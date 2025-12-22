«Американцы проснутся и допустят Россию до ЧМ-2026. Все же зависит от переговоров двух стран». Валерий Овчинников об отстранении РФ
Валерий Овчинников: американцы проснутся и допустят Россию до ЧМ-2026.
Бывший тренер российских клубов Валерий Овчинников верит в допуск сборной России до ЧМ-2026.
«Завтра американцы проснутся и допустят сборную России до чемпионата мира. Все же зависит от этих переговоров двух стран.
Допустят российскую команду в нейтральном статусе – без флага, гимна и зачета. Есть такой вариант. И, думаю, наши будут выступать.
В этом мире все возможно. Про американцев вообще сложно что-то предсказывать, поэтому у них все возможно», – сказал Овчинников.
