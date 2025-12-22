«Возглавить «Спартак» уже давно пора российскому тренеру. Но на данном этапе будет иностранец. Новостей нет – это говорит о непростой ситуации». Гунько о красно-белых

Дмитрий Гунько: возглавить «Спартак» пора российскому тренеру.

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что команду нужно возглавить российскому специалисту.

– Какие позиции надо усилить «Спартаку» зимой?

– Эту позицию все ищут! Все занимаются поиском главного тренера. И новостей, как понимаю, нет. Это говорит о непростой ситуации.

– Вам было бы приятнее, если бы «Спартак» тренировал российский тренер?

– Да. Думаю, на данном этапе это будет иностранный специалист. Но, если говорить глобально, тренировать «Спартак» уже давно пора российскому тренеру.

– А если говорить по игрокам?

– Я думаю, что состав достаточно мощно укомплектован. Надо понимать, что будет завтра, какой будет лимит, – сказал тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько .

В ноябре 2025 года «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Вадима Романова. После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками.