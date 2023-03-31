«Шахтер» пожаловался на ФИФА в Еврокомиссию: «Многие легионеры ушли бесплатно, и клуб потерял 40 млн евро. Нарушено законодательство ЕС о конкуренции, мы столкнулись с предвзятостью»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер ФИФА происшествия Сергей Палкин CAS Европейский союз Политика деньги Футбол

«Шахтер» обратился в Комиссию ЕС из-за права игроков приостанавливать контракты.

«Украинский футбольный клуб «Шахтер» 29 марта 2023 года подал жалобу по статье 7 Регламента (ЕС) № 1/2003 в Комиссию Европейского союза против ФИФА о действующей приостановке трудовых договоров с легионерами и иностранными тренерами.

Эта жалоба связана с намерением клуба обжаловать решение Совета ФИФА о продолжении действия временных поправок к Правилам ФИФА относительно статуса и трансфера игроков с помощью Циркуляров 1800 и 1804. Были приняты меры для подачи этой жалобы в Европейскую комиссию, учитывая важность и зависимость от осуществления операций на трансферном рынке с игроками в рамках Европейского союза, а также очевидное влияние решения ФИФА на рыночную деятельность клуба в ЕС. Таким образом, вполне законно и справедливо подать эту жалобу в Комиссию ЕС, поскольку действия ФИФА нарушают законодательство ЕС о конкуренции.

Спор ФК «Шахтер» и ФИФА сосредоточен на действиях глобального футбольного руководящего органа в 2022 году, которые привели к автоматической приостановке договоров с легионерами и иностранными тренерами клуба. Тогда многие легионеры ушли из клуба в статусе свободных агентов. Чрезмерные меры, предпринятые ФИФА, привели к большой потере прибыли от трансферов игроков и истощению основных доходов клуба на сумму примерно 40 миллионов евро.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил претензии ФК «Шахтер», поэтому клуб обжалует все решения по этому поводу. Мы продолжим отрицать первоначальное решение, принятое бюро Совета ФИФА 20 июня 2022 года, по автоматической приостановке международных договоров. ФИФА установила, что данное решение действует до июня 2023 года, и клуб считает его незаконным. Также высок риск его дальнейшего продления до июня 2024 года. Все стороны до сих пор ожидают обоснования первоначального решения Спортивного арбитражного суда, вынесенного в пользу ФИФА в январе 2023 года.

Как клуб, мы столкнулись с предвзятостью и несправедливостью, присущими международной футбольной правовой системе – процессу, которому не хватает честности и прозрачности, и он явно не соответствует цели. ФИФА создала систему, с помощью которой она может оказывать влияние на результаты решений Спортивного арбитражного суда, поэтому мы призываем международный футбол объединиться и реформировать юридические процедуры и стандарты управления нашего спорта.

Арбитражный суд должен быть защищен от влияния всех внешних сторон, включая ФИФА, и иметь возможность выносить решения по делам независимо, с полной беспристрастностью и справедливостью», – говорится в заявлении Сергея Палкина, генерального директора «Шахтера», опубликованном на сайте клуба.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leningrad
Ответ Моё Моя
"Дайте гроши". Украинцы правы, что они не имеют ничего общего с русскими. Украинцы - это тупиковая ветвь цыган.
"Украинцы - это тупиковая ветвь цыган." По-моему, это нацисткое высказывание. Путину, кажется, не тех нужно денацифицировать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
оууу ноууу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пол Ганарара:
Ну, могли бы и заплатить Шахтеру за сваливших
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Советский Комиссар
Почему не на фронте?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
worn-out sneakers
Пишите Байдену сразу, чтобы услышали и приняли меры, дверь Белого дома ногой открывайте и требуйте.!!
Учить что ли надо?
У вечных попрошаек, это должно уже отлетать от зубов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сереня Цветок
Ответ Артём Павлеян
Нормальные пацаны тут тоже есть, не переживай :)
сам знаешь, братан!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Павлеян
Ответ Сереня Цветок
эх, зря. будешь, как я. минус 94
Нормальные пацаны тут тоже есть, не переживай :)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дмитриевич
Ответ Valentin Grabenovsky
10% от прибыли клубы ЕС пусть отстегивают им и норм
причем на банковский счет Ахметова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сереня Цветок
Неуважаемые минусователи! принимаю удар на себя. Мне терять нечего!
оставьте наших русских пацанов с патриотичными комментариями в покое!
слава России! погнали!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R Air
Украинцы, спокуха, всё зависит от вашего контрнаступа в этом лете. Либо пан, либо путин и закат.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Павлеян
Так им же Челси сотку подарил, уже протусили их?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Ответ Ростовский
Вообще-то Украина набрала столько кредитов у Запада, что теперь несколько поколений вперёд в долгах погрязли. Единственное спасение Украины, это присоединение к России и послание Запада на три буквы.
ничего страшного, по аналогии со стадионами отдадут название страны в долгосрочную аренду, назовут её Цеевропой... и всё отобьют
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Alexandrov
Ответ Ростовский
Вообще-то Украина набрала столько кредитов у Запада, что теперь несколько поколений вперёд в долгах погрязли. Единственное спасение Украины, это присоединение к России и послание Запада на три буквы.
И замена названия, чтобы проще было откреститься.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Так с покупкой Mудрика все вернули, как договаривались, по серой схеме.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сереня Цветок
Ответ Ростовский
Вообще-то Украина набрала столько кредитов у Запада, что теперь несколько поколений вперёд в долгах погрязли. Единственное спасение Украины, это присоединение к России и послание Запада на три буквы.
эх, зря. будешь, как я. минус 94
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Нельзя заставить игрока играть по трудовому контракту в воюющей стране, в условиях в которых он бы ни за что не подписал контракт. Это и называется форс-мажор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Кто хотел,тот уехал уже давно,пора эту лавочку 30.06 закрывать для всех.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R Air
Ответ Оригинальный Ник
Предвзятость в отношение россиян не считается последние пятьсот лет
500 миллионов лет, если что, коллега,
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Герасименко
Вечные поберушки никак не уймутся. Дайте... Дайте... Дайте...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Герасименко
Ответ Asad Usmanhodjaev
Как бы все клубы АПЛ не начали скидываться по 10млн в помощь Украине
Уже скинул один, сотку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ .ru
Комментарий удален модератором
Вообще-то Украина набрала столько кредитов у Запада, что теперь несколько поколений вперёд в долгах погрязли.

Единственное спасение Украины, это присоединение к России и послание Запада на три буквы.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моё Моя
"Дайте гроши".
Украинцы правы, что они не имеют ничего общего с русскими. Украинцы - это тупиковая ветвь цыган.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asad Usmanhodjaev
Как бы все клубы АПЛ не начали скидываться по 10млн в помощь Украине
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родя Че
Ответ Новый тренер ФК Спартак
И еще каждое ТО они могут взять любого игрока из любого клуба бесплатно на год
Чемпион получает путевку в финал ЛЧ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Valentin Grabenovsky
10% от прибыли клубы ЕС пусть отстегивают им и норм
И еще каждое ТО они могут взять любого игрока из любого клуба бесплатно на год
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий