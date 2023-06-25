Зидан хочет вернуться к тренерской работе: «Не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан хочет вернуться к тренерской работе.

«Если перерыв наступил, то он был нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать.

Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить ее к матчам, все совершенно по-другому.

И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет», – сказал француз Téléfoot.

Бывший тренер «Реала» остается без работы с мая 2021 года. За этот период интерес к Зидану приписывали «ПСЖ», «Тоттенхэму» и «Аль-Насру».

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17 комментариев

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зак
ну все узнал что Реал накупил, собрал супер топовый состав (плюс Мбаппе) сразу заговорил про тренерскую работу, лысый шарлатан)))
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Oleg Olegov
Поспешил Оренбург с Ярошиком
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QWertY
Пускай возглавляет Юве и показывает на что он годен
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97 недостаточно
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2023 - Звездан хочет тренировать
2024 - Звездан готовится тренировать
2025 - Звездан на стадии переговоров с Пересом
2026 - Звездан становится тренером Реала
2027 - Звездан ушел красссиво~
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Seven2482
всего 51 год Зизу. Надо возвращаться. Родной Бордо поднимать из пучины втордива
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Низом Хурсанов
Чую Зизу возглавит Реал уже этим летом. Не зря Мбаппе берут
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Moscwow
Ответ Tiestorzn17
5 лет его уже «берут» и еще 15 будут «брать», правда за щеку…
Это как Лео Пёсси дает за щеку Барсе, каждый год в нее «возвращаясь» играть за еду?
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OldRedWhite
Ответ Oleg Olegov
Поспешил Оренбург с Ярошиком
Уверен, что Оренбург предпочел бы практикующего тренера !
А Зидану надо не фантазировать , а возобновлять карьеру футболиста
+1
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Нефанатик
Зидан вернись в Реал, хватит с нас трусливого футбола Анчелотти через тупого бегунка которого очень ущемляют
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AnMe
Зизу, прыгни с Тарзанки и подумай еще раз нужно ли тебе это.
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ALI SOFFSELLER
Ответ QWertY
Пускай возглавляет Юве и показывает на что он годен
Было бы интересный вариант, но скорее всего возглавить реал , поживём увидим
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