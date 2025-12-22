  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 58-летний Миура начнет 41-й сезон в профессиональной карьере. Самый возрастной футболист мира сыграет за «Фукусима Юнайтед» в 3-м дивизионе
10

58-летний Миура начнет 41-й сезон в профессиональной карьере. Самый возрастной футболист мира сыграет за «Фукусима Юнайтед» в 3-м дивизионе

58-летний японский футболист Миура подпишет новый контракт.

58-летний полузащитник Кадзуйоси Миура продолжит карьеру в новом клубе.

Самый возрастной футболист мира, отыгравший прошлый сезон за «Атлетико Судзука» в 4-м дивизионе Японии, на правах аренды заключит годичный контракт с «Фукусима Юнайтед» из 3-го дивизиона, сообщает Japan Today со ссылкой на местные СМИ.

Следующий сезон станет для японца 41-м в профессиональной карьере. Миура поиграл в Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии, Португалии. В составе сборной Японии у него 89 матчей и 55 голов.

В прошлом сезоне Кадзуйоси провел 7 матчей, а «Атлетико Судзука» вылетел в региональную лигу, заняв второе с конца место в таблице и проиграв в раунде плей-офф.

Отметим, что 26 февраля Миуре исполнится 59 лет.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44974 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Japan Today
logoКадзуйоси Миура
logoЙокогама
logoвысшая лига Япония
logoД2 Япония
logoСборная Японии по футболу
возможные трансферы
рекорды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сергей Кирьяков: «Спартак» и «Динамо» смотрят на Запад, кого-то приглашают все время – таков наш футбол. Другие соблюдают традиции – Зырянов в «Зените», в ЦСКА не пустят абы кого»
3 минуты назад
Тихонов, Анюков, Каряка, Колодин, Сергеев, Корниленко – в символической сборной «Крыльев» за последние 25 лет по версии болельщиков
34 минуты назадФото
Гвардиола пригрозил исключить из состава «Ман Сити» тех, кто вернется с лишним весом после паузы на Рождество: «Проконтролирую, сколько килограммов они набрали»
46 минут назад
Спортс’’ выпустил журнал с итогами года. Вы уже можете его заказать
58 минут назад
Экс-президент «Барсы» Росель заявил, что познакомился с Негрейрой в 2003-м – в первый срок Лапорты в клубе. Нынешний президент клуба говорил, что не был знаком с Хосе Марией
сегодня, 09:50
Винисиус спокоен, несмотря на свист фанатов. Вингер «Реала» полагает, что проявит свои лучшие качества во второй части сезона (As)
сегодня, 09:22
Романов включил в топ-5 игроков года лишь одного футболиста «Спартака» – Барко. Также он назвал Кордобу, Глушенкова, Головина и Батракова
сегодня, 09:09
Миятович требует продать Винисиуса, если он не продлит контракт: «Нельзя позволять игроку или агентам контролировать клуб. «Реал» должен быть на первом месте, побеждать и без него будут»
сегодня, 08:40
Хохлов о том, что отсудил 65 млн у фэйсбука: «Деньги вряд ли увижу – главный офис в США, платить никто не собирается. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону»
сегодня, 08:26
Кубок Африки. Мали сыграет с Замбией, ЮАР – с Анголой, Египет против Зимбабве
сегодня, 07:06
Ко всем новостям
Последние новости
Письмо Стрельцова из тюрьмы выставлено на продажу за 2 млн рублей. Форвард «Торпедо» писал про футбол в заключении, курение и радиорепортаж дерби со «Спартаком»
7 минут назадФото
«Возглавить «Спартак» уже давно пора российскому тренеру. Но на данном этапе будет иностранцев. Новостей нет – это говорит о непростой ситуации». Гунько о красно-белых
13 минут назад
Жирков о бане России: «Не будут нашу страну десятилетиями держать вне турниров, в ближайшем будущем возможно возвращение. Товарищеские игры – не показатель готовности»
45 минут назад
Виктор Гусев о «Динамо»: «Оставьте Ролана Гусева, дайте время. Он очень достойный специалист – у него есть задатки, хорошая статистика»
54 минуты назад
Капитан «Зенита-2» Столбов пройдет сборы с «Пари НН» и после них подпишет контракт (Иван Карпов)
сегодня, 09:32
Пике – судье в перерыве матча «Андорры» с «Депортиво»: «Легко судить против слабых команд». Владельца удерживали другие члены клуба Сегунды
сегодня, 08:58
Девушку хавбека «Аякса» Веркейла насмерть сбила машина во время пробежки. Виновница скрылась с места аварии, но позже была задержана
сегодня, 08:17
Комбаров о «Спартаке»: «Когда нет еврокубков — время воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам»
сегодня, 07:58
Батраков об отказе от перехода в саудовский клуб: «Хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе»
сегодня, 07:45
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Эспаньола»
сегодня, 07:32