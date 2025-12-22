  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Россия осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Испания лидирует, Аргентина – 2-я, Англия – 4-я, Португалия – 6-я, Германия- 9-я
33

Россия осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Испания лидирует, Аргентина – 2-я, Англия – 4-я, Португалия – 6-я, Германия- 9-я

Россия остался 33-й в рейтинге ФИФА.

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА.

По итогам заключительного в 2025 году обновления рейтинга Международной федерации футбола первая десятка и место России не претерпели изменений.

Топ-10:

1. Испания

2. Аргентина

3. Франция

4. Англия

5. Бразилия

6. Португалия

7. Нидерланды

8. Бельгия

9. Германия

10. Хорватия 

...

28. Украина

...

33. Россия

...

99. Беларусь

...

114 (было 115-е место). Казахстан.  

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...45251 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФИФА
рейтинги
logoФИФА
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoSports – Казахстан
logoСборная Португалии по футболу
logoсборная Беларуси по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoСборная Германии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Россия опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Бразилия обогнала Португалию, Германия поднялась на 9-е место, Италия опустилась на 12-е
19 ноября, 16:07
Россия поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Аргентина обогнала Францию, Бразилия опустилась на 7-е место
17 октября, 14:23
Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания стала лидером, Франция – вторая, Аргентина опустилась на 3-е место, Германия выбыла из десятки
18 сентября, 08:36
Россия осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Португалия обошла Нидерланды, Италия – вне топ-10
10 июля, 09:24
Главные новости
Грилиш выращивает овощи, играет в гольф и теннис и ловит рыбу в озере в своем поместье. Особняк хавбека «Эвертона» в Чешире стоит 5,6 млн фунтов
14 минут назад
«Наполи» vs «Болонья»: финал Суперкубка Италии уже сегодня! Забирайте фрибет 7777 рублей и делайте ставку
29 минут назадРеклама
Газзаев может получить пост руководителя в «Динамо». Его кандидатуру предлагает консультативный совет (Иван Карпов)
35 минут назад
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Дали понимание, что все переносят на следующий сезон. Я сделал все, что мог. Нет команды на продвижение законопроекта»
44 минуты назад
Бруну может пропустить минимум месяц. У капитана «МЮ» повреждение мягких тканей (The Telegraph)
50 минут назад
Орлов о «Спартаке»: «Удивлен, как Романцев и Аленичев не в клубе. «Лукойл», не понимаете, что это ваш мозговой центр? Посмотрите на «Баварию» – экс-футболисты не дадут просчета»
58 минут назад
Дзюба останется рекордсменом сборной России до снятия бана. РФС поддержит Кержакова в случае переговоров с немцами о переписывании авторства гола Германии («Mash на спорте»)
сегодня, 11:01
Насколько длинные комментарии вы оставляете на Спортсе’’? Делимся статистикой в Итогах года
сегодня, 11:00
Сергей Кирьяков: «Спартак» и «Динамо» смотрят на Запад, кого-то приглашают все время – таков наш футбол. Другие соблюдают традиции – Зырянов в «Зените», в ЦСКА не пустят абы кого»
сегодня, 10:50
58-летний Миура начнет 41-й сезон в профессиональной карьере. Самый возрастной футболист мира сыграет за «Фукусима Юнайтед» в 3-м дивизионе
сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бензема купил картину Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины»: «Добро пожаловать домой»
10 минут назадФото
Стивен Джеррард: «Если «Ливерпулю» понадобится моя помощь – я рядом. Но не хочу увольнения Слота, а хочу, чтобы он все исправил, изменил ситуацию»
13 минут назад
Рой Кин: «МЮ» – одна из худших команд АПЛ по игре без мяча. В команде много футболистов, которые делают недостаточно. Халтурят, рискуют. Рад, что их наказывают»
28 минут назад
Уэйн Руни: «Дьокереш делает больше, чем вы видите. Он важен для «Арсенала», его работа помогает другим. Просто Виктор не забил столько, сколько от него ожидают»
сегодня, 11:18
«Американцы проснутся и допустят Россию до ЧМ-2026. Все же зависит от переговоров двух стран». Валерий Овчинников об отстранении РФ
сегодня, 11:13
Батраков о российском костяке «Локомотива»: «Показываем, что можем конкурировать с клубами, где больше половины иностранцев»
сегодня, 11:02
Письмо Стрельцова из тюрьмы выставлено на продажу за 2 млн рублей. Форвард «Торпедо» писал про футбол в заключении, курение и радиорепортаж дерби со «Спартаком»
сегодня, 10:46Фото
«Возглавить «Спартак» уже давно пора российскому тренеру. Но на данном этапе будет иностранец. Новостей нет – это говорит о непростой ситуации». Гунько о красно-белых
сегодня, 10:40
Жирков о бане России: «Не будут нашу страну десятилетиями держать вне турниров, в ближайшем будущем возможно возвращение. Товарищеские игры – не показатель готовности»
сегодня, 10:08
Виктор Гусев о «Динамо»: «Оставьте Ролана Гусева, дайте время. Он очень достойный специалист – у него есть задатки, хорошая статистика»
сегодня, 09:59