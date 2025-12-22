Батраков о российском костяке «Локомотива»: «Показываем, что можем конкурировать с клубами, где больше половины иностранцев»
Батраков: «Локомотив» может конкурировать с клубами, где больше иностранцев.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мыслями по поводу костяка команды, который состоит из российских футболистов.
– Есть мнение, что «Локомотив» становится народной командой с русским костяком. Тебе приятно, что команда состоит в основном из россиян?
– Наверное, да. Но особого внимания на это я не обращаю.
У нас есть иностранцы, ребята из разных стран. И мы показываем, что можем конкурировать с клубами, где в составах больше половины иностранцев, – сказал Алексей Батраков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
