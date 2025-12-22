  • Спортс
  Уэйн Руни: «Дьокереш делает больше, чем вы видите. Он важен для «Арсенала», его работа помогает другим. Просто Виктор не забил столько, сколько от него ожидают»
Уэйн Руни: «Дьокереш делает больше, чем вы видите. Он важен для «Арсенала», его работа помогает другим. Просто Виктор не забил столько, сколько от него ожидают»

Уэйн Руни: Виктор Дьокереш делает больше, чем вы видите.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об игре форварда «Арсенала» Виктора Дьокереша.

Швед забил 5 голов (2 – с пенальти) в 15 матчах АПЛ в этом сезоне.

«Он делает немного больше, чем вы видите. В матче против «Эвертона» Виктор отвлекал внимание двух центральных защитников – Джеймса Тарковски и Майкла Кина. Это создает немного больше пространства для «десятки» или для фланговых футболистов.

Дьокереш важен для «Арсенала». Он делает работу, которая помогает другим игрокам. Просто в его активе нет того количества голов, которые от него ожидают.

Возможно, вы этого не замечаете, это не бросается в глаза, но он держит центральных защитников в напряжении. Может ли он играть лучше? Конечно, может. Должен ли он забивать больше голов, играя в этой команде? Да, должен.

Но если «Арсенал» в итоге выиграет АПЛ, то Виктор, безусловно, сыграет в этом важную роль», –  сказал Уэйн Руни.

