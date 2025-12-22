Письмо Стрельцова из тюрьмы выставлено на продажу за 2 млн рублей. Форвард «Торпедо» писал про футбол в заключении, курение и радиорепортаж дерби со «Спартаком»
Письмо бывшего нападающего «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова из тюрьмы выставлено на продажу за 2 миллиона рублей.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», в письме игрок рассказал о жизни и футболе в заключении, вредных привычках и как следил за дерби со «Спартаком» по радио. Стрельцов написал, что болел за черно-белых в матче с красно-белыми и расстроился из-за поражения.
«Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик еще раз большое спасибо.
Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно <…> Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошел, чтобы подачки принимать», – говорится в письме Стрельцова.</…>
Напомним, что Эдуард отбывал срок за изнасилование с июля 1958 года по февраль 1963-го. Стрельцов утверждал, что его оговорили, а близость с девушкой произошла по взаимному согласию.
Изображение: t.me/mashnasporte