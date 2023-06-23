Александр Мостовой: «Малком – самый техничный в РПЛ, он превосходит Промеса. Квинси умеет многое, но его техника не на таком уровне, как у бразильца»
Александр Мостовой считает Малкома самым техничным футболистом в РПЛ.
«Малком – самый техничный игрок в РПЛ. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы.
По этим показателям он превосходит того же Промеса. Квинси умеет многое, но его техническая оснащенность все равно не таком высоком уровне, как у бразильца.
Возможный уход Малкома станет проблемой для «Зенита» и потерей для нашей лиги», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
В прошедшем сезоне футболист «Зенита» забил 23 мяча, став лучшим бомбардиром Мир РПЛ.
Если будет время, покрутите мои комменты, где я высчитывал себестоимость одного чемпионства Зенита и Спартака, начиная с 00х. Получилось что-то вроде 300 миллионов за каждое чемпионство Зенита и 2 миллиарда (!) евро за одно чемпионство спартака.
у Клаудиньо техника даже лучше, и он тоньше игрок. Мне оба нравятся, но, кто давно смотрит футбол, должен видеть это. Странно, почему мост не видит.