Зидан хочет вернуться к тренерской работе: «Не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому»
Зинедин Зидан хочет вернуться к тренерской работе.
«Если перерыв наступил, то он был нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать.
Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить ее к матчам, все совершенно по-другому.
И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет», – сказал француз Téléfoot.
Бывший тренер «Реала» остается без работы с мая 2021 года. За этот период интерес к Зидану приписывали «ПСЖ», «Тоттенхэму» и «Аль-Насру».
2024 - Звездан готовится тренировать
2025 - Звездан на стадии переговоров с Пересом
2026 - Звездан становится тренером Реала
2027 - Звездан ушел красссиво~
А Зидану надо не фантазировать , а возобновлять карьеру футболиста