«Возглавить «Спартак» уже давно пора российскому тренеру. Но на данном этапе будет иностранец. Новостей нет – это говорит о непростой ситуации». Гунько о красно-белых
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что команду нужно возглавить российскому специалисту.
– Какие позиции надо усилить «Спартаку» зимой?
– Эту позицию все ищут! Все занимаются поиском главного тренера. И новостей, как понимаю, нет. Это говорит о непростой ситуации.
– Вам было бы приятнее, если бы «Спартак» тренировал российский тренер?
– Да. Думаю, на данном этапе это будет иностранный специалист. Но, если говорить глобально, тренировать «Спартак» уже давно пора российскому тренеру.
– А если говорить по игрокам?
– Я думаю, что состав достаточно мощно укомплектован. Надо понимать, что будет завтра, какой будет лимит, – сказал тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько.
В ноябре 2025 года «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Вадима Романова. После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками.