Россия осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Испания лидирует, Аргентина – 2-я, Англия – 4-я, Португалия – 6-я, Германия- 9-я

Россия остался 33-й в рейтинге ФИФА.

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА .

По итогам заключительного в 2025 году обновления рейтинга Международной федерации футбола первая десятка и место России не претерпели изменений.

Топ-10:

1. Испания



2. Аргентина

3. Франция



4. Англия

5. Бразилия

6. Португалия

7. Нидерланды

8. Бельгия

9. Германия

10. Хорватия

...

28. Украина

...

33. Россия

...

99. Беларусь

...

114 (было 115-е место). Казахстан.