу за чемпионат мира возьмется
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Фут.Боль
Да и футбол придумали чисто для Украины.
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Yujanin
Палкин так задницу рвет из-за боязни,что самого обвинят в пророссийских взглядах
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Bashibuzuck
Заголовок реально странный😳, может, все таки трудности перевода🤔😁
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Pertinax Gandi
Чего? Чемпионат мира на Украине, они серьёзно?
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