Зидан отклонил предложение «Аль-Насра» на 150 млн евро за 2 года. Он хочет работать в клубе из топ-5 лиг (Foot Mercato)
Зинедин Зидан отказался от работы в Саудовской Аравии.
Как сообщает Foot Mercato, «Аль-Наср» предложил бывшему тренеру «Реала» 150 миллионов евро за два года работы. Однако француз отклонил это предложение. Он ждет, что с ним свяжутся клубы из топ-5 европейских лиг.
Зидан остается без команды после ухода из «Реала» в 2021 году.
В данный момент «Аль-Наср» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 63 очка после 28 матчей. Должность исполняющего обязанности главного тренера команды из Эр-Рияда занимает Динко Еличич.
За «Аль-Наср» играет нападающий Криштиану Роналду, которого Зидан тренировал в «Реале».
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