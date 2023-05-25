Зидан отклонил предложение «Аль-Насра» на 150 млн евро за 2 года. Он хочет работать в клубе из топ-5 лиг (Foot Mercato)

Зинедин Зидан отказался от работы в Саудовской Аравии.

Как сообщает Foot Mercato, «Аль-Наср» предложил бывшему тренеру «Реала» 150 миллионов евро за два года работы. Однако француз отклонил это предложение. Он ждет, что с ним свяжутся клубы из топ-5 европейских лиг.

остается без команды после ухода из «Реала» в 2021 году.

В данный момент « » занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 63 очка после 28 матчей. Должность исполняющего обязанности главного тренера команды из Эр-Рияда занимает Динко Еличич.

За «Аль-Наср» играет нападающий Криштиану Роналду, которого Зидан тренировал в «Реале».

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