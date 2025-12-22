  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков о российском костяке «Локомотива»: «Показываем, что можем конкурировать с клубами, где больше половины иностранцев»
5

Батраков о российском костяке «Локомотива»: «Показываем, что можем конкурировать с клубами, где больше половины иностранцев»

Батраков: «Локомотив» может конкурировать с клубами, где больше иностранцев.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мыслями по поводу костяка команды, который состоит из российских футболистов.

– Есть мнение, что «Локомотив» становится народной командой с русским костяком. Тебе приятно, что команда состоит в основном из россиян?

– Наверное, да. Но особого внимания на это я не обращаю.

У нас есть иностранцы, ребята из разных стран. И мы показываем, что можем конкурировать с клубами, где в составах больше половины иностранцев, – сказал Алексей Батраков.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...45259 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoАлексей Батраков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Грилиш выращивает овощи, играет в гольф и теннис и ловит рыбу в озере на своем участке. Дом хавбека «Эвертона» в Чешире стоит 5,6 млн фунтов
16 минут назад
«Наполи» vs «Болонья»: финал Суперкубка Италии уже сегодня! Забирайте фрибет 7777 рублей и делайте ставку
31 минуту назадРеклама
Газзаев может получить пост руководителя в «Динамо». Его кандидатуру предлагает консультативный совет (Иван Карпов)
37 минут назад
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Дали понимание, что все переносят на следующий сезон. Я сделал все, что мог. Нет команды на продвижение законопроекта»
46 минут назад
Бруну может пропустить минимум месяц. У капитана «МЮ» повреждение мягких тканей (The Telegraph)
52 минуты назад
Орлов о «Спартаке»: «Удивлен, как Романцев и Аленичев не в клубе. «Лукойл», не понимаете, что это ваш мозговой центр? Посмотрите на «Баварию» – экс-футболисты не дадут просчета»
сегодня, 11:31
Россия осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Испания лидирует, Аргентина – 2-я, Англия – 4-я, Португалия – 6-я, Германия- 9-я
сегодня, 11:25
Дзюба останется рекордсменом сборной России до снятия бана. РФС поддержит Кержакова в случае переговоров с немцами о переписывании авторства гола Германии («Mash на спорте»)
сегодня, 11:01
Насколько длинные комментарии вы оставляете на Спортсе’’? Делимся статистикой в Итогах года
сегодня, 11:00
Сергей Кирьяков: «Спартак» и «Динамо» смотрят на Запад, кого-то приглашают все время – таков наш футбол. Другие соблюдают традиции – Зырянов в «Зените», в ЦСКА не пустят абы кого»
сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Бензема купил картину Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины»: «Добро пожаловать домой»
12 минут назадФото
Стивен Джеррард: «Если «Ливерпулю» понадобится моя помощь – я рядом. Но не хочу увольнения Слота, а хочу, чтобы он все исправил, изменил ситуацию»
15 минут назад
Рой Кин: «МЮ» – одна из худших команд АПЛ по игре без мяча. В команде много футболистов, которые делают недостаточно. Халтурят, рискуют. Рад, что их наказывают»
30 минут назад
Уэйн Руни: «Дьокереш делает больше, чем вы видите. Он важен для «Арсенала», его работа помогает другим. Просто Виктор не забил столько, сколько от него ожидают»
сегодня, 11:18
«Американцы проснутся и допустят Россию до ЧМ-2026. Все же зависит от переговоров двух стран». Валерий Овчинников об отстранении РФ
сегодня, 11:13
Письмо Стрельцова из тюрьмы выставлено на продажу за 2 млн рублей. Форвард «Торпедо» писал про футбол в заключении, курение и радиорепортаж дерби со «Спартаком»
сегодня, 10:46Фото
«Возглавить «Спартак» уже давно пора российскому тренеру. Но на данном этапе будет иностранец. Новостей нет – это говорит о непростой ситуации». Гунько о красно-белых
сегодня, 10:40
Жирков о бане России: «Не будут нашу страну десятилетиями держать вне турниров, в ближайшем будущем возможно возвращение. Товарищеские игры – не показатель готовности»
сегодня, 10:08
Виктор Гусев о «Динамо»: «Оставьте Ролана Гусева, дайте время. Он очень достойный специалист – у него есть задатки, хорошая статистика»
сегодня, 09:59
Капитан «Зенита-2» Столбов пройдет сборы с «Пари НН» и после них подпишет контракт (Иван Карпов)
сегодня, 09:32