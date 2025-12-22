Уэйн Руни: «Дьокереш делает больше, чем вы видите. Он важен для «Арсенала», его работа помогает другим. Просто Виктор не забил столько, сколько от него ожидают»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об игре форварда «Арсенала» Виктора Дьокереша.
Швед забил 5 голов (2 – с пенальти) в 15 матчах АПЛ в этом сезоне.
«Он делает немного больше, чем вы видите. В матче против «Эвертона» Виктор отвлекал внимание двух центральных защитников – Джеймса Тарковски и Майкла Кина. Это создает немного больше пространства для «десятки» или для фланговых футболистов.
Дьокереш важен для «Арсенала». Он делает работу, которая помогает другим игрокам. Просто в его активе нет того количества голов, которые от него ожидают.
Возможно, вы этого не замечаете, это не бросается в глаза, но он держит центральных защитников в напряжении. Может ли он играть лучше? Конечно, может. Должен ли он забивать больше голов, играя в этой команде? Да, должен.
Но если «Арсенал» в итоге выиграет АПЛ, то Виктор, безусловно, сыграет в этом важную роль», – сказал Уэйн Руни.