Батраков о российском костяке «Локомотива»: «Показываем, что можем конкурировать с клубами, где больше половины иностранцев»

Батраков: «Локомотив» может конкурировать с клубами, где больше иностранцев.

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков поделился мыслями по поводу костяка команды, который состоит из российских футболистов.

– Есть мнение, что «Локомотив» становится народной командой с русским костяком. Тебе приятно, что команда состоит в основном из россиян?

– Наверное, да. Но особого внимания на это я не обращаю.

У нас есть иностранцы, ребята из разных стран. И мы показываем, что можем конкурировать с клубами, где в составах больше половины иностранцев, – сказал Алексей Батраков.