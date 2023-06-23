Зидан о Мбаппе: «Надеюсь, что он выиграет много «Золотых мячей». Фантастика то, что Килиан делает для «ПСЖ» и сборной»

Зинедин Зидан выразил свое восхищение в адрес Килиана Мбаппе.

«То, что он делает, невероятно. Надеюсь, что Килиан выиграет много «Золотых мячей».

Просто фантастика то, что он делает для своего клуба и сборной Франции. Я восхищаюсь Мбаппе», – сказал бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в интервью Telefoot TF1.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 29 голов и сделал 5 передач в 34 матчах Лиги 1.