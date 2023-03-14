Гендиректор «Шахтера» о том, что УАФ не критикует ФИФА за пророссийскую позицию: «Они не могут с одной стороны убивать их, а с другой просить ЧМ для Украины»
Генеральный директор «Шахтера» объяснил, почему УАФ не ввязывается в конфликт с ФИФА.
– После финала ЧМ в Катаре, когда зарубили речь Зеленского, вы довольно жестко высказались о ФИФА, назвав ее пророссийской организацией. В то же время УАФ от таких высказываний и от такой критики ФИФА воздерживается до сих пор. Как вы относитесь к тому, что родная федерация не поддерживает «Шахтер» в вашем конфликте с международным органом в частности и не реагирует на реверансы ФИФА в сторону России в целом?
– Здесь все понятно, почему это происходит. УАФ сейчас работает над тем, чтобы привезти ЧМ в Украину. С кем они работают? С ФИФА. Они же не могут с одной стороны убивать их, а с другой просить чемпионат мира.
С точки зрения цели, которую УАФ хочет достичь, я понимаю их. С точки зрения самой ситуации... бывает обидно, – сказал Сергей Палкин в интервью Tribuna.com.
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Пророссийская позиция разрешать легионерам посылать клуб и валить бесплатно?
P.S Нет войне
УАФ, да и вся Украина совсем порвали все связи с реальностью, полет фантазии по всем фронтам просто запредельный... Возвращаться в реальный мир будет невероятно тяжело, это будет идеологический и культурный астенический синдром...
Палкин возмущался этим буквально в прошлой новости)
Но что поделать, форс-мажор
Другое дело, что ЧМ на "Украине" не нужен. Да и сама "Украина", в сущности, не нужна.
Правда, в качестве трофеев забирают игроков команды-хозяйки...по частям💀
а остальные клубы... кого в правительстве России они волнуют?