Александр Мостовой: «Малком – самый техничный в РПЛ, он превосходит Промеса. Квинси умеет многое, но его техника не на таком уровне, как у бразильца»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Малком Футбол

Александр Мостовой считает Малкома самым техничным футболистом в РПЛ.

«Малком – самый техничный игрок в РПЛ. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы.

По этим показателям он превосходит того же Промеса. Квинси умеет многое, но его техническая оснащенность все равно не таком высоком уровне, как у бразильца.

Возможный уход Малкома станет проблемой для «Зенита» и потерей для нашей лиги», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

В прошедшем сезоне футболист «Зенита» забил 23 мяча, став лучшим бомбардиром Мир РПЛ.

18 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Мостовому подарили методичку-как выглядеть адекватным. А там-хвали кого хочешь, только не добавляй что ты был бы лучше и что тренер у них плохой.Прогресс, в этом интервью следовал по тексту))
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Злодей Спб
Ответ Ivan Petrov
8 лямов в год ещё забыл пощитать
Да хоть 28. Все вложения Зенита окупаются через спортивные результаты - вторая звезда сама собой не нарисовалась бы. А остальные клубы РПЛ тратят десятки и сотни миллионов евро в год, просто чтобы поиграть в футбол.

Если будет время, покрутите мои комменты, где я высчитывал себестоимость одного чемпионства Зенита и Спартака, начиная с 00х. Получилось что-то вроде 300 миллионов за каждое чемпионство Зенита и 2 миллиарда (!) евро за одно чемпионство спартака.
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Alek88
мостовой после тренерских курсов
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Злодей Спб
По последним двум сезонам стало понятно, за что было заплачено 40 миллионов. Начинает окупать свою стоимость.
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Александр Зубков
Ответ Князь из Питера
Промес должен обувь Малкому чистить. :)))
Ножом?
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Konstantin Zorin
У царя только две проблемы в жизни - Абаскаль и Промес. Неее, ещё тренерская лицензия, но это мелочь по сравнению с двумя первыми.
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Олег Мохов
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Спартак Уокер
Полностью согласен с царём
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Mega• Battman
клаудиньо не хуже их
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Nogoi89
Малком - техника + физика и скорость,
у Клаудиньо техника даже лучше, и он тоньше игрок. Мне оба нравятся, но, кто давно смотрит футбол, должен видеть это. Странно, почему мост не видит.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Промес уже думает как стать лучшим в РПЛ в следующем сезоне (если не на родину не отправят) почикать Малькома)
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Олег Усов
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Ответ Злодей Спб
Да хоть 28. Все вложения Зенита окупаются через спортивные результаты - вторая звезда сама собой не нарисовалась бы. А остальные клубы РПЛ тратят десятки и сотни миллионов евро в год, просто чтобы поиграть в футбол. Если будет время, покрутите мои комменты, где я высчитывал себестоимость одного чемпионства Зенита и Спартака, начиная с 00х. Получилось что-то вроде 300 миллионов за каждое чемпионство Зенита и 2 миллиарда (!) евро за одно чемпионство спартака.
все вложения зенита окупаются рабами рассейскими
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