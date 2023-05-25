Зидан отклонил предложение «Аль-Насра» на 150 млн евро за 2 года. Он хочет работать в клубе из топ-5 лиг (Foot Mercato)

Теги возможные трансферы Зинедин Зидан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Зинедин Зидан отказался от работы в Саудовской Аравии.

Как сообщает Foot Mercato, «Аль-Наср» предложил бывшему тренеру «Реала» 150 миллионов евро за два года работы. Однако француз отклонил это предложение. Он ждет, что с ним свяжутся клубы из топ-5 европейских лиг.

Зидан остается без команды после ухода из «Реала» в 2021 году.

В данный момент «Аль-Наср» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 63 очка после 28 матчей. Должность исполняющего обязанности главного тренера команды из Эр-Рияда занимает Динко Еличич.

За «Аль-Наср» играет нападающий Криштиану Роналду, которого Зидан тренировал в «Реале».

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51 комментарий

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Александр Гурский
Как так, это же топ 5 лига, выше Франции так точно.
+31
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+23
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Victor Victor
Ответ Отец Абду
В недавнем интервью Роналду сказал же, что "169 - лига" находится в топ 5... Разве Зидан не в курсе об этом?:)
Не нужно врать. Роналду не сказал что саудовская лига уже в топ 5, он сказал что у неё есть потенциал войти в топ 5.
+28
-5
+23
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Отец Абду
В недавнем интервью Роналду сказал же, что "169 - лига" находится в топ 5... Разве Зидан не в курсе об этом?:)
+22
-15
+7
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T622222
На пенсию 150 млн просто отлично
+6
-1
+5
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Этот Райола хочет денег
Старая закалка, ценит свою репутацию а не только деньги
+5
-1
+4
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Forte Live
Желаю вам иметь возможность отказаться от такого контракта))
+4
0
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Пирс Морган
Ответ Александр Гурский
Как так, это же топ 5 лига, выше Франции так точно.
Если список перевернуть вверх ногами, то точно выше будет
+7
-4
+3
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ra1n
Интересно, почему до сих пор без работы. Неужто все потенциальные работодатели в курсе, что его достижения были просто делом случая?
+4
-1
+3
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Burel
лучше бы в реал.. Поржали бы с этого физрука без суперпраймового состава и с наличием ВАР
+5
-3
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Пирс Морган
Ответ Отец Абду
В недавнем интервью Роналду сказал же, что "169 - лига" находится в топ 5... Разве Зидан не в курсе об этом?:)
Португальский Киркоров ошибся в цифрах немного
+8
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Иван Косяков
Я пропустил момент, когда тренер - трехкратный победитель ЛЧ оказался никому из топов ненужным?
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Eden Hazard
Ответ Enotaz24
Предлогали же в ПСЖ, ну может в Ювентус. В Германии и Англии Зидана не представляю. Или снова вернуться в Реал
Он сборную долго ждал, в этом основная причина отказа, уже не марсельское прошлое. Интриги с Бензема плели. Не дождался. Теперь Аль Наср конечно не то. Не уверен что Реал в третий раз позовёт. Да и он не факт что пойдёт в эту команду, без Каземиро, со старыми Модричем и Кроосом. Тут строить надо. Это не про него.
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Блицын
Твенте?
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encaro_one
В Европе считается 20 млн. супер для топ-тренера, тут же 75 млн. Жесть.
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Совесть Черданцева
ЗиЗу теперь некрасивый?
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Sobachkin
НЕ хочет Роналду видеть
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Красная стрела
Хоть у кого-то есть профессиональные стремления.
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Алексей Тарасюк
Ответ Victor Victor
Не нужно врать. Роналду не сказал что саудовская лига уже в топ 5, он сказал что у неё есть потенциал войти в топ 5.
Это все меняет 😄
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Mikhail Koltushkin
В кутюрном пиджаке или плаще там не постоишь. Жарко.
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Алекс 777
Ответ Этот Райола хочет денег
Старая закалка, ценит свою репутацию а не только деньги
лошара
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Fatty Toni
Ответ GuruFutbola
Зидан как та стремная девственница, ждет принца на белом коне и в конечном итоге крякнет старой девой или под конец сойдется с лехой из соседнего подъезда)
Неистово плюсую
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Kanonir152
В качестве игрока?)
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Тюменец
Зидан хочет вернуться на все готовое и зацепить еще пару ушастых ))
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DVS1
Ответ MikhaL
Когда репутация важнее денег.
Если тренерских качеств ноль, приходится выдумывать эту "репутацию". Любому клубу чуть выше среднего даже из топ 5, тоже откажет.
Все ждет денежный мешок, а они вот не берут "почему-то". А ведь еще и судьи нужны, теперь то вар есть и как в Реале уже не выйдет
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Николай Прилуцкий
Хоть один адекватный человек нашелся!
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