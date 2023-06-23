Александр Мостовой: «Малком – самый техничный в РПЛ, он превосходит Промеса. Квинси умеет многое, но его техника не на таком уровне, как у бразильца»

Александр Мостовой считает Малкома самым техничным футболистом в РПЛ.

« – самый техничный игрок в . Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы.

По этим показателям он превосходит того же . Квинси умеет многое, но его техническая оснащенность все равно не таком высоком уровне, как у бразильца.

Возможный уход Малкома станет проблемой для « » и потерей для нашей лиги», – сказал бывший полузащитник « » Александр Мостовой.

В прошедшем сезоне футболист «Зенита» забил 23 мяча, став лучшим бомбардиром Мир РПЛ.