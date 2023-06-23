Зидан о Мбаппе: «Надеюсь, что он выиграет много «Золотых мячей». Фантастика то, что Килиан делает для «ПСЖ» и сборной»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Футбол

Зинедин Зидан выразил свое восхищение в адрес Килиана Мбаппе.

«То, что он делает, невероятно. Надеюсь, что Килиан выиграет много «Золотых мячей».

Просто фантастика то, что он делает для своего клуба и сборной Франции. Я восхищаюсь Мбаппе», – сказал бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в интервью Telefoot TF1.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 29 голов и сделал 5 передач в 34 матчах Лиги 1.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Roman
В прошедшем сезоне один руинер аргентинский в атаке все потуги Киллианчика сводил на нет, особенно с Баварией Мбаппе в одиночку тащил, но слишком много пешеходов было в составе
Мбяпе принимал люлей ещё за долго до того, как Месси перешёл в ПСЖ. Успокойся.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий